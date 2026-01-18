เขี่ยทิ้งUN!ทรัมป์จะตั้ง'บอร์ดสันติภาพ'คุมโลกด้วยตนเอง ทุกชาติสมาชิกต้องจ่ายเงิน$1พันล้าน

รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เตรียมจัดตั้งองค์กรนานาชาติใหม่ ที่จะร้องขอประเทศต่างๆที่ปรารถนามีสถานะถาวรในสิ่งที่เรียกว่า "บอร์ดสันติภาพ" ใหม่ของเขา จะต้องจ่ายเงินอุดหนุนอย่างน้อย 1,000 ล้านดอลลาร์ ความเคลื่อนไหวที่ก่อความกังวลว่า ทรัมป์ กำลังสร้างองค์กรระหว่างประเทศใหม่ขึ้นมาแข่งหรือทดแทนสหประชาชาติ
สำนักข่าวบลูมเบิร์ก รายงานอ้างอิงกฎบัตรสำหรับกลุ่มที่เสนอจัดตั้งนี้ ระบุไว้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จะทำหน้าที่เป็นประธานคนแรกและจะมีอำนาจในการตัดสินใจว่าใครที่ควรได้รับเชิญให้เข้ามาเป็นสมาชิก การตัดสินใจต่างๆนานาจะเป็นไปตามเสียงส่วนใหญ่ โดยที่รัฐสมาชิแต่ละชาติจะได้รับสิทธิ์โหวต 1 เสียง อย่างไรก็ตามทั้งหมดทั้งมวลจะอยู่ภายใต้ความเห็นชอบของตัวประธาน
"ทุกรัฐสมาชิกจะมีวาระ 1 สมัยไม่มากกว่า 3 ปี นับตั้งแต่การเข้าเป็นภาคีของกฎบัตรนี้มีผลบังคับใช้ และการต่ออายุจะขึ้นอยู่กับประธาน แต่วาระสมาชิก 3 ปีจะไม่ใช้กับรัฐสมาชิกทั้งหลายที่สนับสนุนเงินสด 1,000,000,000 ล้านดอลลาร์ให้แก่บอร์ดสันติภาพ ภายในปีแรกที่การเข้าเป็นรัฐภาคีของกฎบัตรมีผลบังคับใช้" ร่างข้อเสนอระบุ
ฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์กังวลว่าทรัมป์กำลังพยาามสร้างองค์กรทางเลือกหรือองค์กรคู่แข่งของสหประชาชาติ ที่เขาส่งเสียงวิจารณ์มาช้านาน
คำว่าบอร์ดในคำนิยามในกฎบัตร ระบุว่าเป็น "องค์กรระหว่างประเทศที่หาทางส่งเสริมสันติภาพ ฟื้นฟูธรรมาภิบาลที่น่าเชื่อถือและชอบธรรมตามกฎหมาย และรับประกันสันติภาพที่ยั่งยืน ในพื้นที่ต่างๆที่ได้รับผลกระทบหรือถูกคุกคามโดยความขัดแย้ง" ขณะที่บอร์ดนี้จะกลายมาองค์กรอย่างเป็นทางการ ครั้งที่รัฐสมาชิก 3 ชาติตกลงเข้าร่วมกฎบัตรดังกล่าว
ทำเนียบขาวยังไม่ออกมาตอบคำถาม เมื่อถูกสอบถามเกี่ยวกับรายงานข่าวนี้ อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา ทรัมป์ เคยเชิญพวกผู้นำโลกจำนวนหนึ่ง ในนั้นรวมถึงประธานาธิบดีอาร์เจนตินาและนายกรัฐมนตรีแคนาดา เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบอร์ดสันติภาพสำหรับกาซา ซึ่งจะถูกจัดตั้งอยู่ภายใต้ร่มของบอร์ดสันติภาพใหม่ของเขา
บรรดาชาติยุโรปหลายประเทศเคยได้รับเชิญเข้าร่วมบอร์ดสันติภาพ รายงานข่าวระบุอ้างอิงบุคคลใกล้ชิดกับประเด็นนี้ อย่างไรก็ตามร่างเสนอบ่งชี้ว่าตัวทรัมป์เองจะเป็นควบคุมเงิน บางอย่างที่ประเทศส่วนใหญ่ ที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเข้าร่วมบอร์ด มองว่าเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้
หลายชาติบอกต่อว่าหลายประเทศคัดค้านอย่างแข็งกร้าวต่อร่างกฎบัตรของทรัมป์ และกำลังหาทางร่วมกันในการตีกลับข้อเสนอนี้ แหล่งข่าวระบุ
บอร์ดสันติภาพจะเรียกประชุมลงมติอย่างน้อยปีละครั้ง แต่การประชุมเพิ่มเติมและเลือกสถานที่ ตามที่ประธานเล็งเห็นความเหมาะสม และวาระการประชุมจะต้องผ่านความเห็นชอบของประธาน ร่างกฎบัตรระบุ ขณะเดียวกันบอร์ดสันติภาพจะจัดประชุมแบบไม่ลงมติเป็นประจำกับบรรดาคณะกรรมการบริหารบอร์ด ซึ่งการประชุมเหล่านี้จะมีการจัดอย่างน้อยๆไตรมาสละ 1 ครั้ง
นอกจากนี้แล้ว ทรัมป์ จะมีอำนาจถอดถอนสมาชิก ภายใต้อำนาจวีโต้ของเสียงของรัฐภาคี 2 ใน 3 และประธานจะมีอำนาจสืบไป ในการควานหาผู้ที่จะมาสานต่อในตำแหน่งประธาน
(ที่มา:อีโคโนมิกไทม์ส/รอยเตอร์)