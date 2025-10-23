งานส่อเข้าไทย!สื่อตีข่าวปีนี้มีชาวเกาหลีใต้11คนถูกลักพาตัวในไทย บางรายเกิดขึ้นที่แหล่งท่องเที่ยวดัง

ในปีนี้ จนถึงเดือนกันยายน มีเหตุการณ์ชาวเกาหลีใต้ถูกลักพาตัวในไทย 11 คดี หนึ่งในนั้นเกิดขึ้นในจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวยอดนิยม ตามรายงานของโคเรียเฮรัลด์ เมื่อวันพุธ(22ต.ค.)
โคเรียเฮรัลด์ รายงานอ้างข้อมูลจากโคเรีย อีโคโนมิก เดลี ระบุว่าจำนวนเหตุลักพาตัวชาวเกาหลีใต้ในไทย เพิ่มขึ้นจาก 0 ในปี 2021 เป็น 1 รายในปี 2022 ขณะที่ปี 2023 และ 2024 มีพลเมืองโสมขาวถูกลักพาตัวในไทยปีละ 5 คน รายงานนี้อ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ ที่ยื่นต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร คิม กอน จากพรรคฝ่ายค้าน "พีเพิล พาวเวอร์ ปาร์ตี"
ขณะเดียวกัน ไทย มีข้อมูลอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องเหยื่อชาวเกาหลีใต้หรือผู้กระทำผิดชาวเกาหลีใต้ เพิ่มขึ้นเช่นกัน ในนั้นรวมถึงกรณีที่นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีวัย 34 ปีคนหนึ่ง ถูกลักพาตัวและสังหารในไทยโดยชายชาวเกาหลีใต้ 3 คน ก่อนแต่ละคนจะถูกจับในเกาหลีใต้ เวียดนามและกัมพูชา
สำนักข่าวโคเรียเฮรัลด์ รายงานว่า เมื่อเดือนมกราคม เจ้าหน้าที่ไทยได้ทลายแก๊งอาชญากรรมที่ประกอบด้วยชาวเกาหลี 20 คนและชาวจีน 1 คน ในจังหวัดชลบุรี รายงานข่าวระบุว่าผลของปฏิบัติการดังกล่าว ชายชาวเกาหลีใต้รายหนึ่งที่ถูกลักพาตัวและโดนบังคับทำงานให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ได้รับความช่วยเหลือออกมา
"รัฐบาลต้องสถาปนาระบบความร่วมมือไม่ใช่แค่กับกัมพูชา แต่ควรรวมไปถึงไทยและประเทศหลักอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อปกป้องประชาชนของเรา" คิม กล่าว พร้อมระบุว่าทางรัฐจำเป็นต้องบกระดับเฝ้าระวังประกาศจ้างงานผิดกฎหมาย ที่ล่อลวงเหยื่อไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ตามหลังข่าวนักศึกษามหาวิทยาลัยชาวเกาหลีใต้รายหนึ่งถูกทรมานและสังหารในกัมพูชา ชาวเกาหลีใต้หลายคนมีความกังวลมากขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับความปลอดภัยในบางชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลายชาติเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดเยี่ยม ทั้งนี้ในปี 2024 มีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้เดินทางเยือนไทย 1.86 ล้านคน เป็นรองเพียงแค่ จีน, มาเลเซีย และ อินเดีย
(ที่มา:โคเรียเฮรัลด์)