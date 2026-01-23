รัฐบาลเริ่มจ่ายเยียวยาวันนี้หลังอนุมัติเงินช่วยผู้ประสบภัยชายแดนเขมร 2.3 พันล. ช่วย 4.6 แสนครัวเรือน

โฆษกรัฐบาล เผย เริ่มจ่ายเยียวยาวันนี้!!! รัฐบาลเร่งจ่ายบรรเทาความเดือดร้อน หลังอนุมัติเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยชายแดนไทย - กัมพูชาแล้ว 2,335 ล้านบาท ช่วย 4.6 แสนครัวเรือนใน 7 จังหวัด
วันนี้ (23 มกราคม 2569) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า หลังจากที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งเร่งดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยชายแดนไทย - กัมพูชา และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เห็นชอบการขอรับการสนับสนุน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากสำนักงบประมาณ งบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 2,335,640,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากการกระทำของกองกำลังจากนอกประเทศ ปี 2568 เพื่อเป็นค่าเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชน รวม 7 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบเบื้องต้น จำนวน 467,128 ครัวเรือน ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2568
ทั้งนี้ ปภ. จะได้ เร่งเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ อัตราที่กำหนดตามหลักเกณฑ์วิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ และตรวจสอบข้อมูลให้มีความชัดเจนถูกต้องตามข้อเท็จจริงอย่างเคร่งครัด ครอบคลุม และไม่มีความซ้ำซ้อน อย่างรอบคอบ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างเสมอภาค และเป็นธรรม และทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน