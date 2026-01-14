กอ.รมน. บูรณาการทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนแผนเตรียมเลือกตั้ง–ประชามติ ปี 69 วางมาตรการดูแลความปลอดภัย รณรงค์ประชาชนใช้สิทธิอย่างถูกต้อง

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2569 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ได้จัดการประชุม การขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติการด้านการพัฒนา การเมือง การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ปี 2569 และการออกเสียงประชามติ เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเตรียมความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวก การรักษาความปลอดภัย และการดูแลความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต โปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน
การประชุมครั้งนี้มี พล.ท.ธนาธิป สว่างแสง ผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ กอ.รมน. เป็นประธาน ที่ห้องประชุมสบข. กอ.รมน. โดยมีผู้แทนจาก คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.), กระทรวงมหาดไทย, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กระทรวงกลาโหม, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงยุติธรรม, สภาความมั่นคงแห่งชาติ รวมถึง กอ.รมน.จังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมทั้งในส่วนกลางและผ่านระบบการประชุมทางไกล (VTC) อย่างพร้อมเพรียง
ที่ประชุมได้ร่วมกันกำหนดแนวทางสำคัญในการเตรียมความพร้อม ได้แก่ การดูแลความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เลือกตั้งและพื้นที่ออกเสียงประชามติ การป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม ตลอดจนการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ กกต. ให้เป็นไปตามกรอบกฎหมาย
สำหรับกำหนดการเลือกตั้ง กกต. กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.00–17.00 น. ที่หน่วยเลือกตั้งตามทะเบียนบ้าน และกำหนดวันใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตและนอกเขตเลือกตั้งในวันที่ 1 ก.พ. 69 โดยประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิ หน่วยเลือกตั้ง และขั้นตอนการใช้สิทธิได้ผ่านแอปพลิเคชัน SMART VOTE
ในด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน. ได้มอบหมายให้รอง ผอ.รมน.จังหวัด (ฝ่ายทหาร) ร่วมกับเครือข่ายมวลชนในระดับพื้นที่ทั่วประเทศ ลงพื้นที่รณรงค์เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและออกเสียงประชามติ พร้อมให้ข้อมูลและแนะนำขั้นตอนการใช้สิทธิอย่างถูกต้อง เพื่อให้ประชาชนสามารถแสดงเจตจำนงได้อย่างสุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมาย
ทั้งนี้ ในวันเลือกตั้งประชาชนสามารถแสดงตนเพื่อใช้สิทธิได้ด้วย บัตรประจำตัวประชาชน (แม้หมดอายุก็ใช้ได้) หรือ แอปพลิเคชัน ThaiD รวมถึงหลักฐานของทางราชการที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน เช่น แอป ThaiD DL, QR Licence หรือบัตรประจำตัวคนพิการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกกลุ่ม
สำหรับบัตรที่ใช้ในการลงคะแนน ประชาชนจะได้รับบัตรรวม 3 ใบ แยกตามสีเพื่อความเข้าใจง่าย ได้แก่
บัตรสีเขียว เป็นบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต เลือกผู้สมัครได้ 1 คน
บัตรสีชมพู เป็นบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ เลือกพรรคการเมืองได้ 1 พรรค
บัตรสีเหลือง เป็นบัตรออกเสียงประชามติ ให้กาเครื่องหมายกากบาท (X) เพียงช่องเดียว คือ “เห็นชอบ” “ไม่เห็นชอบ” หรือ “ไม่แสดงความเห็น”
กอ.รมน. ขอแนะนำให้ประชาชนตรวจสอบสีของบัตรให้ถูกต้องก่อนเข้าคูหาลงคะแนน และทำเครื่องหมายกากบาท (X) ภายในกรอบที่กำหนด ไม่กานอกช่อง ไม่กาเกินจำนวน และไม่เขียนข้อความเพิ่มเติม เพื่อป้องกันไม่ให้บัตรเสีย
นอกจากนี้ กอ.รมน.ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบว่า ในวันที่ 7 ก.พ.69 หลังเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ห้ามเผยแพร่หรือโพสต์ข้อความ ภาพ หรือสื่อใด ๆ ที่เข้าข่ายเป็นการหาเสียงเลือกตั้ง ไม่ว่าผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือช่องทางใด ผู้ฝ่าฝืนอาจมีโทษตามกฎหมายและถูกดำเนินคดี
ทั้งนี้ กอ.รมน. ได้กำชับให้ทุกหน่วยยึดหลักความเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัด สนับสนุนกำลังพลเฉพาะภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัยและการบังคับใช้กฎหมายเท่านั้น และไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการจัดการหรือการนับคะแนน เพื่อให้การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติ