อธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามและเร่งรัดงานก่อสร้างโครงการสำคัญ จ.นครศรีธรรมราช

วันนี้ (22 มกราคม 2569) นายสุริยพล นุชอนงค์ อธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานก่อสร้างโครงการชลประทานในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายสุรพงศ์ เจริญการยนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 นายทวีวัฒน์ สืบสุขมั่นสกุล ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล นายรุทร์ อินนุพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 16 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 15 นายสุรชัย โกยทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 พร้อมผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่และรายงานผลการดำเนินงาน
ช่วงเช้า อธิบดีกรมชลประทานได้ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้าง โครงการประตูระบายน้ำควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ในคลองท่าเลา หมู่ที่ 3 ตำบลควนกรด เป็นประตูระบายน้ำชนิดบานตรง ขนาด 6.00 x 6.50 เมตร จำนวน 6 ช่อง มีอัตราการระบายน้ำสูงสุด 300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 ปี เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 4,500 ไร่ สามารถเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคได้ประมาณ 500,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี (รวมแก้มลิงควนกรด 800,000 ลูกบาศก์เมตร รวมเป็น 1,300,000 ลูกบาศก์เมตร) ประชาชนได้รับประโยชน์ประมาณ 3,971 ครัวเรือน 10,349 คน ปัจจุบันมีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 21
จากนั้นในช่วงบ่าย ได้ติดตามความก้าวหน้า โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นโครงการสำคัญในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียง เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถลดพื้นที่น้ำท่วมได้ประมาณร้อยละ 90 ครอบคลุมพื้นที่ 12 ตำบล มีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 32,253 ครัวเรือน อีกทั้งยังเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์สองฝั่งคลองรวมกว่า 17,400 ไร่ และสามารถกักเก็บน้ำต้นทุนไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในช่วงฤดูแล้งได้ถึง 5.5 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันโครงการมีความก้าวหน้าแล้วร้อยละ 51 โดยในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา (พฤศจิกายน – ธันวาคม 2568) คลองระบายน้ำที่ก่อสร้างแล้วเสร็จบางช่วงสามารถช่วยผันน้ำล้นตลิ่งจากคลองท่าดี และทำหน้าที่เป็นแก้มลิงกักเก็บน้ำชั่วคราว ช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชและบริเวณใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการนี้ อธิบดีกรมชลประทานได้กำชับให้สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 15 เร่งรัดการดำเนินงานก่อสร้างทั้งสองโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ดำเนินงานด้วยความรอบคอบ คำนึงถึงมาตรฐานงานก่อสร้าง และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระหว่างการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด