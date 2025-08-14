"พรหมินทร์" เปิดโครงการ "เด็กฉลาดสร้างได้ตั้งแต่แรกเกิด" พัฒนาการเด็กไทยรอบด้านตั้งแต่แรกเกิด

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมเปิดตัวโครงการ "เด็กฉลาดสร้างได้ตั้งแต่แรกเกิด" ส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทยอย่างรอบด้าน ตั้งแต่แรกเกิด
วันนี้ (14 สิงหาคม 2568) นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมงานเปิดตัวโครงการ “เด็กฉลาดสร้างได้ตั้งแต่แรกเกิด” ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โครงการ “เด็กฉลาดสร้างได้ตั้งแต่แรกเกิด” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทยอย่างรอบด้าน ตั้งแต่แรกเริ่มชีวิต ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพประชากรของประเทศ โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการลงทุนในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิต ซึ่งเป็น "ช่วงเวลาทอง" ที่สมองของเด็กมีการพัฒนาสูงสุด โดยมีหนึ่งในแคมเปญย่อยที่สำคัญคือ "เด็กฉลาดด้วยธาตุเหล็ก" ซึ่งเน้นไปที่โภชนาการที่เหมาะสมโดยเฉพาะการได้รับธาตุเหล็กอย่างเพียงพอเพื่อป้องกันภาวะโลหิตจาง ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการเรียนรู้ในระยะยาว
ซึ่งแคมเปญย่อยอย่าง "เด็กฉลาดด้วยธาตุเหล็ก" นี้แนะนำให้เริ่มอาหารมื้อแรกของชีวิตเมื่อลูกอายุ 6 เดือน ด้วยเมนูที่มีธาตุเหล็กสูง เช่น ข้าวผสมตับบด เนื้อสัตว์บด หรือไข่แดงบด หลีกเลี่ยงการให้กล้วยบดหรือข้าวบดผสมนมแม่เพียงอย่างเดียว และเพิ่มความหลากหลายของอาหารด้วย ผักใบเขียวเข้ม เช่น ตำลึง บรอกโคลี และผักโขม นอกจากนี้ เด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป ควรได้รับการคัดกรองภาวะโลหิตจางรวมถึงรับยาน้ำเสริมธาตุเหล็กได้ฟรีตามชุดสิทธิประโยชน์ของ สปสช. ณ สถานพยาบาลใกล้บ้าน
นอกจากนี้ โครงการยังครอบคลุมถึงการส่งเสริมพัฒนาการด้านอื่น ๆ เช่น การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างพ่อแม่และลูกผ่านการเล่น การอ่านนิทานด้วยกันก่อนนอนทุกคืน รวมถึงการลดการใช้หน้าจอก่อน 2 ขวบ เพื่อให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
โดยภายในงานเปิดตัวยังมีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมสาธิตที่สะท้อนแนวคิดการลงทุนในวัยปฐมวัยอย่างครบถ้วน โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่ เริ่มที่แม่ ฉลาดที่ลูก เด็กฉลาดด้วยธาตุเหล็ก สร้างรากฐาน พัฒนาการเป็นเลิศ และอ่านแต่เล็ก เด็กฉลาดอีกด้วย