แบงก์เผยจีดีพีไตรมาส3โตต่ำกว่าคาด-ความขัดแย้งชายแดนกระทบเชื่อมั่น

Krungthai COMPASS ธนาคารกรุงไทย เผยเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 3/2568 ขยายตัวที่ 1.2%YoY โดยเป็นการหดตัวจากไตรมาสก่อนที่ -0.6%QoQSA หดตัวครั้งแรกในรอบ 11 ไตรมาส จากผลกระทบด้านความเชื่อมั่นต่อการท่องเที่ยวที่ถูกซ้ำเติมด้วยความขัดแย้งชายแดนไทย-กัมพูชา และการส่งออกที่แม้จะขยายตัวสูงหลังการประกาศภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ แต่ส่งผลต่อ GDP อย่างจำกัด โดยสภาพัฒน์คาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 2568 จะขยายตัวที่ 2.0% ท่ามกลางการเจรจาการค้ากับสหรัฐฯ ที่ยังไม่ได้บทสรุป อย่างไรก็ดี ยังมีปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ
ทั้งนี้ Krungthai COMPASS ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปี 2568 จะขยายตัว 2.0%YoY โดยระยะข้างหน้าปัญหาการส่งออกที่ดีไม่ส่งผลต่อ GDP เท่าที่ควรจะยิ่งชัดเจนมากขึ้น หลังสินค้าส่งออกไทยที่ขยายตัวดีส่วนใหญ่มี local content ต่ำ อีกทั้ง แนวโน้มการส่งออกในปีหน้าที่อาจไม่หดตัวรุนแรง หลังยังไม่เห็นสัญญาณการ build-up stock ของสหรัฐฯ ที่ผิดปกติ ท่ามกลางความเสี่ยงจากผลกระทบของข้อตกลงการค้ากับสหรัฐฯ ที่กลับมามีความไม่แน่นอนหลังถูกยกเป็นส่วนหนึ่งในข้อเจรจาประเด็นความขัดแย้งไทย-กัมพูชา
**วิจัยกสิกรปรับเพิ่มจีดีพี-คาดQ4โต0.8%**
ด้านศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2568 เป็น 2.0% จากเดิมที่ 1.8% โดยมอง GDP ไตรมาส 4/2568 จะขยายตัวราว 0.8% YoY สาเหตุหลักมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ การเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ และจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่สูงกว่าที่คาดไว้ ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยยังไม่เข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิค
สำหรับเศรษฐกิจไตรมาส 3/2568 ขยายตัวชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้ามาอยู่ที่ 1.2% YoY ต่ำกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ที่ 1.6% โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากการส่งออกสินค้าที่ยังขยายตัวดี แม้ชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้า และการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่ยังขยายตัวดีต่อเนื่อง ขณะที่ ปัจจัยกดดันหลักมาจากการบริโภคและการลงทุนภาครัฐที่หดตัว ประกอบกับภาคการผลิตหดตัวและสินค้าคงคลังยังติดลบสูง
ทั้งนี้ มองไปในปี 2569 คาดเศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงมาอยู่ในกรอบประมาณการ 1.5-1.8% ท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงจากการชะลอของเศรษฐกิจโลกและความไม่แน่นอนทางการเมือง