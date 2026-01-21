“ชัยชนะ” ยืนยันด้วยเกียรติ ปัดเอี่ยวค้ายา ท้าเปิดหลักฐาน พร้อมพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในทุกกระบวนการ

“ชัยชนะ” โพสต์ยืนยันความบริสุทธิ์ ปัดเอี่ยวคดียาเสพติด ท้าหากมีหลักฐานให้นำมาเปิดเผย พร้อมสู้คดีหากถูกใส่ร้ายทางการเมือง
วันนี้(21ม.ค. 69) นายชัยชนะ เดชเดโช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแลภาคใต้ และผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ชี้แจงกรณีกระแสข่าวโยงบุคคลนามสกุลเดียวกันพัวพันคดียาเสพติด โดยยืนยันอย่างหนักแน่นว่า ตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ต้องหารายดังกล่าวระบุว่า “ผมขอยืนยันด้วยเกียรติว่า ผม สส.ชัยชนะ เดชเดโช ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ต้องหารายนี้ ไม่ว่าจะทางพฤตินัยหรือนิตินัย” พร้อมระบุว่า หากผู้ใดมีหลักฐาน ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการเงิน หรือหลักฐานการติดต่อที่เชื่อมโยงว่าตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ขอให้นำออกมาแสดงต่อสาธารณชน หรือยื่นต่อพนักงานสอบสวนได้ทันที โดยตนยินดีให้มีการตรวจสอบอย่างโปร่งใส
รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ยังกล่าวด้วยว่า หากเป็นเพียงการกล่าวหาลอยๆ โดยไม่มีข้อเท็จจริง และมีเป้าหมายเพื่อหวังผลทางการเมืองในช่วงการเลือกตั้ง ตนขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด เพื่อปกป้องชื่อเสียง ศักดิ์ศรี และความถูกต้องของตนเอง
นายชัยชนะย้ำว่า พร้อมพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในทุกกระบวนการ และขอให้การเมืองดำเนินไปอย่างสุจริต ไม่ใช้การใส่ร้ายป้ายสีเป็นเครื่องมือในช่วงการเลือกตั้ง.