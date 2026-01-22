“ไชยา” ขึ้นโรงพัก สภ.ศรีบุญเรือง ร้องทุกข์ดำเนินคดีพี่ชายผู้สมัคร สส.พรรคใหญ่ เขต 2 เผยแพร่ข้อมูลเท็จ สร้างความเกลียดชัง

วันนี้(22 ม.ค.)นายไชยา พรหมา ผู้สมัคร สส.เบอร์ 7 เขต 2 พรรคกล้าธรรม ได้เดินทางเข้าแจ้งความต่อร้อยเวร สภ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู ร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับพี่ชายผู้สมัคร สส.พรรคใหญ่ เขต 2 หนองบัวลำภู ด้วยการนำข้อมูลอันเป็นเท็จเผยแพร่ในคอมพิวเตอร์ ใส่ร้ายและทำลายชื่อเสียงต่อความนิยมของประชาชนในเขตเลือกตั้งที่มีต่อนายไชยา พรหมา โดยหวังผลทางการเมือง ทำให้ตนเอง เสื่อมเสีย ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชังต่อสาธารณะ ส่งผลต่อคะแนนในการเลือกตั้ง จึงเข้าร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีให้ถึงที่สุด เพื่อปกป้องสิทธิ์ตามกฎหมายต่อไป
นายไชยา กล่าวว่า ตนผ่านการเลือกตั้งมาหลายครั้ง เพิ่งเจอครั้งแรกที่คู่ต่อสู้ ทางการเมือง ใช้วิธีสกปรกทำลายชื่อเสียงเพื่อหวังผลต่อคะแนนเลือกตั้ง อีกทั้งเป็นการทำลายเกียรติยศความน่าเชื่อถือต่อภาพลักษณ์ของตนเองโดยปราศจากความเป็นจริง ดังนั้น ตนจึงขอใช้อำนาจและสิทธิตามกฎหมาย ดำเนินคดีกับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องจนถึงที่สุดต่อไป