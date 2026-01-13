"แสวง" เชิญ กกต.กทม.คุยเตรียมพร้อมจัดเลือกตั้งล่วงหน้า-ออกเสียงประชามตินอกเขต

"แสวง" เชิญ กกต.กทม.คุยจัดเลือกตั้งล่วงหน้า-ออกเสียงประชามตินอกเขต ย้ำต้องอำนวยความสะดวกประชาชน พบยอดคนขอใช้สิทธิถล่มทลายสถานที่รับไหว ขอเพิ่ม กปน.-รถรับส่งประชาชนไปหน่วย
วันนี้(13ม.ค.)นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต.หารือร่วมกับว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์ แสงคำเลิศ ผู้อำนวยการ กกต.ประจำ กทม. และสำนักงานงานเขต เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการอำนวยความสะดวกให้กับผูัมาใชัสิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 1 ก.พ. และการออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดในวันที่ 8 ก.พ.
ขณะที่ตัวแทนสำนักงานเขตที่มีผู้มาลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต ในวันที่ 1 ก.พ. เป็นจำนวนหลักหมื่น ได้หารือถึงการย้ายสถานที่ให้สามารถรองรับจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การขออนุญาตจัดรถรับส่งประชาชนในกรณีที่ผิดหลงไปใช้สิทธิสถานที่เดิม ซึ่งนายแสวงระบุว่าเขตต้องจัดเตรียมพาหนะอำนวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
สำหรับ 5 เขต ที่มีผู้มาลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้ามากที่สุด ประกอบด้วย เขตปทุมวัน เขตเลือกตั้งที่ 2 ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง รวม 22,925 คน มีผู้ทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขต 19,035 คน แต่สถานที่รองรับได้เพียง 10,000 คน เขตห้วยขวาง เขตเลือกตั้งที่ 5 มีผู้มาลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 32,484 คน และมีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิที่ออกเสียงประชามตินอกเขต 24,717 คน แต่สถานที่รองรับได้เพียง 11,000 คน เขตหลักสี่ เขตเลือกตั้งที่ 8 มีผู้มาลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง 25,763 คน และตัวเลขผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตจำนวน 18,180 แต่สถานที่รองรับได้เพียง 1,000 คน เขตจตุจักร เขตเลือกตั้งที่ 9 มีผู้มาลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง รวม 51,739 คน ขณะที่ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิที่ออกเสียงประชามตินอกเขต 39,687 คน สถานที่รองรับได้ 22,000 คน และเขตบางกะปิ มีผู้มาลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง รวม 58,727 คน และลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขต 42,202 คน
นายแสวงให้สัมภาษณ์ภายหลังการหารือว่าการเชิญกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตมาร่วมหารือ เพื่อเป็นการเตรียมรับมือการเลือกตั้งนอกเขต เนื่องจากในปีนี้มีผู้มาขอลงทะเบียนใช้สิทธิเป็นจำนวนมาก และได้นำปัญหาที่พบในการเลือกตั้งเมื่อปี 2566 โดยเฉพาะกรณีการจ่าหน้าซองบัตรเลือกตั้ง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอีกและต้องอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนให้ดีที่สุด ขณะเดียวกันก็หารือถึงสถานที่ในการจัดเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ โดยเฉพาะเขตที่มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเป็นจำนวนมาก เช่นเขตบางกะปิ และเขตจตุจักร จึงจำเป็นต้องอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนให้ลงคะแนนได้อย่างไม่มีปัญหาและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งกรุงเทพมหานครจะรับไปดำเนินการในเรื่องของสถานที่ที่ไม่สามารถรองรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และการเพิ่มกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งให้เพียงพอ โดยกรุงเทพมหานครระบุว่ากรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่มาปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 1 ก.พ.น่าจะไม่มีปัญหา รวมถึงการจัดรถรับส่งประชาชนในสถานีที่อยู่ใกล้กับสถานที่ออกเสียง
ขณะที่ในส่วนของสำนักงาน กกต.พร้อมอำนวยความสะดวกและจะประสานไปยังบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือให้นำรถโมบายกระจายสัญญาณมาให้บริการสำหรับประชาชนที่จะใช้การยืนยันตัวตนผ่านแอป thaiD ให้การตรวจสอบสิทธิและการยืนยันเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และจะมีการอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจราจรและจุดจอดรถ ทั้งนี้จากการพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดว่าจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพราะมีประสบการณ์จากการเลือกตั้งเมื่อปี 2566 ทั้งปัญหาสถานที่ ปัญหากรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง การให้บริการประชาชน ปัญหาสัญญาณ WiFi ที่ไม่แรง ก็จะถูกนำมาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้หมด
นายแสวง ยังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการออกเสียง ตั้งแต่หน้าหน่วยเลือกตั้ง การจ่าหน้าซองบัตรเลือกตั้ง กปน.จะเป็นผู้เขียนเองทุกฉบับ ไม่ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเขียนเอง ซึ่งคิดว่าปัญหาเดียวที่จะเกิดในหน่วยเลือกตั้งคือเรื่องของการจ่าหน้าซอง อย่างอื่นไม่น่าจะมีปัญหาอะไร ส่วนการขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ออกเสียงประชามตินอกเขตในวันที่ 8 ก.พ.ซึ่งบางหน่วยมีผู้ขอลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก อาจจะมีบางเขตพิจารณาเรื่องการย้ายสถานที่ หรือเดิมเจ้าหน้าที่เข้าใจว่าในการเลือกตั้งล่วงหน้าจะมีการออกเสียงประชามติด้วยจึงไม่ได้มีการจองสถานที่ ทำให้สถานที่ไม่ว่าง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องไปเจรจาเรื่องของสถานที่
ส่วนตัวเลขผู้มีสิทธิเลือกตั้งขณะนี้กระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างสำรวจ ยังไม่มีความชัดเจน ซึ่งตัวเลขผู้มีสิทธิเลือกตั้งคร่าวๆ ประมาณ 53 ล้านคน โดยอยู่ระหว่างการประมวลตัวเลขหลังการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า คาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็วๆนี้
ขณะที่การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร สส.ขณะนี้เริ่มมีประชาชนออกมาเปิดเผยข้อมูลและคัดค้านผู้สมัครบางคนเนื่องจากมีประวัติล้มละลายหรือมีปัญหาในเรื่องของการทุจริต นายแสวง ระบุว่า กกต.ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครจาก 26 หน่วยงาน ไม่มีฐานข้อมูล ทำให้บางครั้งตรวจไม่พบ แต่บุคคลที่ใกล้ชิดหรือรู้จักกับผู้สมัครก็จะทราบว่าเคยต้องคำพิพากษาหรือโดนคดีอะไร กกต.ถึงจะทราบ เมื่อ กกต.ตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นศาล ก็จะนำคำพิพากษามาพิจารณาดูว่าความผิดเข้าข่ายเป็นลักษณะต้องห้ามด้วยหรือไม่ อย่างไรก็ตามหากประชาชนมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครคนใดก็สามารถยื่นเรื่องร้องคัดค้านมาที่ กกต.ให้ตรวจสอบได้