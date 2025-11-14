อยุธยาท่วมสูง 6 หมื่นครัวเรือน 11 อำเภอจมน้ำ ยาว วัว–ควายไร้หญ้ากิน

พระนครศรีอยุธยา - น้ำเหนือระบายจากเขื่อนเจ้าพระยายังพุ่งไม่หยุด ดันระดับน้ำท่วมอยุธยาใน 11 อำเภอหนักต่อเนื่อง ชาวบ้าน–ปศุสัตว์เดือดร้อนยืดเยื้อกว่า 3 เดือน วัวควายเริ่มไม่มีหญ้าสดกิน
วันนี้( 14 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ยังคงเร่งระบายน้ำลงท้ายเขื่อนในอัตรา 2,900 ลบ.ม./วินาที ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยยังคงท่วมสูงต่อเนื่อง สร้างผลกระทบทั้งต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมไปถึงสัตว์เลี้ยงที่เริ่มขาดแคลนอาหาร
ภาพรวมในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา พบว่ายังมีพื้นที่ถูกน้ำท่วม 11 อำเภอ 143 ตำบล 947 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากถึง 62,348 ครัวเรือน ขณะที่มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว 15 ราย ในพื้นที่อำเภอเสนา ผักไห่ บางบาล บางไทร และพระนครศรีอยุธยา
11 อำเภอที่ยังมีน้ำท่วมสูง ได้แก่ เสนา, ผักไห่, บางบาล, บางไทร, พระนครศรีอยุธยา, บางปะอิน, บางปะหัน, บางซ้าย, บ้านแพรก, ลาดบัวหลวง และมหาราช โดยหลายพื้นที่ถูกน้ำท่วมยาวนานกว่า 2–3 เดือนแล้ว
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ ม.8 ต.น้ำเต้า อ.บางบาล พบว่าบ้านเรือนประชาชนยังถูกน้ำท่วมขังลึก ชาวบ้านต้องย้ายขึ้นมาอาศัยริมถนนรวมทั้งคอกวัว–ควายก็ถูกน้ำท่วมจนต้องย้ายสัตว์ขึ้นที่สูงเช่นกัน ส่งผลให้สัตว์เลี้ยงจำนวนมากขาดแคลนหญ้าสด เนื่องจากทุ่งนาถูกน้ำท่วมทั้งหมด
นายไพบูรณ์ อายุ 74 ปี ชาวบ้านผู้เลี้ยงควาย เล่าว่า ขณะนี้ต้องปล่อยควายในพื้นที่ริมถนนที่มีหญ้าเพียงเล็กน้อย ส่วนฟางแห้งก็ไม่ค่อยกินกัน ทำให้ต้องคอยดูแลสัตว์ตลอดทั้งวันทั้งคืน น้ำท่วมยาวนานกว่า 3 เดือนทำให้เพิ่มความลำบากหลายเท่า แต่ยังโชคดีที่เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เข้ามาช่วยเหลือ ทั้งยาและวัคซีนสำหรับสัตว์เลี้ยงอย่างต่อเนื่อง
สถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วง เนื่องจากระดับน้ำยังทรงตัวสูงและยังไม่มีกำหนดลดลง คาดว่าหลายชุมชนต้องเผชิญกับความเดือดร้อนต่อเนื่องอีกระยะหนึ่ง