กกต.ทัวร์นอกสังเกตการณ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร สถานทูตเริ่มรับบัตรแล้ว

กกต.ทัวร์นอกสังเกตการณ์เลือกตั้ง-ประชามตินอกราช รวมถึงพบปะตอบข้อสงสัยคนไทยในต่างแดน ขณะที่หลายสถานทูตได้รับบัครลงคะแนนแล้ว รอแยกประเภทบัตร
วันนี้(23ม.ค.)มีรายงานว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ไปร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักร โดยนายฐิติเชษฐ์ นุชนาฎ ไปดูงานที่กรุงบรัสเซลส์ เบลเยียม ซึ่งเพจของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงรัสเซลส์ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนไทยในบราซิลร่วมพบปะหารือกับ กกต.รวมทั้งเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงรัสเซลส์ ในวันที่ 25 มกราคม เวลา 10.30 น.
ขณะที่นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ กรรมการการเลือกตั้งได้เดินทางไปสังเกตการเลือกตั้งและออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักรที่นครซิดนีย์ ออสเตรเลีย ซึ่งที่ซิดนีย์มีคนไทยลงทะเบียนเลือกตั้งและออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักรมากที่สุด โดยเพจของสถานกงสุลใหญ่ณ นครซิดนีย์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนไทยร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ กกต.เกี่ยวกับการใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ ในวันที่ 24 มกราคม เวลา 14.00-16.00 น.
ส่วนนายสิทธิโชติ อินทรวิเศษและนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ เดินทางไปสังเกตการณ์เลือกตั้งและการออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักรที่นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยสถานกงสุลใหญ่ณ นคร ลอสแอนเจลิสประชาสัมพันธ์เชิญชวนชุมชนไทยพบปะกกต.ในวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม69 ที่ห้องประชุม ศาลาพระธรรมราชานุวัตร วัดไทยลอสแอนเจลิสเวลา 9:30- 11:00น.
ส่วนความความคืบหน้าในการจัดการเลือกตั้งและออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักรของสถานเอกอัครราชทูตไทย และสถานกงสุลใหญ่ ในประเทศต่างๆนั้น ได้เริ่มทยอยรับบัตรเลือกตั้งและบัตรออกเสียงประชามติที่ลงคะแนนแล้วกลับจากประชาชนและอยู่ระหว่างการแยกประเภทของบัตรเพื่อจัดส่งบัตรเลือกตั้งกลับมานับที่ประเทศไทย ส่วนบัตรออกเสียงประชามติจะนับที่ต่างประเทศและรวมคะแนนส่งกลับมาที่ กกต.
โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ออสเตรเลีย ได้เปิดเผยความคืบหน้าเมื่อวันที่ 23 มกราคม เวลา 17:00 น ตามเวลาท้องถิ่น สถานทูตได้รับบัตรเลือกตั้งและบัตรออกเสียงประชามติที่ลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 3,000 คนได้ส่งกลับมายังสถานทูต พร้อมแจ้งให้คนไทยที่ยังไม่ได้รับบัตรเลือกตั้งและบัตรออกเสียงประชามติ ให้ติดต่อสอบถาม เข้ามายังสถานทูต เนื่องจากอาจมีปัญหาซองเอกสารถูกตีกลับมายังสถานทูตเพราะข้อมูลการจัดส่งไม่ถูกต้อง ส่วนปัญหาที่สถานทูตพบคือการลงชื่อในช่องกรรมการ การแก้ไขข้อความที่เขียนผิดบนแบบฟอร์ม กรอกที่อยู่ที่ประเทศไทยในแบบฟอร์ม การลืมลงชื่อหลังซองไปรษณีย์ที่ส่งกลับ รวมถึงมีการฉีกขาด เปียก และเปื้อน หากไม่กระทบต่อการลงคะแนนบัตรที่ลงคะแนนแล้วก็จะมีการส่งกลับประเทศหรือมีการนับคะแนนตามปกติ พร้อมแจ้งขั้นตอนหลังได้รับบัตรที่ลงคะแนนแล้วก็จะมีการตรวจสอบเอกสารยืนยันตัวตน ทำการคัดแยกบัตรเลือกตั้งตามเขตและจังหวัด เพื่อส่งกลับประเทศโดยบรรจุในถุงเมล์ทางการทูตโดยส่งกลับผ่านสายการบินไทย ซึ่งได้มีการประสานงานกับบริษัทการบินไทยและกระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งต่อให้ กกต.เรียบร้อยแล้ว
ขณะที่สถานทูตไทย ณ กรุงเฮก ซึ่งหน่วยเคลื่อนที่หรือ mobile unit สำหรับเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ 5 วัน ใน 5 เมือง ระหว่างวันที่ 22 - 26 มี.ค.
ซึ่งเมื่อวานนี้ เป็นวันแรก ของการเปิดหน่วยเลือกตั้งและออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักร ที่โรงแรม NH Groningen สำหรับคนไทยที่พำนักในบริเวณทางเหนือของเนเธอร์แลนด์และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีนายอสิ ม้ามณี เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก มาใช้สิทธิเป็นคนแรก พร้อมกันนี้ก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มันจะมาใช้สิทธิเตรียมเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อให้การเลือกตั้งและออกเสียงประจำมติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
นอกจากนี้ในการเลือกตั้งและออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักร สถานเอกอัครราชทูตได้พบปัญหาการจัดส่งบัตร และได้ขึ้นประกาศหน้าเพจให้ประชาชนที่ยังไม่ได้รับบัตรเลือกตั้งและบัตรออกเสียงประชามติติดต่อกลับมายังสถานทูต เช่น สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซล ได้ประกาศให้คนไทยที่พำนักในเกาหลีติดต่อกลับสถานทูตเนื่องจาก
เนื่องจากบางคนเขียนที่อยู่ของตนเองไม่ชัดเจนและไม่ครบถ้วน รวมถึงสถานทูตไม่สามารถติดต่อได้ และเน้นย้ำให้คนไทยติดตามข่าวสารจากสถานจากสถานทูตอย่างใกล้ชิดและช่วยประชาสัมพันธ์คนไทยให้มาใช้สิทธิตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ เช่นเดียวกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและออกเสียงประชามติที่ได้ลงทะเบียนไว้กับสถานทูต หลังพบปัญหาไม่สามารถจัดส่งซองบรรจุบบัตรส่งให้ทางไปรษณีย์ได้เนื่องจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบางส่วนกรอกที่อยู่ไม่สมบูรณ์หรือกรอกที่อยู่ที่ประเทศไทย ทำให้สถานทูตไม่สามารถติดต่อได้โดยขอให้ติดต่อกลับมายังสถานทูต และแจ้งที่อยู่เพื่อสามารถจัดส่งบัตรเลือกตั้งและออกเสียงประชามติไปให้ได้เพื่อให้สามารถใช้สิทธิออกเสียงได้ทันเวลา