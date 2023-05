คนไทยและเด็กไทยจะเสียโอกาสอันมหาศาล ถ้าจัดให้กัญชาเป็นยาเสพติด

ผู้ที่โจมตีใส่ร้ายป้ายสีกัญชา บอกว่าให้เอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติด อ้างว่าเป็นห่วงเยาวชน จะเสพติดกัญชากันทั้งเมือง ถ้าประชาชนหลงเชื่อ คนไทยทั้งประเทศจะเสียโอกาสอันมากมายมหาศาล เพราะการปลดล๊อคกัญชา เกิดผลดีกับเด็กมากมาย เด็กป่วยโรคร้ายเข้าถึงการรักษาที่ได้ผลดีกว่าเดิม เด็กมีพฤติกรรมก่อความรุนแรงลดลง จบการศึกษาเพิ่มมากขึ้น สูบบุหรี่ลดลง ดื่มสุราลดลง และใช้สารเสพติดอื่นๆลดลง นี่ยังไม่นับผลดีต่อสุขภาพผู้ใหญ่ ผลดีทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆอีกมากมายการโจมตีใส่ร้ายป้ายสีกัญชามีมามากกว่า 80 ปี เพื่อขจัดคู่แข่งของสินค้าปิโตรเคมี และที่ทำกันอย่างมากในช่วงเลือกตั้งนี้ คือ รณรงค์ให้เอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติด อ้างว่าเพราะเป็นห่วงเยาวชน กลัวว่าเยาวชนจะเสพติดกันทั้งบ้านทั้งเมือง กัญชาจะทำลายสมองของอนาคตของชาติ ฯลฯน่าวิเคราะห์ว่า ความกลัวเหล่านี้มีหลักฐานข้อเท็จจริงรองรับหรือไม่แต่จากประสบการณ์ของประเทศที่ปลดล๊อคกัญชาไปแล้ว พบว่า เกิดผลดีต่อสังคมมากมาย ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลที่เกิดขึ้นกับเด็ก ดังนี้ที่มลรัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา แก้กฎหมายกัญชามาแล้ว 23 ปี ทำให้เด็กที่ป่วยเป็นโรคร้าย เช่น ลมชัก ออติสซึม สมาธิสั้น มีอาการทุกข์ทรมานจากโรคมะเร็ง เป็นต้น ได้รับยาจากกัญชา จากระบบบริการ จำนวนมากถึง 28,799 ราย จากประชากร 5.77 ล้านคน ในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา คิดเป็น เฉลี่ยปีละ 5,600 ราย [1] นี้ยังไม่นับที่ใช้แบบนอกระบบถ้าการรักษาแบบเดิมได้ผลดี พ่อแม่คงไม่แสวงหายากัญชามาใช้กับลูกของตนที่ประเทศแคนาดา หลังการปลดล๊อคกัญชาให้ใช้แบบนันทนาการได้ มาแล้ว 6 ปี พบว่า สถิติเด็ก อายุ 12-17 ปี มีพฤติกรรมก่ออาชญากรรมหรือความรุนแรง จนเป็นคดีความถึงโรงพัก “ลดลง” ถึงร้อยละ 55-65 [2]การโจมตีกัญชาด้วยการสร้างข่าวจัดฉาก ว่าใช้กัญชาแล้วก่อความรุนแรง จึงเป็นเท็จที่มลรัฐโคโลราโด เด็กนักเรียนจบการศึกษามากขึ้น จากร้อยละ 74 เพิ่มเป็นร้อยละ 79 และต้องออกจากโรงเรียน ลดลง จากร้อยละ 4.5 ลดเหลือเพียงร้อยละ 2.3 [3]ดังนั้นที่โจมตีกัญชาว่าทำลายสมองเด็ก จึงเป็นเท็จสถิติของมลรัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา เช่นกัน พบว่า เยาวชนอายุ 12 – 17 ปี มีแนวโน้มจะลองใช้กัญชาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งเป็นธรรมชาติของวัยรุ่น จากร้อยละ 7.6 เป็นร้อยละ 9.8แต่เด็กสูบบุรี่ “ลดลง” อย่างมาก จากร้อยละ 14.2 เหลือเพียงร้อยละ 4.1 เท่านั้นอีกทั้งดื่มสุรา “ลดลง” จากร้อยละ 18.2 เป็นร้อยละ 10.7; และใช้สารเสพติดอื่นๆ “ลดลง” จากร้อยละ 5.1 เป็นร้อยละ 3.0 [3]น่าสังเกตว่า คนที่มุ่งโจมตีกัญชา ไม่เคยรณรงค์ให้เด็กและเยาวชน กลัวเรื่อง บุหรี่ สุรา ยาเสพติดอื่นๆ เลย ทั้งๆที่ขายกันเกลื่อนเมือง เสพติดจริง และมีอันตรายอย่างชัดเจนสถิติประเทศไทยพบว่า ช่วงหลังการแก้กฎหมายกัญชา มีจำนวนคนติดยาบ้าจนต้องเข้ารับการบำบัด ลดลงไปถึงครึ่งหนึ่ง หรือคิดเป็นจำนวนมากถึง 105,990 คน [4]เป็นความสำเร็จที่โลกควรมาเรียนรู้การรณรงค์ใส่ร้ายป้ายสีกัญชา เพื่อจะเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดนั่นแหละ คือ การทำร้ายเด็กเด็กป่วยด้วยโรคร้ายจะเข้าไม่ถึงกัญชา เพราะแพทย์ไทยไม่จ่ายยากัญชาเมื่อพ่อแม่ถูกตำรวจจับขังคุก เพราะครอบครองกัญชาเอาไว้รักษาตนเอง นี่คือการทำลายความมั่นคงของครอบครัวอย่างรุนแรง ยากจนลง ถูกตีตรา หางานทำยาก ไม่มีคนหาเลี้ยงครอบครัว เด็กไร้ที่พึ่ง คบเพื่อนเลว ติดยา มีเพศสัมพันธ์ ติดเชื้อ ท้องก่อนวัย [5]นี่คือการทำร้ายเด็กอย่างชัดเจนผู้ใหญ่ไทยที่เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายต่างๆ จำนวนไม่น้อยกว่า 14.9 ล้านคน จะเข้าถึงยากัญชา ด้วยความยากลำบาก เพราะแพทย์ไทยไม่จ่ายยากัญชา [6]อีกทั้งยังสร้างภาระทางงบประมาณในกระบวนการยุติธรรมเมื่อตำรวจจับกุมคนครอบครองกัญชาและคดีขึ้นสู่ศาล นี่ยังไม่นับค่าเสียโอกาสของผู้ถูกจับกุมและของญาติ [7]ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 40,000 ล้านบาท จะสูญเสียไป [8]การวิจัยและพัฒนากัญชาให้มีประโยชน์เพิ่มขึ้น ทั้งทางการแพทย์และเศรษฐกิจจะหยุดชะงักจริงๆแล้วประเทศไทยมาไกลมากแล้ว ควรพัฒนาต่อยอดจนเป็นศูนย์กลางการรักษาโรคมะเร็งและโรคอื่นๆ ของโลกได้ [9]กัญชามีประโยชน์มากมายมหาศาล ทั้งทางการแพทย์ เศรษฐกิจ และสังคม เป็นจุดแข็งของไทย ที่คนทั่วโลกยอมรับอยู่แล้ว ว่า “กัญชาไทยดีที่สุดในโลก” ไม่ต้องโฆษณามากดังนั้นคนไทยอย่ายอมให้ใครลากถู เอากลับไปเป็นยาเสพติดอีก จะเสียของ1] Colorado Department of Public Health and Environment. Medical marijuana statistics and data. https://cdphe.colorado.gov/medical-marijuana-registry-data [2] PMID: 34085338.[3] Reed JK. Impacts of Marijuana Legalization in Colorado: A Report Pursuant to Senate Bill 13‐283. Denver: Colorado Department of Public Safety. 2021.[4] ปานเทพ พังพงษ์พันธ์. ส่อเค้ากำลังจะเป็นจริง “กัญชามา ยาบ้าหมด! ประเทศไทยจะหายจน ประชาชนจะหายป่วย”. ผู้จัดการออนไลน์เผยแพร่: 5 ม.ค. 2566.[5] ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์. “หมอปัตพงษ์” ชี้ เอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติด คือ “การทำร้ายเด็ก”. ผู้จัดการออนไลน์. เผยแพร่: 13 มีนาคม พ.ศ.2566.[6] ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์. “ข้อเสนอต่อรัฐสภา เพื่อทำให้กัญชามีประโยชน์สูงสุดต่อคนไทย”. เอกสารวิชาการนำเสนอต่อคณะกรรมาธิการแก้ปัญหา กัญชา กัญชง กระท่อมฯ สภาผู้แทนราษฎร์. เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563. https://www.facebook.com/100271791433257/posts/204445791015856/?d=n [7] ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์. ผลกระทบของนโยบายกัญชาเสรีต่อเด็กและเยาวชน:บทเรียนจากนานาชาติ. เอกสารวิชาการหลักในงานสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ. ประจำปี 2565. วันที่ 14 กันยายน 2565. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.[8] ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์. การให้คนไทยได้ปลูกกัญชา คือ การใส่เงินในประเป๋าประชาชน อย่างน้อย 40,000 ล้านบาทต่อปี.ผู้จัดการออนไลน์. เผยแพร่: 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566.[9] ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์. “กัญชา” กับความมั่นคงทางยา: บทเรียนจากนานาชาติ.ผู้จัดการออนไลน์. เผยแพร่: 9 มกราคม พ.ศ.2566.