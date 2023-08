“สัญชัย” ควง “ณัฐธยาน์” ผงาดแชมป์ “ยูเมะพลัส เชียงราย 21.1 มาราธอน 2023”

“สัญชัย นามเขต” ควงแขน “ณัฐธยาน์ ธนรณวัฒน์” 2 นักวิ่งปอดเหล็กทีมชาติไทย ผงาดเข้าเส้นชัยครองแชมป์โอเวอร์ออลชาย-หญิง ในศึกวิ่ง “ยูเมะพลัส เชียงราย 21.1 มาราธอน 2023" จัดยิ่งใหญ่ต่อเนื่องปีที่ 4 บนเส้นทางการวิ่งผ่านสถานที่สำคัญที่ถือเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย โดยสนามต่อไปของซีรีส์ในปีนี้ เตรียมจัด “ยูเมะพลัส แบงค็อก มิดไนท์ มาราธอน 2023” ที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 10 ธ.ค.นี้เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2566 จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ บริษัท อีซี่ บาย จากัด (มหาชน) ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสดยูเมะพลัสในฐานะผู้สนับสนุนหลัก และสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ จัดการแข่งขันวิ่ง “ยูเมะพลัส เชียงราย 21.1 มาราธอน 2023” (Umay+ Chiangrai 21.1 Marathon 2023) งานวิ่งฮาล์ฟมาราธอมาตรฐานนานาชาติ บนดินแดนเหนือสุดแห่งแผ่นดินสยาม ในรูปแบบ Point To Point จัดขึ้นต่อเนื่องป็นปีที่ 4 ที่จังหวัดเชียงรายการแข่งขันในปีนี้มีจุดปล่อยตัวของนักวิ่งอยู่ ณ วัดร่องขุ่น ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกของเชียงราย โดยเส้นทางการวิ่งผ่านสถานที่สำคัญที่ถือเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย ทั้งวัดห้วยปลากั้งอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติเชียงราย และจุดเส้นชัยที่บริเวณสวนตุง และโคมเฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษา โดยมีนักวิ่งชาวไทย และชาวต่างชาติเข้าร่วมกว่า 4 พันคน คาดการณ์เงินสะพัดเกิดรายได้กว่า 150 ล้านบาทภายในจังหวัดขณะที่ในส่วนของผลการแข่งขันไฮไลต์อยู่ที่การชิงชัยในระยะทางฮาล์ฟมาราธอน (21.1 กม.) ซึ่งปรากฏว่า แชมป์โอเวอร์ออลชาย ตกเป็นของ สัญชัย นามเขต สุดยอดปอดเหล็กทีมชาติไทยวัย 33 ปี ผงาดเข้าเส้นชัยเป็นคนแรก ด้วยเวลา 1.12.28 ชั่วโมง คว้าแชมป์ฝ่ายชายไปครองได้สำเร็จ ส่วนอันดับ 2 วชิรวิทย์ ธุระสิทธิ์ นักวิ่งหนุ่มดาวรุ่ง ทำเวลา 1.16. 21 ชั่วโมง และอันดับ 3 จรัญ จูเปาะ เวลา 1.17.18 ชั่วโมงขณะที่แชมป์โอเวอร์ออลหญิง เป็นทาง “สายฝน” ณัฐธยาน์ ธนรณวัฒน์ ปอดเหล็กสาวอดีตทีมชาติไทยวัย 44 ปี เร่งสปีดควบฝีเท้าเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 1.27.25 ชั่วโมง คว้าแชมป์ฝ่ายหญิงไปได้ ส่วนอันดับ 2 ปิยะนุช สุขชาติ ตามเข้ามาด้วยเวลา 1.28.25 ชั่วโมง และอันดับ 3 ณัฐธิดา เถาหน้อย เวลา 1.36.41 ชั่วโมงด้านระยะมินิมาราธอน (10 กม.) อันดับ 1 ฝ่ายชายเป็น จาตุรนต์ เขื่อนแก้ว เวลา 34.21 นาที ส่วนอันดับ 2 วิชยา​ แซ่จาง เวลา 35.35 นาที และอันดับ 3 ชัพวิชญ์ มานะโส เวลา 37.55 นาที ขณะที่อันดับ 1 ฝ่ายหญิง ปารียา สนเส็ม เวลา 42.11 นาที ตามด้วยอันดับ 2 สุณีกา ปรีชาโปร่ง เวลา 42.12 นาที และอันดับ 3 กนกนิภา เสาร์ทอง เวลา 43.45 นาทีสำหรับการแข่งขันสนามต่อไปของ “ยูเมะพลัส ไทยแลนด์ ริง 21.1 ซีรีส์ 2023” (Umay+ Thailand RING 21.1 Series 2023) จะจัดสนามที่ 2 ในรายการ “ยูเมะพลัส แบงค็อก มิดไนท์ มาราธอน 2023” (Umay+ Bangkok Midnight Marathon 2023) ที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 10 ธันวาคม 2566 และปิดฉากสนามสุดท้ายในรายการ “ยูเมะพลัส ลำพูน ฮาร์ฟ มาราธอน 2023” (Umay+ Lamphun Half Marathon 2023) ที่จังหวัดลำพูน ในวันที่ 24 ธันวาคม 2566นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมพิเศษ Road to Sundown ลุ้นรางวัล Traveling Package 3 รางวัล รวมตั๋วเครื่องบิน, ที่พัก และบัตรร่วมการแข่งขัน Sun Down Marathon Singapore 2024 ที่ประเทศสิงคโปร์ มูลค่ารวม 250,000 บาท สำหรับนักวิ่งท็อป 100 ที่สามารถพิชิตระยะทาง 21 กม. หรือ 42 กม. ครบทั้ง 3 สนาม ภายในเวลาที่กำหนด โดยจะจับรางวัลรายชื่อนักวิ่งท็อป 100 จากประเภทชาย 50 ลำดับแรก และประเภทหญิง 50 ลำดับแรก ที่สนามสุดท้ายของปีใน Umay+ Lamphun Half Marathon 2023 ในวัน อาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566