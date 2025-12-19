"ไชยา" แจงอำลา 24 ปีพท. จำเป็นต่องานการเมืองหนองบัวฯเพื่อดูแลเกษตรกรไม่ใช่ผลประโยชน์ส่วนตน

“ไชยา พรหมา” ประกาศอำลาเพื่อไทย หลังร่วมทาง 24 ปี ชี้จำเป็นต่อการทำงานการเมืองในหนองบัวลำภู ย้ำไม่ใช่ผลประโยชน์ส่วนตน เลือกเส้นทางใหม่เพื่อดูแลปากท้องเกษตรกรอย่างใกล้ชิด
วันนี้ (19ธ.ค.) นายไชยา พรหมา อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองบัวลำภู และอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ประกาศการตัดสินใจลาออกจากพรรคเพื่อไทย โดยระบุว่า เป็นอีกหนึ่งวันที่ยากที่สุดในชีวิตทางการเมือง พร้อมยืนยันว่าการตัดสินใจครั้งนี้เกิดจากความจำเป็นในการทำงานทางการเมืองในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ไม่ได้มีสาเหตุจากผลประโยชน์ส่วนตนแต่อย่างใด
นายไชยา ระบุว่า ตลอดระยะเวลา 9 สมัยที่ทำหน้าที่ผู้แทนราษฎร และอยู่กับพรรคเพื่อไทยมายาวนานกว่า 24 ปี พรรคเพื่อไทยเปรียบเสมือน “บ้าน” ที่ได้ร่วมทุกข์ ร่วมสุข และต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันมาในทุกสถานการณ์ พร้อมย้ำว่า ตนยึดมั่นในอุดมการณ์ทางการเมืองอย่างซื่อสัตย์ และไม่เคยลืมบุญคุณของพรรค รวมถึงผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้โอกาสได้ทำงานรับใช้ประชาชนมาโดยตลอด
อดีตรองประธานสภาฯ ยังระบุว่า การตัดสินใจลาออกครั้งนี้ได้ผ่านการคิด ทบทวน และไตร่ตรองอย่างหนัก ในฐานะผู้แทนของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งกำลังเผชิญปัญหาด้านปากท้อง รายได้ และคุณภาพชีวิต ตนพยายามผลักดันนโยบายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง
นายไชยา กล่าวถึงช่วงเวลาที่เคยได้รับโอกาสดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นเพียงระยะเวลาสั้น ๆ ก่อนถูกปรับออกจากตำแหน่ง โดยยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่า ยังไม่สามารถทำหน้าที่ตอบแทนความไว้วางใจของพี่น้องเกษตรกรได้อย่างเต็มที่
“วันนี้ผมจึงขอเลือกเส้นทางที่เปิดโอกาสให้ผมได้ทำหน้าที่ดูแลปากท้องของพี่น้องเกษตรกรอย่างใกล้ชิด ผมไม่ได้เลือกไปพรรคใหญ่ที่เป็นกระแสนิยม แต่เลือกพรรคที่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาของเกษตรกรอย่างแท้จริง” นายไชยา ระบุ
ทั้งนี้ นายไชยา ย้ำว่า แม้เส้นทางการเมืองอาจเปลี่ยนไป แต่หัวใจและเจตนารมณ์ในการทำงานเพื่อประชาชนยังคงเหมือนเดิม โดยบ้านหลังเดิมและเพื่อนร่วมอุดมการณ์ยังคงอยู่ในความทรงจำเสมอ พร้อมยืนยันจะเดินหน้าทำงานและต่อสู้เพื่อพี่น้องเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่อย่างสุดความสามารถ ตราบเท่าที่ยังมีโอกาสได้ทำหน้าที่ทางการเมืองต่อไป