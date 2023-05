เริ่มแล้ว!! ประชุมสมัชชาอนามัยโลก 76 ปลัด สธ.นำทีมไทยหารือ พร้อมร่วมเดิน-วิ่งครบรอบ 75 ปี WHO

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ตนพร้อมด้วยผู้บริหาร สธ. และคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 76 (WHA76) ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 21 – 30 พ.ค. 2566 ที่Palais des Nations นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งถือเป็นเวทีนโยบายด้านสุขภาพระดับโลก เพื่อกำหนดนโยบาย แลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นในหัวข้อต่างๆ รวมทั้งอนุมัติงบประมาณแผนงานราย 2 ปี ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งจัดขึ้นปีละครั้ง มีผู้แทนประเทศสมาชิกระดับรัฐมนตรี/ผู้บริหารระดับสูง 194 ประเทศเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนองค์การสหประชาชาติและองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร (NGOs) ที่ได้รับเชิญจาก WHO เข้าร่วมการประชุมด้วย ซึ่งช่วงเช้าวันที่ 21 พ.ค.คณะผู้แทนไทยได้เข้าร่วมกิจกรรมเดิน–วิ่ง เพื่อสุขภาพดีถ้วนหน้า (Walk the Talk : Health for All Challenge) เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย นำไปสู่การมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี และฉลองครบรอบ 75 ปี WHO ส่วนช่วงบ่ายเป็นพิธีเปิดการประชุม WHA76 ซึ่งระหว่างการประชุมฯ ยังมีกิจกรรมคู่ขนานอื่นๆ เช่น การประชุม Strategic Roundtable เพื่อเป็นเวทีหารือระหว่างผู้แทนประเทศสมาชิก WHO หน่วยงานเครือข่าย ในประเด็นสาธารณสุขที่สำคัญ