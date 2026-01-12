"ศุภจี" โชว์แนวคิดการค้าระหว่างประเทศสมัยใหม่ เปลี่ยน “คู่ค้า” เป็น “พันธมิตร” ต้องรู้นำสินค้าไปทำอะไร

รมว.พณ. โชว์แนวคิดการค้าขายระหว่างประเทศสมัยใหม่ เปลี่ยน “คู่ค้า” เป็น “พันธมิตร” ต้องเข้าใจเขาให้ถ่องแท้มากยิ่งขึ้น รู้ว่าเขาเอาสินค้าเราไปทำอะไร
วันนี้ (12ม.ค.) นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคภูมิใจไทย แคนดิเดต รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จากพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงแนวคิดการทำงานของรัฐบาล ว่า โลกมีการแบ่งเป็นขั้ว ค่าย หลายขั้วมาก พอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้น กลายเป็นทั้งวิกฤติ แล้วเป็นโอกาสในตัวของมันเอง ถ้าเราสามารถจะทำตัวเรา ให้เป็นที่พึงประสงค์ หาประโยชน์ร่วมกับคนที่เราเป็น เปลี่ยนจากการที่เราเจรจาการค้าในลักษณะของการเป็น “คู่ค้า” ถ้าเราต้องการจะทำตัวเราให้อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน เราต้องเปลี่ยนคู่ค้าคนนี้ให้เขาเป็น “พันธมิตรของการค้า” ของเรา
“การเจรจาการค้ามันไม่ใช่เป็นหนึ่งต่อหนึ่ง แต่เป็นหนึ่งต่ออีกหลายหลายประเทศในบางประเทศ เวลาที่ไปคุยกับเขา ต้องเข้าใจเขาให้ถ่องแท้มากยิ่งขึ้น ข้อมูลเป็นหลัก เช่น เรากำลังเจรจากับประเทศนี้ เราต้องรู้ให้ได้ด้วยว่าเขาเอาสินค้าเราไปทำอะไร หรืออาจจะเอาสินค้าเราไปบริโภค ไปใช้ก็ไม่ได้ผิดอะไรเราเน้นขายแบบนั้น แต่ถ้าเอาสินค้าของเราเป็นสารตั้งต้น เป็นวัตถุดิบในการไปทำอย่างอื่น และสามารถจะส่งออกไปขายประเทศอื่นได้ตรง คือจังหวะที่เราจะสามารถทำอย่างไรกับเขา ร่วมมือกันให้ขายให้คนอื่นได้มากขึ้น เพราะถ้าเขาขายคนอื่นได้มากขึ้น หมายความว่าเราก็ขายเขาได้มากขึ้นด้วย อันนี้เป็นหลักที่หนึ่ง คือประเด็นที่คิดว่าเปลี่ยนมุมคิด” นางศุภจี กล่าว