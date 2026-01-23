“ศุภจี” ชูแต้มต่อไทยเวที WEF ภูมิศาสตร์เด่น ท่าทีเป็นมิตร ดึงดูดการค้าโลก

“ศุภจี” เผยเคล็ดลับ เจรจาเวที “เวิลด์ อีโคโนมิกส์ ฟอรั่ม” (WEF) ประเทศไทยมีภูมิศาสตร์ พร้อมท่าทีเป็นมิตรกับทุกประเทศ แต้มต่อในการเป็นพาร์ตเนอร์ เอื้อทำการค้าขายการค้าโลก
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงภารกิจที่เข้าร่วมประชุม “เวิลด์ อีโคโนมิกส์ ฟอรั่ม” (WEF) ณ เมืองดาวอส สวิตเซอร์แลนด์ ถึงข้อได้เปรียบของประเทศไทย ในการเจรจาการค้าขาย ว่า ประเทศไทยสามารถจะฉวยโอกาสได้ในเรื่องของ Geographic (ภูมิศาสตร์) เนื่องจากว่าประเทศไทยเป็นเหมือนกับหัวใจของเอเชีย สามารถจะเชื่อมโลก ระหว่างข้างบนกับข้างล่าง คือ North กับ South Corridor ได้ คือ ประเทศจีน ลงไปข้างล่าง หรือว่าเราจะเชื่อมจากขวาไปซ้าย ซึ่งตอนนี้ อินเดีย เซาต์เอเชีย ก็เป็นประเทศที่เป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่
“ในแง่ของภูมิศาสตร์ของเราดี และในเรื่องของท่าทีของเราด้วย คือ ท่าทีของเราเป็นมิตรกับทุกประเทศ เวลาที่กลุ่มของประเทศกลุ่มนี้ต้องการที่จะ Divert (หันเห) ตัวเองออกจากอเมริกา อยากคุยกับเรา อีกกลุ่มที่เราจะเจอวันนี้บอกว่าเขาจะอยาก Divert ออกจากจีน ก็อยากคุยกับเรา เพราะฉะนั้น ด้วยเหตุที่ว่าเราไม่ได้ Position ของเราเป็นใครคนใดคนหนึ่ง ตรงนี้มันจะทำให้เรามีแต้มต่อในการที่เป็นพาร์ทเนอร์ได้ทุกอย่าง” นางศุภจี กล่าว