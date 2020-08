C asean จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 53 ปี ก่อตั้งอาเซียน ปักหมุดขยายการทำงานระดับสากล

กรรมการผู้จัดการเปิดเผยถึงการจัดงานระหว่างวันที่ 1-8 สิงหาคม 2563 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 53 ปี วันก่อตั้งประชาคมอาเซียน ซึ่งตรงกับวันที่ 8 สิงหาคมนี้ โดยเป็นครั้งแรกที่ C asean จัดงานดังกล่าวขึ้น“C asean ก่อตั้งมา 4 ปีแล้ว โดยเราต้องการเป็นฐานเชื่อมโยงคนในภูมิภาคอาเซียนเข้าด้วยกัน ในเชิงสังคมวัฒนธรรม และร่วมมือกันทำสิ่งดีๆ อย่างต่อเนื่อง” ต้องใจกล่าวงานครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันแนวคิดดังกล่าว โดยมีกิจกรรม 4 กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นตลอดสัปดาห์ ดังนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-7 สิงหาคม 2563 ณ พื้นที่ Mind Space ศูนย์ C asean ชั้น 1 สามย่านมิตรทาวน์ มีการจัดบอร์ดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน และแนะนำหนังสือวรรณกรรมที่มีแรงบันดาลใจจากกลุ่มประเทศอาเซียน ทั้งนี้ เลือกจัดที่สามย่านมิตรทาวน์เพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายนักเรียนนักศึกษาแบ่งกิจกรรมเป็นสองวัน คือ วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00-16.00 น. พบกับกิจกรรมเสวนากับ อ.ศานติ ภักดีคำ ผู้เขียนหนังสือเรื่อง “นาทีประวัติศาสตร์ 100 เรื่องลับพลิกอาเซียน” ณ Mind Space สามย่านมิตรทาวน์ และวันที่ 2 สิงหาคม 2563 เสวนากับ จิระนันท์ พิตรปรีชา นักเขียนชื่อดังผู้ได้รับรางวัลซีไรต์ปี พ.ศ. 2532 และ พินิจ นิลรัตน์ นักวิจารณ์วรรณกรรม ในหัวข้อเสวนา “คุยเฟื่องเรื่องวรรณกรรมไทยและเพื่อนบ้าน” จัดขึ้นที่อาคารไทยเบฟ ควอเตอร์ ถนนรัชดาภิเษกเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาวัย 15-25 ปี แสดงสุนทรพจน์ในนห้วข้อ “ASEAN as One is ASEAN Way” ชิงรางวัลรวม 10,000 บาท และผู้ชนะเลิศจะได้รับโอกาสแสดงสุนทรพจน์ต่อหน้าคณะทูตานุทูต นักวิชาการ และนักธุรกิจ ภายในงานพิธีเฉลิมฉลองวันก่อตั้งประชาคมอาเซียน วันที่ 8 สิงหาคม 2563 โดยงานนี้เปิดให้นักเรียนจากทั้ง 10 ประเทศอาเซียนเข้าร่วม และได้รับผลตอบรับดี ขณะนี้มีผู้เข้าประกวดกว่า 50 คนจากหลายประเทศ เช่น ไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซียและพิธีมอบรางวัลสุนทรพจน์เยาวชนอาเซียน วันที่ 8 สิงหาคม 2563 ที่ศูนย์ C asean CW Tower รัชดาภิเษก โดยมีคณะทูตานุทูต ผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ ผู้นำภาคธุรกิจ ภาคการศึกษาต่างๆ เข้าร่วมงานการเฉลิมฉลองประจำปีวันครบรอบการก่อตั้งอาเซียน ต้องใจ กล่าวว่า C asean ตั้งใจจะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีหลังจากนี้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญ คือ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ที่จะตระหนักถึงความสำคัญของประชาคมอาเซียนมากยิ่งขึ้นสำหรับการทำงานของ C asean ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน ต้องใจ มองว่า ศูนย์เพิ่งเริ่มต้นและเริ่มวางรากฐานไปเพียง 20-25% ของที่ตั้งใจไว้ เนื่องจากศูนย์เริ่มต้นจากในประเทศไทยก่อน และเพิ่งเริ่มขยายวิสัยทัศน์ไปทำงานในระดับอาเซียนเพียงปีเดียว แต่หลังจากนี้ C asean จะมุ่งมั่นการขยายเครือข่ายความร่วมมือไปสู่ต่างประเทศให้มากขึ้น“ใน 3-5 ปี เราอยากให้คนต่างประเทศรู้จักเรามากขึ้น และมีเครือข่ายสมาชิก C asean เป็นวงกว้างมากขึ้น” ต้องใจกล่าวการขยายตัวของ C asean อาจไม่ใช่การขยายสาขาซึ่งลงทุนสูง แต่เป็นการร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อเข้าไปจัดงานสัมมนา เสวนา หรือการประชุมในต่างประเทศ และส่งเสริมคอนเทนต์ที่ศูนย์ผลิตให้ออกสู่สายตาประชาคมอาเซียนยกตัวอย่างเช่น ปีนี้ในงานซึ่งประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพ และคาดว่า จะจัดในเดือนตุลาคม 2563 หากสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายและสามารถจัดกิจกรรมได้ตามปกติ C asean จะมีความร่วมมือกับทั้งรัฐบาลเวียดนามและกลุ่มนักธุรกิจไทยเพื่อไปจัดงานประชุมหัวข้อที่ซัมมิตดังกล่าวส่วนด้านคอนเทนต์ ที่ผ่านมา C asean ผลักดันการผลิตรายการรายการค้นหานักธุรกิจแบ่งปันในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรับรู้เกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social business, Social entrepreneurship & Social enterprise) รวมถึงส่งเสริมและต่อยอดการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รายการออกอากาศแล้วทั้งหมด 2 ซีซั่น มีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า 2,000 ทีม มีธุรกิจที่เกิดขึ้นได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งซีซั่นแรกได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ในสาขาเกมโชว์และปกิณกะดีเด่น โดยส่วนอื่นๆ ของ Platform นี้ ประกอบไปด้วย การจัดกิจกรรม workshop ต่างๆ เพื่อเพิ่มทักษะให้กับนักธุรกิจเพื่อสังคม และการเชื่อมโยงเครือข่ายนักธุรกิจเพื่อสังคมเข้าด้วยกัน และ เข้าสู่ภาคธุรกิจเอกชนที่อาจสนใจสนับสนุน จากเดิมถ่ายทอดผ่านช่องอมรินทร์ทีวี ต้องใจกล่าวว่าในอนาคตรายการนี้น่าจะสามารถต่อยอดไปสู่ระดับอาเซียนได้ โดยลงคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียช่อง YouTube ของ C asean เอง เพื่อให้เผยแพร่ไปได้ทุกประเทศ