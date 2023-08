เชียงราย เปิดเมืองต้อนรับนักวิ่ง “ยูเมะพลัส เชียงราย 21.1 มาราธอน” ปีที่ 4 นักวิ่งท็อป 100 ครบ 3 สนาม ลุ้นจับรางวัลลุย Sun Down Marathon Singapore 2024

“เชียงราย” พร้อมต้อนรับการแข่งขันวิ่งยูเมะพลัส เชียงราย 21.1 มาราธอน ปีที่ 4 ปิดถนน เปิดเมือง คับคั่งไปด้วยบรรดานักวิ่งปอดเหล็กไทยและเทศกว่า 4 พันคนร่วมงาน คาดเงินสะพัดเกิดรายได้เชิงเศรษฐกิจ มูลค่ากว่า 150 ล้านบาทสู่เมืองเจ้าภาพ พร้อมกิจกรรมพิเศษของ Umay+ Thailand RING 21.1Series 2023 สำหรับนักวิ่งท็อป 100 ครบ 3 สนาม ลุ้นจับรางวัลลุย Sun Down Marathon Singapore 2024 ที่ประเทศสิงคโปร์ พร้อมตั๋วเครื่องบิน และที่พัก รวมมูลค่า 250,000 บาทเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยมร.ทาเคโอะ โนดะ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีซี่ บาย จากัด (มหาชน) ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พลตรีอาณัติ รัตนพล ประธานฝ่ายเทคนิคการแข่งขัน สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ และนายบุญเพิ่ม อินทนปสาธน์ Race Founder & Race Director ร่วมกันแถลงข่าวความพร้อมเปิดการแข่งขันวิ่ง “ยูเมะพลัส เชียงราย 21.1 มาราธอน 2023” (Umay+ Chiangrai 21.1 Marathon 2023) งานวิ่งฮาล์ฟมาราธอมาตรฐานนานาชาติ บนดินแดนเหนือสุดแห่งแผ่นดินสยาม ในรูปแบบ Point To Point ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 27 สิงหาคม 2566 ออกสตาร์ทที่วัดร่องขุ่น และเข้าเส้นชัยที่สวนตุงและโคมนครเชียงรายนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การแข่งขันวิ่ง ยูเมะพลัส เชียงราย 21.1 มาราธอน 2023 ในปีนี้เรายังคงเตรียมความพร้อมในทุกด้าน ด้วยระบบพื้นฐานที่ได้มาตรฐานสากล ทั้งสนามบิน โรงแรม ร้านอาหาร สินค้า บริการ และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทำให้สามารถการันตีได้เลยว่าเชียงราย พร้อมรับทุกกิจกรรม และเทศกาลที่จะเกิดขึ้น ซึ่งไฮไลท์ของสถานที่สำคัญที่ถือเป็นอัตลักษณ์ของเมืองบนเส้นทางการแข่งขันที่ไม่ควรพลาดคือ จุดปล่อยตัวของนักวิ่ง ณ วัดร่องขุ่น ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญและเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกของเชียงราย รวมถึงเส้นทางวิ่งที่ผ่านวัดห้วยปลากั้งอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติเชียงราย และจุดเส้นชัยที่บริเวณสวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษา“ยูเมะพลัส เชียงราย 21.1 มาราธอน 2023 คาดว่าจะมีนักวิ่งชาวไทย และต่างชาติเข้าร่วมกว่า 4 พันคน โดยคาดการณ์เงินสะพัดเกิดรายได้เชิงเศรษฐกิจมูลค่ากว่า 150 ล้านบาทภายในจังหวัด ซึ่งการแข่งขันรายการนี้ถือเป็นความสำเร็จของเมืองเชียงรายในการใช้กีฬาเป็นสื่อในการเรียกมวลชนให้เข้าร่วมการแข่งขัน และเกิดการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่ ผมเชื่อว่าการแข่งขันในครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญของวงการกีฬาและเมืองเชียงรายในการจะก้าวไปสู่ระดับนานาชาติ ภูมิภาค หรือระดับโลกในปีต่อๆ ไป” พ่อเมืองเชียงรายกล่าวมร.ทาเคโอะ โนดะ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีซี่ บาย จากัด (มหาชน) ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสดยูเมะพลัสในฐานะผู้สนับสนุนหลักการจัดการแข่งขัน กล่าวว่าUmay+ Chiang Rai 21.1 Marathon ตลอด 3 ปีที่ผ่าน มา ได้กลายเป็นหนึ่งในกิจกรรมซิกเนเจอร์ของเมืองด้วยเส้นทางท่ีเป็นเอกลักษณ์ครองใจนักวิ่ง และในปีนี้ เรามุ่งหน้าเข้าสู่ Umay+ Chiang Rai 21.1 Marathon ครั้งที่ 4 เรามีการเตรียมพร้อมมากขึ้นและพร้อมท่ีจะต้อนรับนักวิ่งกว่า3,000คนที่เข้าร่วมการแข่งขันและเพื่อช่วยให้นักวิ่งเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันวิ่งเราร่วมกับRUNRIO จัดทำแคมเปญ ‘ชีวิตสุขสนุกวิ่ง” (Good Life & Fun Run) ท่ีมุ่งสร้างการฝึกฝนการวิ่งด้วยตนเองภายในชุมชนท้องถิ่น การได้มีโอกาสรู้จักเพื่อนใหม่หรือการฝึกการวิ่งกับเพื่อนและครอบครัวนอกจากนี้เรายังคงสานต่อวัฒนธรรมการวิ่งมาราธอน ที่ยั่งยืนแบบรักษ์โลกผ่านแคมเปญ “EASY RUN with Umay+” ครับ ซึ่งเราจะเชิญชวนนักวิ่งและอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “Umay+CleantheTown” เพื่อทำความสะอาดพื้น ท่ีก่อนและหลังการวิ่งมาราธอน ณ บริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงรายนอกจากนี้ เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา เชียงรายยังเผชิญกับไฟป่าครั้งใหญ่ท่ีสุดในรอบ 20 ปี ซึ่งเราได้ช่วยเหลือในการต่อสู้กับไฟป่าด้วยการบริจาครายได้จากการวิ่งในระยะทาง 5 กม.ผ่านโครงการ “CareChiangRai” ครับ โดยในปีนี้ผมคาดหวังว่านักวิ่งทุกคนจะบรรลุเป้าหมายและเพลิดเพลินไปกับเส้นทางที่สวยงามของการวิ่งมาราธอนและหวังว่า การแข่งขันครั้งนี้จะกลายเป็นหนึ่งในความทรงจำการวิ่งที่คุณชื่นชอบมร.ทาเคโอะโนดะกล่าวพลตรีอาณัติ รัตนพล ประธานฝ่ายเทคนิคการแข่งขัน สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า นอกจากเส้นทางที่สวยงามของจังหวัดเชียงราย ระยะทางที่ได้มาตรฐาน และความชันที่กำลังดี วิ่งได้อย่างสนุกสนาน การรับรองสนามมาตรฐานโลกโดยสมาพันธ์กรีฑานานาชาติ (World Athletics) ยังมีความสาคัญในการเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างเมือง ซึ่งสมาคมกีฬากรีฑาฯ มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาการการแข่งขันของสนามเชียงรายมาตั้งแต่ปี 2563 โดยกระบวนการวัดเส้นทางตามระเบียบของจากการวัดโดยสมาพันธ์กรีฑานานาชาติ เป็นการเริ่มการสร้างมาตรฐานโลกจากเส้นทางระยะ 21.1 กม. และยกระดับสนามวิ่งในประเทศไทย ซึ่งมีโอกาสยกระดับไปสู่การแข่งขันระดับโลกได้ด้วยเช่นกันในอนาคต ทางสมาคมฯ มีความยินดีที่ได้เห็นความต่อเนื่องของสนามวิ่งแห่งนี้ที่มีพัฒนาการดีขึ้นในทุกๆปีและหวังว่าจะเป็นการสร้างมิติใหมข่อง การแข่งขันวิ่งของสนามที่รับรองมาตรฐานระดับโลกและเป็นก้าวสำคัญของเมืองเชียงรายในการพัฒนาทั้งด้านการแข่งขัน และการพัฒนาเมืองด้วยการท่องเที่ยวเชิงกีฬาต่อไป“การวิ่งที่ได้รับความนิยมในเมืองใหญ่ๆ ด้านการแข่งขันวิ่งในระดับนานาชาติล้วนมีการรับรองสนามด้วย มาตรฐานระดับโลก เพื่อเป็นจุดดึงดูดให้เกิดการแข่งขันของเหล่านักกีฬาอาชีพ และการเข้าร่วมของนักกีฬาสมัครเล่นในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขัน และเป็นการประกาศความพร้อมของเมืองในการเป็นเมืองกีฬาระดับนานาชาติ การหลั่งไหลจากนักกีฬา ผู้ติดตาม ผู้สนใจและนักท่องเที่ยวในช่วงเวลาที่เกิดการแข่งขันนั้น สร้างความตื่นตัวให้กับเมืองเกิดเศรษฐกิจกระจายไปยังพื้นที่ และเป็นการประชาสัมพันธ์เมืองผ่านสายตาของนักกีฬาผู้แข่งขัน ผู้ติดตาม”นายบุญเพิ่ม อินทนปสาธน์ Race Founder & Race Director กล่าวว่า การแข่งขันในปีนี้เราได้มีพัฒนาการทั้งด้านการสร้างมาตรฐานของเส้นทางการจัดการแข่งขันและความปลอดภัยต่างๆ โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อสร้างความยั่งยืนในมิติต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม การลดปริมาณขยะ และการท่องเที่ยวของพื้นที่อย่างสร้างสรรค์ จนกลายเป็นหนึ่งในเสน่ห์ที่ทำให้มีผู้คนเข้าร่วมงาน จำนวนมากและหลากหลาย ทั้งนักกีฬา ผู้ติดตาม และนักท่องเที่ยว จนทำให้เมืองเชียงรายเกิดความครึกครื้นเป็นการปลุกเมืองด้วยการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอเมืองออกสู่สายตานานาชาติ “นับตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนมาถึงวันนี้ ถือเป็นการเดินทางที่ยาวนานต่อเนื่อง และจะมีวันนี้มิได้เลยหากขาดความร่วมมือของเมือง ของผู้สนับสนุนต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ร่วมกันสร้างสนามวิ่งมาตรฐานสากลให้เกิดขึ้นที่เชียงรายต่อเนื่องยาวนานเป็นปีที่ 4”ทั้งนี้ Umay+ Thailand RING 21.1 Series 2023 ทั้ง 3 สนาม มีดังนี้ สนามแรก Umay+ Chiangrai 21.1 Marathon 2023 ที่ จังหวัดเชียงราย วันที่ 27 สิงหาคม 2566, สนามที่ 2 Umay+ Bangkok Midnight Marathon 2023 ที่กรุงเทพมหานคร วันที่ 10 ธันวาคม 2566 และสนามสุดท้าย Umay+ Lamphun Half Marathon 2023 ที่จังหวัดลำพูน วันที่ 24 ธันวาคม 2566 นอกจากนี้ Umay+ Thailand RING 21.1 Series 2023 ยังได้จัดกิจกรรมพิเศษ Road to Sundown ลุ้นรางวัล Traveling Package 3 รางวัล รวมตั๋วเครื่องบิน, ที่พัก และบัตรร่วมการแข่งขัน Sun Down Marathon Singapore 2024 ที่ประเทศสิงคโปร์ มูลค่ารวม 250,000 บาท สำหรับนักวิ่งท็อป 100 ที่สามารถพิชิตระยะทาง 21 กม. หรือ 42 กม. ครบทั้ง 3 สนาม ภายในเวลาที่กำหนด โดยจะจับรายชื่อนักวิ่งท็อป 100 ที่สนามสุดท้ายของปีใน Umay+ Lamphun Half Marathon 2023เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม จะต้องนักวิ่งท็อป 100 ลำดับแรก ประเภทชาย 50 ลำดับแรก และประเภทหญิง 50 ลำดับแรก ที่เข้าเส้นชัยก่อนเวลาสิ้นสุดการแข่งขันบนเส้นทาง (Cut off time) โดยจะจับรางวัลในวัน อาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริง มายืนยันการรับรางวัลภายในงานเท่านั้น มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะทำการจับรางวัลเพื่อมอบรางวัลให้ผู้โชคดีลำดับถัดไปส่วนรายละเอียดของรางวัล ประกอบด้วย บัตรเข้าร่วมการแข่งขัน Sundown Marathon 2024 ณ ประเทศ สิงคโปร์ 3 รางวัล รวมทั้งตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-สิงคโปร์ พร้อมที่พัก 2 คืน รวมอาหารเช้า กลางวันและเย็น พร้อมคณะผู้จัดงาน 3 รางวัล รางวัลละ 1 ท่าน (ไม่รวมผู้ติดตาม) รวมมูลค่า 250,000 บาท สำหรับงานวิ่ง “ยูเมะพลัส เชียงราย 21.1 มาราธอน 2023” จะออกสตาร์ทในวันที่ 27 สิงหาคม 2566 ณ วัดร่องขุ่น และเข้าเส้นชัยที่สวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีการแข่งขัน 3 ระยะทาง คือ ฮาล์ฟมาราธอน(21.1 กม.), มินิมาราธอน (10 กม.) และฟันรัน (5 กม.)สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/Chiangrai21