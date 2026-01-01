“ไชยา”ร่ายกลอน สวัสดีปีใหม่ประชาชน วอน เขต 2 หนองบัวลำภู เลือกคนตรง กล้าทำ เข้าไปแก้ปัญหา

วันนี้(1 ม.ค.)นายไชยา พรหมา ผู้สมัคร สส.หมายเลข 7 เขต 2 จ. หนองบัวลำภู พรรคกล้าธรรม โพสข้อวามในเฟสบุ๊ค ส่วนตัว สวัสดีปีใหม่ ประชาชน จ.หนองบัวลำภู พร้อมกันนี้ ยังมอบบทกลอน ไปยังประชาชนเขต 2 จ.หนองบัวลภู ใจความว่า
“ขอฝากตัวฝากใจไว้แนบชิด
จะทุ่มจิตเทใจไขปัญหา
วอนพี่น้องสาวหนุ่ม 8 กุมภาฯ
เลือก “ไชยา”เขต2 คนหนองบัวฯ”
นายไชยา ยังระบุว่า เตรียมลงพื้นที่หาเสียง กับประชาชน ผู้นำในพื้นที่ เพื่อปราศรัย หาเสียง นำโยบายที่ตนเองรับทราบปัญหา พร้อมกล้าที่จะลงไปแก้ปัญหา อย่างต่อเนื่อง ยึดแนวทางพรรคกล้าธรรม ที่ทำมากกว่าพูด สอดคล้องกับแนวคิดส่วนตัว ที่ต้องการแก้ปัญหาในพื้นที่ โดยเฉพาะปัญหาแก้ปัญหาเกษตรกร ทั้งเปลี่ยน ส.ป.ก.เป็นโฉนด เพื่อการเกษตรกรครุฑแดง กล้าเปลี่ยนฐานราก คืนที่ดิน ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ กล้าสร้างอนาคต เรียนดีมีงานทำ กล้าดูแลทุกชีวิต ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง กล้าพุ่งสู่ระดับโลก เปลี่ยนเมืองรอง เป็นเมืองหลัก กระจายรายได้สู่ชุมชน และกล้าแก้หนี้ สร้างธนาคารประชาชน สหกรณ์กลางครู รวมหนี้ ปรับโครงสร้าง ลดดอกเบี้ย