ปักหมุด “Amazing Thailand Marathon Bangkok 2023” มาราธอนระดับโลกในกรุงเทพ “3 ธันวาคม 2566”

วันนี้ (5 กันยายน 2566) ณ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานใหญ่ นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. พร้อมด้วย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) มร.เอเลส ซิโอ ปุนซี่ ผู้อำนายการอาวุโส สมาคมกรีฑาโลก World Athletics นายสุชาติ แจสุรภาพ ประธานกรรมการมาตรฐานการวิ่ง สมาคมกีฬากรีฑาฯ และนายกอบเกียรติ แสงวนิชย์ ผู้อำนวยการจัดการแข่งขันฯ ร่วมกันแถลงข่าวความร่วมมือในการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนเมืองหลวงอย่างเป็นทางการ ระหว่าง ททท. กรุงเทพมหานคร และสมาคมกรีฑาโลก โดยมีสมาคมกีฬากรีฑาฯ เป็นสักขีพยานและให้การรับรอง ภายใต้ชื่อ “Amazing Thailand Marathon Bangkok” ตอกย้ำศักยภาพประเทศไทย พร้อมยกระดับสู่ Sport Tourism Destination ชั้นนำของโลก โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าแข่งขันร่วมไม่น้อยกว่า 30,000 คน สร้างรายได้สู่ระบบเศรษฐกิจกว่า 500 ล้านบาททุกปีนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า การแข่งขัน “Amazing Thailand Marathon Bangkok” จัดขึ้นติดต่อกันเป็นครั้งที่ 6 ในปีนี้ โดยมีกำหนดจัดการแข่งขันในวันที่ 3 ธันวาคม 2566 ถือว่าเป็นกิจกรรมเปิดฤดูการท่องเที่ยวของประเทศไทย ความสำเร็จของกิจกรรมแข่งขันวิ่งผ่าเมืองตลอด 5 ปีที่ผ่านมา มีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถจัดงานได้อย่างมีมาตรฐานในระดับสากล มีอัตลักษณ์ความเป็นไทย ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมแข่งขันจำนวนมากขึ้นในทุก ๆ ปี สามารถสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวทั้งทางตรง และทางอ้อมเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาทในแต่ละปีในโอกาสนี้ ททท. จึงเล็งเห็นความสำคัญในการต่อยอดกิจกรรมฯ สร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งสอดคล้องสอดกับกลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ ททท. ที่มุ่งเน้นพลิกโฉมการท่องเที่ยวไทยสู่มิติใหม่ ด้วยการส่งมอบประสบการณ์ที่มีคุณค่าและความหมาย (Meaningful Travel)จากการท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) ถือเป็นหนึ่งในรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีความสำคัญที่ช่วยกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ และดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพตามเป้าหมายขององค์กรได้นับเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร นำโดยนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการ กทม. ซึ่งมีแนวคิดและอุดมการณ์ร่วมกันในการช่วยผลักดันให้การแข่งขันวิ่งมาราธอน Amazing Thailand Marathon Bangkok ได้เป็นการแข่งขันวิ่งมาราธอนในเมืองหลวงอย่างเป็นทางการของประเทศไทย รวมทั้ง ร่วมผลักดันให้การแข่งขันรายการนี้ ติดอันดับ 1 ใน 10 ของมาราธอนเมืองหลวงของโลก ในทำเนียบมาราธอนเวิลด์ซีรี่ย์ เชื่อมั่นว่าจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้เดินทางมาร่วมแข่งขัน และก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศได้อย่างมีนัยยะสำคัญนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการ กทม. กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้ตกลงร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันวิ่ง Amazing Thailand Marathon Bangkok ในฐานะ Host City ระยะเวลา 5 ปี ซึ่งถือเป็นรายการแข่งขันมาราธอนของกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการ รับรองโดยสมาคมกรีฑาโลก ที่มีการบริหารจัดการที่ดีมีมาตรฐานเทียบเท่าสากล มีศักยภาพและความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งในการบริหารจัดการพื้นที่แข่งขัน การบริหารจัดการด้านระบบจราจรร่วมกับทางตำรวจนครบาล การจัดบริหารระบบ รับ-ส่งนักวิ่ง จุดบริการน้ำ และอื่นๆ สะท้อนถึงความพร้อมของการจัดงานที่สามารถต่อยอดพัฒนาให้เป็นรายการมาราธอนในระดับโลกได้ในอนาคต​ภายใต้ความร่วมมือกันระหว่าง กรุงเทพมหานคร ททท. สมาคมกรีฑาโลก World Athletics สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย คณะผู้จัดงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยิ่งทำให้มั่นใจได้ว่า ทุกหน่วยงานพร้อมเดินหน้าสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม “วิ่งผ่าเมือง” AMAZING THAILAND MARATHON BANGKOK นี้อย่างเต็มกำลัง และเชื่อว่าจะจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้ามาร่วมวิ่งในกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมาก รวมถึงเป็นโอกาสในการนำเสนอความพร้อมของประเทศไทยก้าวสู่ Sport Tourism Destination ชั้นนำของโลก และสะท้อนศักยภาพในการเข้ารับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดงานวิ่งฮาล์ฟมาราธอนชิงแชมป์โลก หรือรายการระดับเวิลด์ซีรี่ย์ จากสมาคมกรีฑาโลกในช่วง 5 ปีนี้ด้วยมร.เอเลสซิโอ ปุนซี่ ผู้อำนายการอาวุโส สมาคมกรีฑาโลก หรือ World Athletics ผู้ให้การรับรองการแข่งขันมาราธอนระดับโลก กล่าวว่า สมาคมกรีฑาโลกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เห็นความมือถือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการส่งเสริมกิจกรรมเชิงกีฬารายการนี้ ประเทศไทยกับการจัดงานวิ่งมาราธอนในระดับนานาชาติเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อปี 2018 นับเป็นการวิ่งมาราธอนครั้งแรกของเมืองไทยที่จะวิ่ง ”ผ่าเมือง” จากจุดปล่อยตัวที่สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน กกท. หัวหมาก ซึ่ง สมาคมกรีฑาโลก ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมมาตั้งแต่ครั้งนั้น จนถึงวันนี้ ยังคงให้การสนับสนุนกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่อง และขอชื่นชม ททท. ที่สามารถจัดงานได้เป็นอย่างดีมีมาตรฐานในระดับสากลเสมอมาจากความมุ่งมั่น ตั้งใจ และผลงานในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของ ททท. ที่ผ่านมา อาทิ การเป็นเจ้าภาพจัดงานวิ่งเทรลภูเขาชิงแชมป์โลก ครั้งแรกของโลก การจัดงานประชุมสัมมานากรีฑาโลก โดยมีผู้จัดงานมาราธอนชั้นนำจากทั่วโลกกว่า 300 รายการเดินทางมาร่วมงาน สมาคมกรีฑาจึงพิจารณาให้การสนับสนุน ททท. อย่างเต็มที่ และความร่วมมือจาก กรุงเทพมหานคร เข้าเป็นเจ้าภาพร่วม หรือ Host City ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด และนับเป็นจังหวะที่ลงตัวในการรับรองให้เป็นเจ้าภาพจัดงานวิ่งระดับเมเจอร์โลก หรือการแข่งขันมาราธอนชิงแชมป์โลกสมาคมกรีฑาโลก กำลังจะมีโครงการพัฒนาการแข่งขันวิ่งมาราธอนในเมืองหลวง ให้เป็นมาราธอนระดับเทียบเท่ามาราธอนเมเจอร์ ภายใน 2 ปี (พ.ศ.2566-2567) โดยจะพิจารณาคัดเลือกเอามาราธอนเมืองหลวง 10รายการ จัดเป็นซีรี่ย์เพื่อสะสมคะแนนของนักวิ่งระดับอีลิทของโลก โดยเมืองหลวงที่จะได้รับการพิจารณา จะเน้นในทวีปเอเชียเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ เพื่อช่วยผลักดันให้การจัดการแข่งขันมาราธอนในเมืองหลวง ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีความยิ่งใหญ่ เหมือนมาราธอนเมเจอร์ อย่างโตเกียวมาราธอนในอนาคต และแน่นอนแล้วว่า รายการ AMAZING THAILAND MARATHON BANGKOK จะถูกบรรจุอยู่ในมาราธอนซีรี่ย์สะสมคะแนนโลก หรือ THE OFFICIAL MAJOR CAPITAL CITY MARATHON WORLD SERIES ซึ่งรายละเอียดทางสมาคมกรีฑาโลกจะประกาศให้ทราบในอีกไม่นานนี้นายกอบเกียรติ แสงวนิชย์ ผู้อำนวยการจัดงานฯ หรือ Race Director กล่าวว่า รายการวิ่งผ่าเมือง AMAZING THAILAND MARATHON BANGKOK presented by TOYOTA เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนทุกภาคส่วน อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กรุงเทพมหานคร, การกีฬาแห่งประเทศไทย, กองบัญชาการตำรวจนครบาล, สมาคมกรีฑาโลก โดยสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ และภาคเอกชนอีกเป็นจำนวนมากจากสถิติการจัดงาน 5 ปีที่ผ่านมา มีผู้สนใจสมัครร่วมแข่งขันเฉลี่ยในทุกๆ ปี ไม่น้อยกว่า 25,000 คน รวมผู้ติดตามและเจ้าหน้าที่ต่างๆ คาดว่าในแต่ละปีจะมีจำนวนผู้ร่วมงานไม่น้อยกว่า 35,000-40,000 คน และในปีนี้ชื่อรายการอย่างเป็นทางการ คือ 2023 AMAZING THAILAND MARATHON BANGKOK presented by TOYOTA กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 โดยมีจุดปล่อยตัว ณ ราชมังคลากีฬาสถาน และ เส้นชัยที่ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถ.ราชดำเนิน และกำหนดให้ลานคนเมืองเป็นที่นัดพบ หรือ Finish Area ณ บริเวณหลังเข้าเส้นชัยทั้งนี้ การแข่งขัน AMAZING THAILAND MARATHON BANGKOK presented by TOYOTA จะเปิดลงทะเบียนรับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขัน ในวันที่ 19 กันยายน 2566 พร้อมกันทั่วประเทศ และกำหนดวันรับเบอร์-อุปกรณ์แข่งขัน ในวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน หรือ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.amazingthailandmarathon2023.com