"ชัชชาติ" ควง "ผู้ว่า ททท." เจรจากรีฑาโลกหวังดัน "วิ่งผ่าเมือง" จัดมาราธอนซีรี่ย์โลก

กรุงเทพมหานคร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประกาศเลือก "อะเมซิ่ง ไทยแลนด์ มาราธอน แบงค็อก" เป็นรายการวิ่งมาราธอนของเมืองหลวงอย่างเป็นทางการ เผยเตรียมเสนอตัวจัดฮาล์ฟมาราธอนชิงแชมป์โลก ภายใน 5 ปี ขณะที่ ผู้อำนวยการอาวุโสสมาคมกรีฑาโลก โปรยยาหอม "กทม." มีความพร้อมในทุกด้าน เตรียมยกระดับ "วิ่งผ่าเมือง" เป็นสนามเวิลด์ซีรี่ย์โลกเมื่อวันที่ 5 กันยายน ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานใหญ่ ถนนเพชรบุรี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) พร้อมด้วย นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, มร.เอเลส ซิโอ ปุนซี่ ผู้อำนายการอาวุโส สมาคมกรีฑาโลก (World Athletics), นายสุชาติ แจสุรภาพ ประธานกรรมการมาตรฐานการวิ่ง สมาคมกีฬากรีฑาฯ และนายกอบเกียรติ แสงวนิชย์ ผู้อำนวยการจัดการแข่งขันฯ ได้ร่วมกันแถลงความร่วมมือในการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนเมืองหลวงอย่างเป็นทางการ ระหว่างกรุงเทพมหานคร, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมกรีฑาโลก โดยมีสมาคมกีฬากรีฑาฯ เป็นสักขีพยาน ภายใต้ชื่อการแข่งขันวิ่งมาราธอน รายการ "อะเมซิ่ง ไทยแลนด์ มาราธอน แบงค็อก" (Amazing Thailand Marathon Bangkok) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคม ของทุกๆ ปี ถือว่าการแข่งขังรายการนี้เป็นมาราธอนในเมืองหลวงอย่างเป็นทางการของประเทศไทย ที่ทางสมาคมกรีฑาโลกให้การรับรอง โดยมีเป้าหมายในการมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจทางด้านการท่องเที่ยวให้กับกรุงเทพมหานครและประเทศไทย คาดว่าจะมีผู้เข้าแข่งขันร่วมไม่น้อยกว่า 30,000 คน โดยจะเป็นชาวต่างชาติ 5,000 คน สร้างรายได้สู่ระบบเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อมได้มากกว่า 500 ล้านบาท ในทุกๆ ปีนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า การแข่งขันรายการนี้ได้จัดขึ้นติดต่อกันเป็นครั้งที่ 6 ในปีนี้ มีกำหนดจัดการแข่งขันขึ้นในวันที่ 3 ธันวาคม 2566 ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมเปิดฤดูการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยใน 5 ปีที่ผ่านมาการแข่งขัน "วิ่งผ่าเมือง" มีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถจัดงานได้อย่างมีมาตรฐานในระดับสากล มีอัตลักษณ์ความเป็นไทย มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้ามาร่วมแข่งขันจำนวนมากขึ้นในทุกๆ ปี สามารถสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวทั้งทางตรง และทางอ้อมเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาทในแต่ละปี"เมื่อปลายปีที่แล้ว ผู้ว่า ททท. ได้นำคณะผู้บริหารและคณะกรรมการจัดงาน เข้าหารือกับทางท่านผู้ว่า กทม. ถึงความเป็นไปได้ในการให้ร่วมมือ และช่วยผลักดันให้การแข่งขันวิ่งมาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลกรายการ Amazing Thailand Marathon Bangkok ได้เป็นการแข่งขันวิ่งมาราธอนในเมืองหลวงอย่างเป็นทางการของประเทศไทย""กรอบความร่วมมือ มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ ผลักดันให้การแข่งขันรายการนี้ อยู่ในทำเนียบมาราธอนเวิลด์ซีรี่ย์ ติดอันดับ 1 ใน 10 ของมาราธอนเมืองหลวงของโลก ซึ่งจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้เดินทางมาร่วมแข่งขัน ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากได้" ผู้ว่า ททท. กล่าวขณะที่ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าว ทางกรุงเทพมหานคร ได้ตกลงร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันวิ่งรายการนี้ ในฐานะ Host City ตนเห็นว่า รายการนี้เป็นรายการมาราธอนที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีมาตรฐานระดับเทียบเท่าสากล มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ที่จะพัฒนาให้เป็นรายการมาราธอนในระดับโลก เช่น โตเกียวมาราธอน ได้ในอนาคต"ผมชอบวิ่ง จึงได้มีโอกาสเข้าร่วมในงานวิ่ง หรือกิจกรรมวิ่งต่างๆ มากมาย เป็นประจำในทุกๆ สัปดาห์ ซึ่งตนก็ได้เห็นความหลากหลายของการจัดงาน ทั้งงานวิ่งที่มีคนหลักร้อย ไปจนถึงงานวิ่งที่มีความมาร่วมงานหลักหมื่นคน ซึ่งจากประสบการณ์ที่ได้สัมผัสงานวิ่งหลายๆ งานก็เห็นว่าการแข่งขัน Amazing Thailand Marathon Bangkok เป็นงานวิ่งมาราธอนในกรุงเทพมหานครที่มีความเป็นมาตรฐานสากลมากที่สุดแล้ว ทีมผู้จัดงานมีความเป็นมืออาชีพ ทั้งการปิดถนนแบบ 100%, การบริหารจัดการด้านระบบจราจรร่วมกับทางตำรวจ, การจัดระบบ รับ-ส่งนักวิ่ง, จุดน้ำ-ห้องน้ำ และอื่นๆ อีกมากมาย ตนเห็นว่ารายการนี้ น่าจะเป็นรายการ FLAGSHIP ของมาราธอนเมืองหลวงเราได้""จากนี้ไป ถือว่า "วิ่งผ่าเมือง" Amazing Thailand Marathon Bangkok เป็นรายการมาราธอนของกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการ ตนคาดหวังว่าหากเราจัดงานได้ดีมีมาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับ ที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้ามาร่วมวิ่งในกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมาก รวมถึงโอกาสที่เราจะได้รับการพิจารณาเป็นเจ้าภาพจัดงานวิ่งฮาล์ฟมาราธอนชิงแชมป์โลก หรือรายการระดับเวิลด์ซีรี่ย์ จากสมาคมกรีฑาโลกภายใน ๕ ปี ก็ไม่ได้ไกลเกินกว่าความเป็นจริง" นายชัชชาติ กล่าวทิ้งท้ายทางด้าน มร.เอเลสซิโอ ปุนซี่ ผู้อำนายการอาวุโส สมาคมกรีฑาโลก ผู้ให้การรับรองการแข่งขันมาราธอนระดับโลก ที่เดินทางมาเป็นสักขีพยาน กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เห็นหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน มาร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ ตนรู้จักกับผู้ว่า ททท. มาตั้งแต่ปีแรกของการจัดงานวิ่งผ่าเมือง (เมื่อ 5 ปีที่แล้ว) ซึ่งขณะนั้นถือว่า ประเทศไทยกับการจัดงานวิ่งมาราธอนในระดับนานาชาติยังเพิ่งเริ่มต้น ทาง ททท. และคณะผู้จัดงานได้เชิญตนมาเป็นที่ปรึกษา และส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงมาให้ความช่วยเหลือ จนวันนั้นถึงวันนี้ สมาคมกรีฑาโลก ยังคงให้การสนับสนุนต่อเนื่อง ซึ่ง ททท. สามารถจัดงานในทุกๆ ครั้งออกมาได้ดี มีมาตรฐานในระดับสากลและในระดับโลก ไม่น้อยหน้าประเทศอื่นๆ เลยทีเดียว"มีใครรู้บ้างว่า ททท. เคยตอบรับสมาคมกรีฑาโลก เป็นเจ้าภาพจัดงานวิ่งเทรลภูเขาชิงแชมป์โลก ครั้งแรกของโลกมาแล้ว นอกจากนี้ยังเคยจัดงานประชุมสัมมานากรีฑาโลก โดยมีผู้จัดงานมาราธอนชั้นนำจากทั่วโลกกว่า 300 รายการ เดินทางมาร่วมงานในครั้งนั้น และด้วยผลงานของ ททท. ประกอบกับความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาคมกรีฑา เราจึงให้การสนับสนุน ททท. อย่างเต็มที่ และการที่กรุงเทพมหานคร เข้าเป็นเจ้าภาพร่วม หรือ Host City ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด เพราะการจะได้รับการรับรองจากสมาคมกรีฑาโลก ให้เป็นเจ้าภาพจัดงานวิ่งระดับเมเจอร์โลก หรือการแข่งขันมาราธอนชิงแชมป์โลก จำเป็นจะต้องได้รับการยินยอมจาก Host City ซึ่งหาก Host City ไม่ลงนามในข้อตกลง ก็จะไม่สามารถยกระดับสู่การแข่งขันในระดับโลก ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของ ททท. ได้""สมาคมกรีฑาโลก กำลังจะมีโครงการพัฒนาการแข่งขันวิ่งมาราธอนในเมืองหลวง ให้เป็นมาราธอนระดับเทียบเท่ามาราธอนเมเจอร์ ภายใน 2 ปี (พ.ศ.2566-2567) โดยจะพิจารณาคัดเลือกเอามาราธอนเมืองหลวง 10 รายการ จัดเป็นซีรี่ย์เพื่อสะสมคะแนนของนักวิ่งระดับอีลิทของโลก โดยเมืองหลวงที่จะได้รับการพิจารณา จะเน้นในทวีปเอเชียเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ เพื่อช่วยผลักดันให้การจัดการแข่งขันมาราธอนในเมืองหลวง ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีความยิ่งใหญ่ เหมือนมาราธอนเมเจอร์ อย่าง โตเกียวมาราธอนในอนาคต และแน่นอนแล้วว่า รายการ Amazing Thailand Marathon Bangkok จะถูกบรรจุอยู่ในมาราธอนซีรี่ย์สะสมคะแนนโลก หรือ THE OFFICIAL MAJOR CAPITAL CITY MARATHON WORLD SERIES ซึ่งรายละเอียดทางสมาคมกรีฑาโลก จะประกาศให้ทราบในอีกไม่นานนี้" ผอ.อาวุโส สมาคมกรีฑาโลก กล่าวนายกอบเกียรติ แสงวนิชย์ ผู้อำนวยการจัดงานฯ หรือ Race Director กล่าวว่า รายการวิ่งผ่าเมือง เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนทุกภาคส่วน อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กรุงเทพมหานคร, การกีฬาแห่งประเทศไทย, กองบัญชาการตำรวจนครบาล, สมาคมกรีฑาโลกโดยสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ และภาคเอกชนอีกเป็นจำนวนมาก มีผู้สนใจสมัครร่วมแข่งขันเฉลี่ยในทุกๆ ปี ไม่น้อยกว่า 25,000 คน รวมผู้ติดตามและเจ้าหน้าที่ต่างๆ คาดว่าในแต่ละปีจะมีจำนวนผู้ร่วมงานไม่น้อยกว่า 35,000-40,000 คน ททท.ได้ทำรายงานสรุปมูลค่าทางเศรษฐกิจทางด้านการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ได้รับจากรายการนี้ มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท และจะมีมูลค่าสูงขึ้นเรื่อยๆ จากการเปิดประเทศภายหลังจากสถานการณ์ของโควิด-19 ได้สิ้นสุดลง"ในปีนี้ชื่อรายการอย่างเป็นทางการ คือ 2023 AMAZING THAILAND MARATHON BANGKOK presented by TOYOTA กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 โดยมีจุดปล่อยตัว ณ ราชมังคลากีฬาสถาน และเส้นชัยที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนิน และกำหนดให้ลานคนเมืองเป็นที่นัดพบ หรือ Finish Area ณ บริเวณ หลังเข้าเส้นชัย มีกำหนดวันรับเบอร์-อุปกรณ์แข่งขัน ในวันที่ 30 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 2566 ณ สยามพารากอน เปิดลงทะเบียนรับสมัครในวันที่ 19 กันยายน 2566 พร้อมกันทั่วประเทศ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.amazingthailandmarathon2023.com" นายกอบเกียรติ กล่าวงทิ้งท้าย