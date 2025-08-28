“เครือพญาไท-เปาโล” ทุ่มกว่า 1800 ล้านบาท รุก EEC เปิด รพ.พญาไทบ่อวิน 259 เตียง ยกระดับศูนย์สุขภาพครบวงจรใจกลางนิคมฯ

ศูนย์ข่าวศรีราชา - เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ในเครือ BDMS เปิดตัว โรงพยาบาลพญาไทบ่อวิน ศูนย์กลางบริการสุขภาพครบวงจร รองรับการขยายตัวของเมืองและภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC พร้อมเตียงรวม 259 เตียง เปิดให้บริการเฟสแรกแล้ว 59 เตียง มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน ครอบครัว และชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
วันนี้ (28 ส.ค.) นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโรงพยาบาลพญาไทบ่อวิน โรงพยาบาลขนาดใหญ่แห่งใหม่ของเครือพญาไท-เปาโล ในเครือ BDMS อย่างเป็นทางการ โดยมีจำนวนเตียงรวม 259 เตียง ซึ่งเปิดให้บริการในเฟสแรกแล้ว 59 เตียง รองรับการเติบโตของนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในพื้นที่บ่อวินและจังหวัดชลบุรี เช่น นิคมฯ ดับบลิวเอชเอ ชลบุรี, อมตะซิตี้, ปิ่นทอง, แหลมฉบัง, เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด และยามาโตะ อินดัสตรีส์
พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก พญ. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และนายอัฐ ทองแตง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลในเครือ ฯ พร้อมด้วยหน่วยงานราชการภาครัฐเอกชน องค์กรปกครองถิ่น ผู้ประกอบการ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเข้าร่วมงาน นับเป็นก้าวสำคัญของเครือ BDMS ในการขยายเครือข่ายการแพทย์ในภาคตะวันออก
นพ. มาโนช พานทองวิริยะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทบ่อวิน เปิดเผยว่า โรงพยาบาลถูกออกแบบให้เป็นศูนย์สุขภาพครบวงจร ดูแลทุกกลุ่มประชากร ตั้งแต่แรงงาน ครอบครัว ไปจนถึงชุมชนทั่วไป โดยมีศูนย์การแพทย์หลัก อาทิ ศูนย์กุมารเวช, ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์, ศูนย์อายุรกรรมและโรคเรื้อรัง, ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง (Trauma Seamless Care) รวมถึงระบบส่งต่อผู้ป่วยโรคซับซ้อนสู่ รพ.พญาไทศรีราชา และโรงพยาบาลในเครือ BDMS
ขณะที่ นพ. ชาญชัย ลึ้สมประสงค์ ผู้อำนวยการ รพ.พญาไทศรีราชา และ รพ.พญาไทศรีราชา 2 ระบุว่า ศรีราชากำลังก้าวสู่ Medical Hub ระดับเอเชีย การเปิด รพ.พญาไทบ่อวิน จะช่วยเสริมเครือข่ายการแพทย์ใน EEC ให้เข้มแข็งมากขึ้น ทั้งยังสามารถรองรับสิทธิการรักษาทุกประเภท และมีแผนขยายศักยภาพรองรับสิทธิผู้ประกันตนได้ถึง 500,000 รายในอนาคต
สำหรับงบประมาณการลงทุนทั้งหมด ประมาณ 1,800 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าที่ดิน 10 ไร่ประมาณ 200 ล้านบาท อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ 250 ล้านบาท ค่าก่อสร้างอีกกว่า 1000 ล้านบาท
การเปิดโรงพยาบาลพญาไทบ่อวิน จึงถือเป็นการยกระดับมาตรฐานบริการสุขภาพในจังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง ลดการพึ่งพาโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ และสนับสนุนวิสัยทัศน์ของไทยในการก้าวสู่ Medical Hub ของภูมิภาคอย่างยั่งยืน