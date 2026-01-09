กกต.ส่งบัตรเลือกตั้งทั้งใน-นอกราชอาณาจักร คาดรับบัตรกลับจากต่างประเทศ 5 ก.พ.ย้ำสถานการณ์ชายแดนไม่กระทบ

กกต.-ไปรษณีย์ -ตร.-กต.แถลงส่งบัตรเลือกตั้ง สส.และบัตรออกเสียงประชามติทั้งในและนอกราชอาณาจักร วางแผนบัตรเลือกตั้งนอกประเทศกลับถึงไทย 5 ก.พ. ใช้เจ้าหน้าที่สถานทูตขนส่งตรง ป้องกันบัตรตกค้าง ย้ำสถานการณ์ชายแดนไม่ทำเลือกตั้ง-ออกเสียงสะดุด
วันนี้(9ม.ค.)กกต.บริษัทไปรษณีย์ไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการกงสุล แถลงความพร้อมในการจัดส่งอุปกรณ์ออกเสียงเลือกตั้งและประชามติ สำหรับการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติทั้งในและนอกราชอาณาจักร โดยทุกหน่วยงานได้ย้ำถึงความพร้อมในการจัดส่งบัตร ดูแลความปลอดภัยรวมถึงการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
นายแสวงบุญมี เลขา กกต. กล่าวว่าการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร กกต และพันธมิตร มีความพร้อม ในการขนส่งบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์ในการออกเสียงประชามติไปนอกราชอาณาจักร ย้ำว่า กกต.มีความพร้อมจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร การเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 รวมทั้งการเลือกตั้งวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ซึ่งอีกประมาณ 30 วัน โดยภาพรวมมีความพร้อมดูแลผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อำนวยความสะดวกและความปลอดภัย ทั้งการขนส่งหีบบัตรและบัตรเลือกตั้ง ถึงการดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริตเที่ยงธรร
พลตำรวจโทอุดร ยอมเจริญ ผช.ผบ.ตร. กล่าวถึงมาตรการการดูแลความปลอดภัยในการขนส่งบัตรเลือกตั้งและการดูแลความเรียบร้อย ว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความพร้อมและได้มีการประชุมอย่างต่อเนื่องในมาตรการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวก โดยเฉพาะการขนส่งบัตรเลือกตั้งที่จะส่งไปเขตต่างๆทั่วราชอาณาจักร โดยใช้ตำรวจหลายหน่วยร่วมกัน มีการจัดเตรียมกำลัง ตชด.นั่งประกบการขนส่งบัตรเลือกตั้ง อำนวยความสะดวกจราจร มีเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงและชุดรักษาความปลอดภัยประกบขบวนขนส่งหีบบัตรเลือกตั้ง ซึ่งจากนี้ก็จะส่งบัตรเลือกตั้งส่งไป 400 เขต โดยตำรวจมีแผนหลักและแผนสำรองในการเตรียมความพร้อมเชื่อว่าก่อนวันที่ 1 ก.พ.ที่จะมีการออกเสียงล่วงหน้าจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยได้มีการเตรียมกำลังตำรวจไว้ประมาณ 130,000 นาย ดูแลจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจมั่นใจว่าจะสามารถดูแลความเรียบร้อยได้
นายมังกร ประทุมแก้ว อธิบดีกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศ ระบุว่าการได้รับภารกิจดูแลการจัดการเลือกตั้งและการออกเสียงประสมมตินอกราชอาณาจักร ถือว่าประสบความสำเร็จ เพราะมีประชาชนลงทะเบียนค่อนข้างสูง โดยมีตัวเลขทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเกือบ 140,000 คน ขณะที่ประชามตินอกราชอาณาจักร มีผู้ลงทะเบียนเกือบ 100,000 คนถือว่าประสบความสำเร็จ แต่ก็มีความท้าทายที่สถานทูตและสถานกงสุลใหญ่กว่า 50 แห่งทั่วโลกจะต้องดำเนินการจัดการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และส่งบัตรเลือกตั้งกลับมานับคะแนนเสียงที่ประเทศไทย ส่วนการออกเสียงประชามติสถานทูตและสถานกงสุลมีภารกิจในการนับคะแนนเสียงก่อนส่งคะแนนมายังประเทศไทยให้ได้รับทราบ
ส่วนการเตรียมความพร้อมในการจัดส่งอุปกรณ์ในการเลือกตั้งในวันนี้จะรวบรวมเอกสารให้เรียบร้อยและพร้อมส่งออกได้ภายในคืนนี้ที่จะมีการลำเลียงอุปกรณ์และบัตรเลือกตั้งจากศูนย์ขนส่งไปยังสนามบินและเริ่มต้นส่งออกตั้งแต่วันพรุ่งนี้เช้า การขนส่งทางอากาศเพื่อให้บัตรเลือกตั้งและบัตรออกเสียงประชามติส่งไปยังสถานทูตและสถานกงสุลในต่างประเทศโดยเร็วส่วนประเทศเพื่อนบ้านก็จะใช้การขนส่งทางรถ โดยจะส่งมอบอุปกรณ์และบัตรเลือกตั้งบัตรออกเสียงประชามติ ส่วนบางประเทศที่มีเงื่อนไขและการจำกัดทางศุลกากรการนำของออกอาจจะไม่ได้เป็นไปด้วยความสะดวก ก็จะให้เจ้าหน้าที่สถานทูตเดินทางมารับบัตรเลือกตั้งและบัตรออกเสียงประชามติที่ประเทศไทย เพื่อนำไปดำเนินการ ส่วนภารกิจที่สถานทูตจะต้องรับผิดชอบให้ครบวงจรคือการส่งบัตรกลับมาก็ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและไปรษณีย์ไทยในการขนส่งบัตรจากจุดต่างๆ ทั้งสนามบินหรือการขนส่งทางคาร์โก้หรือการให้เจ้าหน้าที่ทางสถานทูตถือบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเข้ามาด้วยตนเองเพื่อนำมาคัดแยกที่ศูนย์ก่อนกระจายไปตามหน่วยเลือกตั้งทั้ง 200 หน่วย ซึ่งกว่าภารกิจจะสิ้นสุดก็เป็นห้วงเวลาของการจัดการเลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์
"เรากำหนดเวลาไว้แล้ว วันสุดท้ายที่เราจะรับบัตรที่ลงคะแนนเลือกตั้งแล้วกลับมาจากต่างประเทศ จะเป็นวันที่ 5 ก.พ. 2569 เพื่อให้ไปรษณีย์ไทยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีเวลาในการคัดแยกบัตรและกระจายส่งไปยังหน่วยต่างๆ ได้ตามเวลาที่กำหนด "
ส่วนของประเทศกัมพูชา ก็ใช้วิธีเดียวกัน ประเทศที่อยู่ใกล้ๆไม่น่ามีปัญหาเรื่องระยะเวลา มีแต่ประเทศที่อยู่ไกลที่ต้องใช้สายการบินในการต่อเครื่อง ส่วนนี้เราตระหนักถึงปัญหาความล่าช้าในการขนส่งบัตร จึงจะจัดเจ้าหน้าที่จำนวน 40 สถานทูตทั่วโลกขนส่งบัตรมาด้วยตัวเอง โดยจะนำขึ้นเครื่องด้วยตัวเองเพื่อรักษาความปลอดภัย โดยทางท่าอากาศยาน และกระทรวงการต่างประเทศ หรือกกต. จะไปรับที่หน้าประตูเครื่องบิน และนำบัตรขนส่งมาที่ศูนย์คัดแยกบัตร เพื่อให้มั่นใจว่าบัตรเลือกตั้งกลับมาทันเพื่อนับคะแนนพร้อมกัน
เมื่อถามย้ำว่า ยืนยันจะไม่มีบัตรตกค้างเหมือนการเลือกตั้งครั้งที่แล้วใช่หรือไม่ นายมังกร กล่าวว่า ต้องแยกเป็น 2 ส่วน 1.จะมีบัตรที่เลยเวลาไปแล้ว ก็ไม่ถือว่าเป็นบัตรที่ตกค้าง
สำหรับบัตรที่ค้างคาตามที่ต่างๆ เราจะบริหารจัดการให้ดีที่สุด เพื่อไม่ให้มีบัตรที่ไปตกค้างจากกระบวนการขนส่งตามจุดไหนเลย เพราะเราได้จัดทำระบบติดตามทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง
เมื่อถามว่า สถานการณ์ชายแดนระหว่างไทย -กัมพูชาจะมีผลกระทบต่อการขนส่งบัตรเลือกตั้งหรือไม่ นายมังกร กล่าวว่า ไม่มี เพราะเราไม่ได้ขนส่งผ่านชายแดน สำหรับคนที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ก็สามารถมาใช้สิทธิเลือกตั้ง และออกเสียงประชามติได้ที่สถานทูตตามปกติ โดยผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามตินอกราช มีจำนวนแค่หลักร้อยคน ส่วนประเทศเวเนซุเอลาซึ่งมีปัญหาความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกา ก็ไม่มีคนไทยที่ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
ด้านนายดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัดกล่าวว่าการขนส่งและการดูแลความปลอดภัย กล่าวว่าไปรษณีย์ไทยมีความพร้อมในการดำเนินภารกิจที่สำคัญในครั้งนี้ในการจัดส่งบัตรเลือกตั้งและบัตรออกเสียงประชามติ โดยจัดเตรียมทรัพยากรเฉพาะสำหรับภารกิจนี้โดยผ่านรถขนส่งไม่น้อยกว่า 600 คันและบุคลากรกว่า 9,000 คน จะทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ทำภารกิจนี้ให้สำเร็จลุล่วง ซึ่งในวันนีัก็จะจัดส่งบัตรเลือกตั้งออกไป 95 ปลายทาง 67 ประเทศ ย้ำว่าไปรษณีย์ไทยมีความพร้อมอย่างเต็มที่รวมถึงขอให้ประชาชนมีความมั่นใจในระบบการขนส่งมีความปลอดภัยขนส่งได้และมีระบบติดตามในรถขนส่งทั้งหมดรวม การซีลseal ถีบบัตรเลือกตั้งเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ถูกเปิดก่อนถึงจุดหมายปลายทาง และสามารถ monitor รถขนส่งได้แบบ real time และมีตำรวจนำขบวนตลอดการขนส่ง ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่ากระบวนการจะส่งบัตรเลือกตั้งและบัตรออกเสียงประชามติจะเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้