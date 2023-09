กทม. - ททท. - สมาคมกรีฑาโลก ร่วมดัน “วิ่งผ่าเมือง” สู่มาราธอนเมืองหลวงระดับโลก

เมื่อวันที่ 5 ก.ย. ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานใหญ่ เขตราชเทวี: นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) พร้อมด้วยนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มร.เอเลสซิโอ ปุนซี่ ผู้อำนายการอาวุโส สมาคมกรีฑาโลก (World Athletics) และนายกอบเกียรติ แสงวนิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการแข่งขัน ร่วมแถลงความร่วมมือในการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนเมืองหลวงอย่างเป็นทางการ ระหว่างกรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมกรีฑาโลก ภายใต้ชื่อการแข่งขันวิ่งมาราธอน “วิ่งผ่าเมือง Amazing Thailand Marathon Bangkok” โดยมี นายสุชาติ แจสุรภาพ ประธานกรรมการมาตรฐานการวิ่ง สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสักขีพยานสำหรับการแข่งขันวิ่งมาราธอน “วิ่งผ่าเมือง Amazing Thailand Marathon Bangkok” กำหนดจัดขึ้นในสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคมของทุก ๆ ปี ถือว่าการแข่งขังรายการนี้ เป็นมาราธอนในเมืองหลวงอย่างเป็นทางการของประเทศไทยที่ทางสมาคมกรีฑาโลกให้การรับรอง โดยมีเป้าหมายในการมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจทางด้านการท่องเที่ยวให้กับกรุงเทพมหานครและประเทศไทย คาดว่าจะมีผู้เข้าแข่งขันร่วมไม่น้อยกว่า 30,000 คน เป็นชาวต่างชาติ 5,000 คน สร้างรายได้สู่ระบบเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อมได้มากกว่า 500 ล้านบาทในทุก ๆ ปีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เรื่อง Sport Tourism เป็นเรื่องใหญ่ ถือเป็นเศรษฐกิจที่สำคัญของเมือง อีกทั้งเป็นการสร้างสุขภาพของคนในเมืองด้วย โดยปกติทุกเมืองที่เป็นเมืองชั้นนำในโลกจะมีกีฬามาราธอน ถึงเวลาแล้วที่กทม.ควรจะมีเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การจัดมาราธอนต้องเป็นความร่วมมือของหลายภาคส่วน กทม.เพียงหน่วยงานเดียวคงจัดได้ไม่สมบูรณ์ ต้องอาศัยความร่วมมือหลายภาคส่วน ซึ่งททท.ได้พิสูจน์ตัวเองโดยมีการจัด Amazing Thailand Marathon Bangkok มาถึง 5 ครั้ง และทำได้ดีมาก ๆ“ในวันนี้เป็นการแถลงข่าวความร่วมมือกันอย่างจริงจังของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และมีระดับโลกมาช่วยรับรอง สิ่งสำคัญคืออนาคตจะต้องมีความร่วมมือกันในระยะยาว เพื่อทุกคนจะได้วางแผนความร่วมมือกันได้ ซึ่งต้องเป็นการวางแผนระยะยาว เพราะการจะอยู่ในปฏิทินโลกได้และเป็นงานระดับโลกได้ต้องมีการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นหรือความตั้งใจจริงในระยะยาว ต้องมีการเตรียมตัวหลายอย่าง เพราะมีคนมาร่วมหลายหมื่น จะผิดพลาดไม่ได้ ทั้งนี้ กทม.พร้อมจะร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนในการจัดงานให้เป็นระดับโลกต่อไป” ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การแข่งขันรายการนี้ได้จัดขึ้นติดต่อกันเป็นครั้งที่ 6 โดยในปีนี้มีกำหนดจัดการแข่งขันขึ้นในวันที่ 3 ธันวาคม 2566 ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมเปิดฤดูการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยใน 5 ปีที่ผ่านมาการแข่งขันวิ่งผ่าเมืองมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถจัดงานได้อย่างมีมาตรฐานในระดับสากล มีอัตลักษณ์ความเป็นไทย มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้ามาร่วมแข่งขันจำนวนมากขึ้นในทุก ๆ ปี สามารถสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาทในแต่ละปี“ปัจจุบันมีการแข่งขันวิ่งมาราธอนที่เป็น World Capital แล้วประมาณ 6 แห่ง ในปีนี้ถือเป็นเกียรติอย่างมากที่สมาคมกรีฑาโลกจะมีการประกาศรับรองอย่างเป็นทางการให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนเมืองหลวงแห่งที่ 7 ของโลก โดยจะประกาศให้การรับรองเป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งเรื่องนี้จะเป็นการส่งผลต่อเศรษฐกิจภาพรวมอย่างชัดเจน เมื่อเราได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการ สำหรับปีที่ผ่านมาเรามีเงินสะพัดในช่วง 1 สัปดาห์ประมาณ 525 ล้านบาท คาดว่าปีนี้ จากการเตรียมความพร้อมหลาย ๆ อย่าง และการจัดเทศกาลในช่วงเดือนธันวาคมของกรุงเทพมหานคร จะทำให้มีเงินสะพัดเพิ่มไม่ต่ำกว่า 10% จากปีที่ผ่านมา ต้องขอขอบคุณกทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ทำให้ประเทศไทยเป็น Sport Hub Destination ที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของมาราธอน” ผู้ว่าการททท. กล่าวผู้ว่าฯ กทม. กล่าวเสริมว่า ไม่ใช่เฉพาะนักวิ่งจากต่างประเทศ แต่คนไทยทั่วประเทศก็จะมาร่วมงานในกรุงเทพฯ ด้วย ซึ่งผลดีคือจะทำให้เศรษฐกิจในช่วงจัดงานคึกคักขึ้น รวมถึงยังมีประโยชน์ในแง่ของการดูแลสุขภาพ การมีระเบียบวินัยในการฝึกซ้อมและเตรียมตัวสำหรับการวิ่ง ซึ่งก่อให้เกิดผลบวกเป็นอย่างมาก แม้จะวัดเป็นตัวเงินไม่ได้แต่มีมูลค่ามหาศาลมร.เอเลสซิโอ ปุนซี่ ผู้อำนายการอาวุโส สมาคมกรีฑาโลก หรือ World Athletics ผู้ให้การรับรองการแข่งขันมาราธอนระดับโลก ที่เดินทางมาเป็นสักขีพยาน กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ สมาคมกรีฑาโลกกำลังจะมีโครงการพัฒนาการแข่งขันวิ่งมาราธอนในเมืองหลวงให้เป็นมาราธอนระดับเทียบเท่ามาราธอนเมเจอร์ โดยจะพิจารณาคัดเลือกเอามาราธอนเมืองหลวง 10 รายการ จัดเป็นซีรี่ส์เพื่อสะสมคะแนนของนักวิ่งระดับอีลิทของโลก โดยรายการ AMAZING THAILAND MARATHON BANGKOK จะถูกบรรจุอยู่ในมาราธอนซีรี่ส์สะสมคะแนนโลก หรือ THE OFFICIAL MAJOR CAPITAL CITY MARATHON WORLD SERIES อย่างแน่นอนผู้อำนวยการฝ่ายจัดการแข่งขัน กล่าวว่า ในปีนี้ ชื่อรายการอย่างเป็นทางการ คือ 2023 AMAZING THAILAND MARATHON BANGKOK presented by TOYOTA กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 โดยมีจุดปล่อยตัว ณ ราชมังคลากีฬาสถาน และเส้นชัยที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนิน และกำหนดให้ลานคนเมืองเป็นที่นัดพบ หรือ Finish Area หลังเข้าเส้นชัย มีกำหนดวันรับเบอร์-อุปกรณ์แข่งขัน ในวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม 2566 ณ สยามพารากอน เปิดลงทะเบียนรับสมัครในวันที่ 19 กันยายน 2566 พร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.amazingthailandmarathon2023.comอนึ่ง ในวันนี้ นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนตัวแทนนักวิ่งและสื่อมวลชน เข้าร่วมงานแถลงข่าว