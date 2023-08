กลับมาแล้ว! งานวิ่ง “ทีทีบี | ธนชาตประกันภัย พาร์ครัน 2023” วิ่ง 3 สวน และวิ่งสะสมระยะ ระดมเงินบริจาคช่วยเยาวชนไทย

งานเดิน-วิ่งมินิมาราธอนการกุศลแห่งปี “ทีทีบี ธนชาตประกันภัย พาร์ครัน 2023” งานวิ่งที่จะชวนทุกคน Run for Change เพื่อเปลี่ยน…ทุกพลังเป็นของขวัญให้น้อง ปีนี้ “ทีทีบี” มาพร้อมพันธมิตรใหม่ “ธนชาตประกันภัย” เพื่อสานต่อภารกิจส่งต่อโอกาสให้เยาวชนไทย มอบรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายให้ 3 มูลนิธิ ได้แก่ มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม, โครงการ FOOD FOR GOOD โดย มูลนิธิยุวพัฒน์ และโครงการไฟ-ฟ้า โดย มูลนิธิทีทีบี ปีนี้ ทีทีบี มี Challenge ชวนนักวิ่งสะสมระยะทางพิชิต 2 แสนกิโลเมตร เพื่อสมทบเงินบริจาคเพิ่มอีก 1 ล้านบาท พร้อมจัดเต็มให้เลือกวิ่งแบบ Parkrun ที่ 3 สวนใจกลางกรุงเทพฯ พร้อมกันในวันที่ 23 ธันวาคม 2566 หรือแบบ Virtual Parkrun ที่สามารถวิ่งได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยทั้ง 2 ประเภท นักวิ่งสามารถร่วมกันวิ่งสะสมระยะได้ เปิดจำหน่ายบัตรวิ่งและร่วมบริจาคได้แล้วตั้งแต่วันนี้ โดยค่าบัตรวิ่งและเงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 100% งานนี้เหล่านักวิ่งชื่อดังมากมาย พร้อมด้วยพระเอกมาดเข้มสายบุญ “เกรท-วรินทร ปัญหกาญจน์” พร้อมร่วมโชว์ความฟิต ชวนทุกคนวิ่งรักษ์โลกไปพร้อมกับเสื้อวิ่ง Parkrun ที่ผลิตด้วยเส้นใยรีไซเคิล ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม งานนี้ ได้ทั้งสุขภาพดี และยังได้ช่วยให้น้องๆ มีชีวิตที่ดีขึ้นไปพร้อมกันนายฐากร ปิยะพันธ์ ผู้จัดการใหญ่ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าบุคคล ทีเอ็มบีธนชาต เปิดเผยว่า หลายปีที่ผ่านมาทีทีบีมุ่งขับเคลื่อนภารกิจสำคัญในการระดมทุนจากงานเดิน-วิ่งการกุศลและได้นำรายได้จากการจำหน่ายบัตรวิ่ง และเงินบริจาคทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้มูลนิธิการกุศลต่าง ๆ เพื่อส่งต่อโอกาสให้กับเด็กที่ประสบปัญหา หรือเด็กที่ขาดโอกาสทางสังคม ด้วยตระหนักว่าเยาวชนคือ “ต้นกล้า” ที่ต้องบ่มเพาะและดูแลเพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ โดยเชิญชวนทุกคนมาร่วมกัน Make REAL Change สร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายให้กับสังคมและผู้คนรอบข้างให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งกว่า 10 ปีที่ผ่านมาได้มอบเงินบริจาคไปแล้วราว 40 ล้านบาทสำหรับการกลับมาในปี 2566 ทีทีบีพร้อมพันธมิตรใหม่คือ ธนชาตประกันภัย ที่มีพันธกิจในการช่วยเหลือน้อง ๆ ในสังคมเช่นเดียวกัน ได้ผนึกกำลังสานต่อกิจกรรมงานเดิน-วิ่งมินิมาราธอนการกุศล ภายใต้ชื่อ “ทีทีบี | ธนชาตประกันภัย พาร์ครัน 2023”“การกลับมาครั้งนี้ อยากชวนทุกคนมาร่วม Run for Change เพื่อเปลี่ยน…ทุกพลังวิ่งและเงินบริจาคเป็นของขวัญให้น้อง ภายใต้เป้าหมายการระดมเงินทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ส่งมอบให้แก่ 3 มูลนิธิในสัดส่วนที่เท่ากัน ได้แก่ มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม โครงการ FOOD FOR GOOD โดย มูลนิธิยุวพัฒน์ และโครงการไฟ-ฟ้า โดยมูลนิธิทีทีบี เพื่อนำไปช่วยเหลือและสนับสนุนพัฒนาเยาวชนไทย ซึ่งในปีนี้จัดงานเต็มรูปแบบ ทั้งแบบ Parkrun วิ่งในสวน ประกอบด้วย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สวนจตุจักร และสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) โดยจะวิ่งพร้อมกันในวันที่ 23 ธันวาคม 2566 เป็นช่วงปลายปีรับกลิ่นอายคริสมาสต์ และยังมีการวิ่งในรูปแบบ Virtual Parkrun วิ่งสะสมระยะได้ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมได้ง่ายขึ้นและครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งสามารถสมัครและส่งผลวิ่งได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 23 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ ทีทีบีต้องขอขอบคุณธนชาตประกันภัยที่ร่วมเป็นพันธมิตรหลักในกิจกรรม Parkrun 2023 เพื่อสร้างสังคมไทยให้ดีขึ้นไปด้วยกัน นอกจากนี้ต้องขอขอบคุณ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) และพรูเด็นเชียล ประเทศไทย ที่มาเป็นผู้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมในปีนี้เช่นกัน”“ทีทีบี | ธนชาตประกันภัย พาร์ครัน 2023” เป็นงานเดิน-วิ่งมินิมาราธอนที่เหมาะสำหรับนักวิ่งที่ต้องการพิชิต 10 กิโลเมตรแรกในชีวิต โดยไม่ต้องกังวลกับตัวเลขทางสถิติการวิ่ง และค่าบัตรวิ่งและเงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 100% ซึ่งนอกจากจะได้ช่วยเหลือสังคม ส่งผลดีต่อสุขภาพแล้ว ยังเป็นงานวิ่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเสื้อที่ผลิตให้กับนักวิ่งเป็นเสื้อรักษ์โลก ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ซึ่งออกแบบและผลิตโดยบริษัท เย่ห์พัฒนา ต้าเย่ห์ จำกัด ภายใต้แบรนด์ NDS พันธมิตรที่ดูแลสนับสนุนการผลิตเสื้อวิ่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับงานพาร์ครันมาอย่างต่อเนื่องนายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปีนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่ธนชาตประกันภัยได้ร่วมเป็นพันธมิตรสนับสนุนงาน “ทีทีบี | ธนชาตประกันภัย พาร์ครัน 2023” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดี และมีความสำคัญมากของทีทีบี โดยมีจุดมุ่งหมายหลักในการช่วยเหลือสังคมทุกมิติ เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ยังขาดโอกาส ซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติและช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมไทยในอนาคต ดังนั้น เมื่อทีทีบีที่เป็นพันธมิตรหลัก เปิดโอกาสให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงาน ธนชาตประกันภัยมีความรู้สึกยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมที่ทำเพื่อสังคมในครั้งนี้ พร้อมขอมอบประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ความคุ้มครองสูงสุด 200,000 บาท ให้กับผู้สมัครวิ่งประเภท Parkrun ที่มาวิ่งในวันที่ 23ธันวาคม 2566 ทุกคน เพื่อเพิ่มความอุ่นใจ ตอกย้ำความมุ่งมั่นขององค์กรที่สนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน พร้อมมีความคุ้มครองที่เพียงพอในแต่ละช่วงชีวิต“ธนชาตประกันภัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้จะเป็นแรงส่งต่อพลังบวกให้กับสังคมไทยและช่วยให้น้อง ๆได้รับโอกาส เป็นอีกหนึ่งของขวัญที่มีค่าต่ออนาคตของชาติ จึงอยากเชิญชวนคนไทยมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ มาวิ่งเพื่อเปลี่ยน…ทุกพลังให้เป็นของขวัญให้น้อง โดยเงินรายได้จากค่าบัตรวิ่งและเงินบริจาคไม่หักค่าใช้จ่ายจะมอบให้กับ 3 มูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ ซึ่งเป็นการให้ที่ได้ทั้งบุญและสุขภาพที่แข็งแรงChallenge ใหม่สำหรับปีนี้ที่อยากชวนนักวิ่งทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม “ทีทีบี | ธนชาตประกันภัย พาร์ครัน 2023” ทั้งแบบ Parkrun และ Virtual Parkrun ร่วมส่งผลวิ่งเพื่อพิชิต 2 แสนกิโลเมตร ซึ่งทีทีบีจะสมทบเงินบริจาคเพิ่มอีก 1,000,000 บาท และพลาดไม่ได้! สำหรับแฟนคลับของพระเอกหนุ่มมาดเข้มสายบุญ “เกรท-วรินทร ปัญหกาญจน์” ที่มาโชว์ความฟิต ร่วมกับ 4 นักวิ่งชื่อดัง “ป๊อก-อิทธิพล สมุทรทอง” นักวิ่งมาราธอน เจ้าของเพจ 42.195K Club เราจะไปมาราธอนด้วยกัน “หมอมิยู-ทันตแพทย์หญิงชรินญา กาญจนเสวี” นักวิ่งหญิงคนแรกที่ห่มสไบ วิ่งมาราธอนได้เร็วที่สุดในโลก สถิติ Guinness World Records ด้วยเวลา 3.45.34 ชั่วโมง “ยูริต๋าต้า-ด.ญ. อริสา และพงศกร วรพงศ์กิติพันธ์” สองพี่น้องนักวิ่งเยาวชนชื่อดัง จอมทำลายสถิติที่คว้ารางวัลทุกสนามแข่ง ชวนทุกคนมาร่วมกันวิ่งเพื่อเปลี่ยนทุกพลังเป็นของขวัญให้น้อง ส่งมอบรายได้ทั้งหมดในสัดส่วนที่เท่ากันให้กับ 3 มูลนิธิ ได้แก่* มูลนิธิสร้างรอยยิ้มช่วยค่าผ่าตัดเพื่อน้อง ๆ ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ได้กลับมามีรอยยิ้มอีกครั้ง* โครงการFOOD FOR GOOD โดย มูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อมื้ออาหารคุณภาพ ระบบน้ำดื่มสะอาด และตู้แช่โซลาร์เซลล์ให้น้อง ๆ ในโรงเรียนห่างไกลไม่มีไฟฟ้า ได้เติบโตสมวัย* โครงการไฟ-ฟ้า โดย มูลนิธิทีทีบีช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต เพื่อให้น้อง ๆ สร้างสรรค์สิ่งดี ๆ คืนสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งแห่งการเปลี่ยนแปลงได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศที่ parkrun.ttbfoundation.org พร้อมเปิดจำหน่ายบัตรวิ่งและร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ – 23 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้* Parkrunวิ่งในสวน บัตรวิ่งราคา 700 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่ง) เปิดขายจำนวน 6,000 ใบ ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2566 และร่วมวิ่งพร้อมกัน 3 สวน ในวันที่ 23 ธันวาคม 2566 (สามารถร่วมสะสมระยะวิ่งในรูปแบบ Virtual Parkrun ได้)* Virtual Parkrunวิ่งสะสมระยะ บัตรวิ่งราคา 600 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่ง) เปิดขายจำนวน 3,000 ใบ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2566 และร่วมส่งผลวิ่งเพื่อสะสมระยะได้ตั้งแต่วันนี้ – 23 ธันวาคม 2566ค่าบัตรวิ่งและเงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 100%