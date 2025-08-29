เครือ รพ. พญาไท-เปาโล รุกคืบ EEC เปิด “รพ. พญาไทบ่อวิน” ยกระดับบริการสุขภาพครบวงจรใจกลางนิคมอุตสาหกรรม

“พญาไทบ่อวิน” เปิดแล้ว! โรงพยาบาลใหม่ 259 เตียงใน EEC รองรับคนทำงาน ครอบครัว และชุมชน พร้อมศูนย์เด็ก ตรวจสุขภาพ อาชีวเวชศาสตร์ อุบัติเหตุ และโรคเรื้อรัง เชื่อมเครือข่าย BDMS สู่ศรีราชา Medical Hub ระดับเอเชีย
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2568: ชลบุรี – เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ในเครือ BDMS เดินหน้าขยายเครือข่ายโรงพยาบาลในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ล่าสุดประกาศเปิด “โรงพยาบาลพญาไทบ่อวิน” ศูนย์กลางบริการสุขภาพขนาดใหญ่ ด้วยจำนวนเตียงรวม 259 เตียง โดยเปิดให้บริการในเฟสแรกแล้ว 59 เตียงมุ่งรองรับการเติบโตของนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในพื้นที่บ่อวินและจังหวัดชลบุรี อาทิ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี, อมตะซิตี้, ปิ่นทอง, แหลมฉบัง, เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด และ ยามาโตะ อินดัสตรีส์ เป็นต้น
ทั้งนี้ โรงพยาบาลพญาไทบ่อวิน ยังถูกวางบทบาทให้เป็นจุดยุทธศาสตร์ด้านบริการสุขภาพ ที่พร้อมตอบโจทย์การเข้าถึงของประชาชนในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว ชุมชนแรงงาน หรือผู้ประกอบการภาคธุรกิจในพื้นที่
พิธีเปิดโรงพยาบาลพญาไทบ่อวิน อย่างเป็นทางการ ได้รับเกียรติจาก พญ. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และ นายอัฐ ทองแตง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ร่วมเป็นประธานในพิธี ซึ่งนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างเครือข่ายการดูแลสุขภาพของเครือ BDMS ในภาคตะวันออก
“พญาไทบ่อวิน” ศูนย์สุขภาพครบวงจร รองรับกลุ่มคนทำงาน – แรงงาน – ครอบครัว – EEC
นพ. มาโนช พานทองวิริยะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทบ่อวิน กล่าวถึงจุดแข็งของโรงพยาบาลแห่งใหม่ว่า “โรงพยาบาลพญาไทบ่อวิน ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC เราให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของทุกกลุ่ม ตั้งแต่แรงงาน ครอบครัว ไปจนถึงประชาชนทั่วไป โดยพัฒนาศูนย์ทางการแพทย์หลักที่ครอบคลุม ได้แก่ 1. ศูนย์เด็ก ให้การดูแลเด็กและวัยรุ่นแบบครบวงจร 2. ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ เพื่อตอบโจทย์กลุ่มคนทำงาน กลุ่มแรงงานและองค์กรในนิคมอุตสาหกรรม 3. ศูนย์อายุรกรรมและการดูแลโรคเรื้อรัง 4. ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ให้บริการดูแลด้วยแนวทาง Trauma Seamless Care ที่ประสานการดูแลตั้งแต่ต้นทางถึงศูนย์เฉพาะทางในเครือแบบครบวงจร 5. โรคยากซับซ้อน ด้วยระบบการส่งต่อผู้ป่วยสู่โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา และโรงพยาบาลในเครือ BDMS เพื่อการรักษาเชิงลึกและเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น เช่น การทำหัตถการสวนหัวใจ (Cath Lab) หรือการผ่าตัดหัวใจ เป็นต้น
จุดแข็งของเราคือการเป็นโรงพยาบาลที่ ‘ครบ-ใกล้-ทันสมัย’ คือ ครบด้วยศูนย์การแพทย์ที่ดูแลครอบคลุมทุกช่วงวัยและโรคยากซับซ้อน โดยมีแพทย์ประจำในแต่ละสาขาเฉพาะทาง พร้อมการสนับสนุนจากแพทย์เครือข่ายโรงพยาบาลพญาไท–เปาโล โดยเฉพาะจากโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ซึ่งร่วมดูแลผู้ป่วยในรูปแบบ cross-consult และผลักดันการพัฒนาระบบการรักษาเชิงลึกอย่างต่อเนื่อง
เรายังใกล้ชิดกับชุมชนและกลุ่มอุตสาหกรรมในพื้นที่ ด้วยบริการที่ออกแบบให้เข้าถึงง่าย และทันสมัยด้วยเทคโนโลยีมาตรฐานสากล อาทิ เครื่องมือวินิจฉัย CT Scan และ MRI ที่สามารถรองรับทั้งโรคเฉียบพลันและเรื้อรังอย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นใจด้านสุขภาพให้กับประชาชนในบ่อวินและเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก”
เครือข่ายตะวันออกแข็งแกร่ง – ศรีราชาสู่ฮับการแพทย์ระดับเอเชีย
นพ. ชาญชัย สมประสงค์ ผู้อำนวยการ รพ. พญาไทศรีราชา และ รพ. พญาไทศรีราชา 2 เปิดเผยว่า
“ศรีราชาได้ก้าวขึ้นมาเป็น Medical Hub ระดับเอเชียที่สามารถรองรับทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ การเปิดโรงพยาบาลพญาไทบ่อวิน จึงเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการต่อยอดเครือข่ายการแพทย์ของเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ในภาคตะวันออก โดยมีโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา และโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ครบวงจร ด้วยศูนย์ความเป็นเลิศที่ได้มาตรฐานสากล เชื่อมโยงกับการพัฒนาของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นกลไกเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ
ขณะเดียวกัน โรงพยาบาลพญาไทบ่อวิน จะทำหน้าที่เป็นฐานสำคัญในการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ ทั้งกลุ่มแรงงานในนิคมอุตสาหกรรม บุคลากรบริษัท ครอบครัว รวมถึงสถานศึกษาโดยรอบ โดยพร้อมให้บริการครอบคลุมทุกสิทธิการรักษา ไม่ว่าจะเป็นสิทธิประกันสังคม สิทธิข้าราชการ หรือสิทธิเอกชน และมีเป้าหมายในการขยายศักยภาพเพื่อรองรับสิทธิผู้ประกันตนได้มากถึง 500,000 รายในอนาคต”
การเปิดโรงพยาบาลพญาไทบ่อวิน ถือเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายโรงพยาบาลพญาไท-เปาโลในพื้นที่ภาคตะวันออก ช่วยให้ประชาชนในจังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากล โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้าสู่กรุงเทพฯ ทั้งยังรองรับการเติบโตของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และสนับสนุนวิสัยทัศน์การยกระดับประเทศไทยสู่การเป็น Medical Hub ของภูมิภาคอย่างยั่งยืน