รองนายกฯ อนุทิน เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลก

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ระหว่างวันที่ 23-28 พ.ค. 66 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข จะนำคณะผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลก (World Health Assembly: WHA) สมัยที่ 76 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิสโดยการประชุมปีนี้จัดขึ้น ภายใต้หัวข้อ “saving lives, driving health for all” มีสมาชิกองค์การอนามัยโลก (WHO) 194 ประเทศเข้าร่วม โดย WHA เปรียบเสมือนคณะกรรมการที่มีอำนาจตัดสินใจเชิงนโยบาย อนุมัติงบประมาณโครงการสำคัญของ WHO มีประเด็นสำคัญที่จะมีการหารือในที่ประชุม สมัยที่ 76 อาทิ การทบทวนการทำงานของ WHO ในภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพ พิจารณาถึงกฎอนามัยระหว่างประเทศ และเตรียมความพร้อมสำหรับภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตรวมถึงประเด็นการดำเนินการระดับโลกในแต่ละด้านของ WHO เช่น สุขภาพสตรี เด็กและวัยรุ่น การฟื้นฟูสมรรถภาพ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระบบสาธารณสุขมูลฐาน การแพทย์แผนโบราณ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ยาที่ไม่ได้มาตรฐาน สุขภาพของผู้ลี้ภัย สุขภาพจิต ปัจจัยทางสังคม โภชนาการ และความพิการ ตลอดจนการการอนุมัติงบประมาณโครงการต่างๆ ของ WHO ใน 2 ปีข้างหน้า 2567-68 เป็นต้นน.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า นอกจากการร่วมหารือในหัวข้อต่างๆ ข้างต้น นายอนุทิน ยังมีกำหนดการหารือแบบทวิภาคีเพื่อแสวงหาความร่วมมือด้านสุขภาพและสาธารณสุข กับผู้แทนจากประเทศต่างๆ อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีน สิงคโปร์ คาซัคสถาน บังกลาเทศ มัลดีฟส์ รวมถึงหารือกับนาย Tedros Adhanom Ghebreyesus ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก ในประเด็นความร่วมมือระหว่าง WHO กับประเทศไทยด้วย