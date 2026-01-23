พี่ผู้สมัครสส.พรรคใหญ่ โร่ขอขมา “ไชยา” หลังเจอแจ้งจับใส่ร้ายข้อมูลเท็จ เจ้าตัวขอเคลียร์หลังเลือกตั้ง

โร่ ขอขมา “ไชยา” แล้ว พี่ชายผู้สมัคร สส.ของพรรคใหญ่ เขต 2 จ.หนองบัวลำภู หลังโดนแจ้งความจับ ใส่ร้ายข้อมูลอันเป็นเท็จ ด้าน “ไชยา” ขอเคลียร์หลังเลือกตั้ง รุดขึ้นโรงพัก สภ.ศรีบุญเรือง ให้ข้อมูลเพิ่มจับนักเลงคีย์บอร์ด
วันที่ (23 มกราคม) เมื่อเวลา 13.00 น. นายไชยา พรหมา ผู้สมัคร สส.เบอร์ 7 เขต 2 จ.หนองบัวลำภู พรรคกล้าธรรม ได้เดินทางไปพบ พ.ต.อ.กัมปนาท เศรษฐ์ฤทธิกุล ผกก.สภ.ศรีบุญเรืองและพบพนักงานสอบสวนเพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินคดีกับพี่ชายผู้สมัคร สส.ของพรรคการเมืองใหญ่รายหนึ่งที่เป็นคู่แข่ง ซึ่งกระทำความผิดนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ใส่ร้ายป้ายสี ทำลายชื่อเสียงของตนเพื่อหวังผลต่อคะแนนเลือกตั้ง สร้างความเข้าใจผิดว่านายไชยา พรหมา ซึ่งเป็น สส.มาหลายสมัย ประพฤติตนเสียหายด้านจริยธรรม ซึ่งเป็นการใส่ความเท็จให้คนเกลียดชังและทำลายชื่อเสียง อีกทั้งเป็นการกระทำผิดต่อ พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ข้อหา ใส่ร้ายป้ายสี ใส่ความเท็จ ซึ่งมีผลต่อใบแดงอีกด้วย
ล่าสุดเช้าวันนี้ (23 มกราคม ) เมื่อเวลา 7.30 น พี่ชายของผู้สมัคร สส.พรรคใหญ่พร้อมครอบครัว ได้ขอเข้าพบเพื่อขอขมาต่อการกระทำของตัวเองว่า ผิดพลาดไป และขอให้ตนถอนแจ้งความหรือยอมความ ซึ่งตนได้แจ้งกับพี่ชายผู้สมัคร สส.พรรคใหญ่ไปว่า ที่ต้องดำเนินคดีนั้น เพราะต้องการปกป้องชื่อเสียงของตนเองที่รักษามาตลอดชีวิตการเมือง อีกทั้งยังตักเตือนให้สู้กันทางการเมืองอย่างสุภาพบุรุษ อย่าใช้วิธีการสกปรกแบบนี้ ซึ่งตนไม่ติดใจ ถ้าหากยอมรับว่ากระทำความผิดจริง และพร้อมจะให้อภัยหลังเลือกตั้งเสร็จ แต่ช่วงนี้ขอให้ปล่อยเป็นตามขบวนการยุติธรรมต่อไป “นายไชยา” กล่าว