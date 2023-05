"อนุทิน" ลั่นไทยพร้อมโหวตหนุน "บังกลาเทศ" นั่ง ผอ.WHO เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปีหน้า

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. ที่ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 76 เมื่อวันที่ 24 พ.ค.ที่ผ่านมา ตนเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย นำคณะผู้บริหาร หารือทวิภาคีความร่วมมือด้านสาธารณสุขกับบังกลาเทศ ร่วมกับ H.E. Mr. Zahid Maleque รมว.สธ.และสวัสดิการครอบครัวบังกลาเทศ เกี่ยวกับความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างไทยกับบังกลาเทศ ซึ่งทางบังกลาเทศมีความสนใจพัฒนาความร่วมมือด้านเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ (Medical devices) และขอให้ไทยสนับสนุน Mrs. Saima Wazed Hossain ผู้สมัครชิงตำแหน่ง ผอ.องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แทน Dr. Poonam Khetrapal Singh ที่จะหมดวาระใน ม.ค. 2567 ซึ่งตนได้ยืนยันว่า จะให้การสนับสนุน ซึ่งหากได้รับการแต่งตั้งก็ขอให้สนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของไทยด้วยนายอนุทินกล่าวว่า นอกจากนี้ ยังหารือกับ H.E. Mr. Ahmed Naseen รมว.สธ.มัลดีฟส์ คือ เรื่องการขยายความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่าง สธ.ไทยกับ สธ.มัลดีฟส์ โดยฝ่ายไทยยินดีพัฒนาความร่วมมือในประเด็นและสาขาที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย และจัดทำบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านสาธารณสุขร่วมกัน เช่น แลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข นักศึกษาแพทย์ ข้อมูลด้านสาธารณสุข การวิจัยร่วม และการศึกษาฝึกอบรมด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านงานอนามัยครอบครัว โดยจะหารือกันในรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมความร่วมมือต่อไปสำหรับการหารือกับ Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ผอ.ใหญ่องค์การอนามัยโลก (WHO) ถึงความร่วมมือระหว่าง สธ.ไทยกับ WHO ซึ่งไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับ WHO ซึ่งมุ่งเน้นการดำเนินงานที่มีผลกระทบสูงต่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประเทศ โดยระดมทุนทางสังคม ปัญญา และงบประมาณจาก WHO สธ. สสส. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สปสช. และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จนทำให้ไทยบรรลุเป้าหมายด้านสาธารณสุขระดับโลก เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ ยังได้เชิญผู้แทนระดับสูงจาก WHO เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2567 (PMAC 2024) ในฐานะที่ WHO เป็นเจ้าภาพร่วม และการประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อการพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุม และ WHO เป็นเจ้าภาพร่วมนายอนุทินกล่าวว่า คณะฯ ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมคู่ขนาน เรื่อง “สามารถเชื่อมโยงระหว่างนโยบายการค้าและสุขภาพได้หรือไม่?" ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ณ สำนักงานคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาติและองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ นครเจนีวา โดยผู้เข้าร่วมได้อภิปรายเกี่ยวกับข้อมติและข้อตกลงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลก และกรอบความร่วมมือ อาทิ องค์การการค้าโลก (WTO) เพื่อค้นหาความสอดคล้องกันระหว่างนโยบายด้านการค้าและด้านสุขภาพ ปัญหาและอุปสรรค ช่องว่างต่างๆ ข้อเสนอเพื่อการปรับปรุง ตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่องราวความสำเร็จจากประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลก