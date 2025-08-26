BDMS Wellness Clinic คว้ารางวัล องค์กรต้นแบบบริการเวชศาสตร์วิถีชีวิตของไทย

บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก (BDMS Wellness Clinic) ศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS นำโดย นายแพทย์ตนุพล วิรุฬหการุญ ประธานคณะผู้บริหาร บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก และ บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ได้รับโล่เชิดชูเกียรติในงาน LM Kickoff 2025: พลิกโฉมสุขภาพไทยด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิต เพื่อยกย่องบทบาทผู้นำด้านการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและการขับเคลื่อนแนวทางเวชศาสตร์วิถีชีวิตในประเทศไทย โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของกรมอนามัย ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายด้านสุขภาพระดับประเทศ โดยมี ฯพณฯ ดร.สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด และ แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวรายงานแสดงวิสัยทัศน์ในการยกระดับระบบสุขภาพของไทยสู่การป้องกันอย่างยั่งยืน
งาน LM Kickoff 2025 ถือเป็นเวทีสำคัญที่สะท้อนพลังของความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพแบบองค์รวม ซึ่งมุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านจากระบบรักษาโรคแบบเดิม ไปสู่การส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก โดยมีเวชศาสตร์วิถีชีวิตเป็นกลไกหลักในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย
นายแพทย์ตนุพล วิรุฬหการุญ ประธานคณะผู้บริหาร บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก และ บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การได้รับโล่เชิดชูเกียรติครั้งนี้ สะท้อนถึงบทบาทสำคัญและความมุ่งมั่นของ BDMS Wellness Clinic ในการเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพเชิงป้องกันระดับแนวหน้า ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ผ่านการนำนวัตกรรม เวชศาสตร์วิถีชีวิต (Lifestyle Medicine) มาใช้เป็นแนวทางหลักในการดูแล ป้องกัน และลดความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ซึ่งเป็นปัญหาหลักด้านสุขภาพของประชากรไทยในปัจจุบัน โดย BDMS Wellness Clinic มุ่งเน้นการวิเคราะห์สุขภาพเชิงลึกและการดูแลแบบเฉพาะบุคคล ผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน 6 ด้านสำคัญของเวชศาสตร์วิถีชีวิต ได้แก่ โภชนาการ การออกกำลังกาย การจัดการความเครียด การนอนหลับ การเลิกบุหรี่และสารเสพติด และการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวก ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างสุขภาวะระยะยาว”
การจัดงานครั้งนี้ไม่เพียงแต่เปิดพื้นที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการแพทย์และแนวทางการดูแลสุขภาพที่ทันสมัยเท่านั้น แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง “วัฒนธรรมสุขภาพเชิงป้องกัน” ให้เกิดขึ้นในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรม โดยการรวมพลังของเครือข่ายภาคีที่มีบทบาทสำคัญในระบบสุขภาพของประเทศ
ทั้งนี้ BDMS Wellness Clinic มุ่งมั่นเดินหน้านำเสนอบริการด้านสุขภาพเชิงป้องกันและส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับแนวทางเวชศาสตร์วิถีชีวิต เพื่อเป็นพลังสำคัญในการผลักดันให้สังคมไทยก้าวสู่การเป็นสังคมสุขภาพดีในระยะยาว และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกช่วงวัยอย่างแท้จริง