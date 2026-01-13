ครม.เคาะเพิ่มงบกลางอีกกว่า 2.2 พันล้าน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

โฆษกรัฐบาล เผย ครม. มีมติอนุมัติกรอบวงเงินเพิ่มเติม งบกลางปี 2569 อีกจำนวน 2,203,445,900 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ (13 มกราคม 2569) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. มีมติอนุมัติกรอบวงเงินเพิ่มเติม จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพิ่มเติมอีก จำนวน 2,203,445,900 บาท โดยใช้หลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568 ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอ ทั้งนี้ ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยรับงบประมาณและจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยผ่านธนาคารออมสิน ให้เบิกจ่ายในงบเงินอุดหนุน ลักษณะอุดหนุนทั่วไป รวมทั้งให้สามารถถัวจ่ายข้ามจังหวัดได้
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า เนื่องจากมีจำนวนครัวเรือนผู้ประสบอุทกภัยที่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีมากกว่าจำนวนครัวเรือนผู้ประสบภัยที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติกรอบวงเงินไว้แล้ว ซึ่งขณะนี้ยังคงมีผู้ประสบอุทกภัยที่ได้ตรวจสอบยืนยันแล้วรออยู่ในกระบวนการจ่ายเงินช่วยเหลือฯ อยู่อีก 243,577 ครัวเรือน จำนวนเงิน 2,211,289,000 บาท ต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือฯ เพิ่มเติม จำนวน 2,203,445,900 บาท โดยปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือสำหรับจ่ายเงินให้กับผู้ประสบอุทกภัย จำนวนเงิน 7,843,100 บาท (2,211,289,000 บาท - 7,843,100 บาท)
อนึ่ง เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแล้ว สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายจะเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568 ตามหนังสือที่อ้างถึง 7 และเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ขอให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป