อธิบดีกรมชลฯ ประชุมเร่งถนนรอบ กว๊านพะเยา เดินหน้าโครงข่ายคมนาคม–หนุนท่องเที่ยวพะเยา

กรมชลประทานเร่งทำถนนรอบกว๊านพะเยา คืบหน้าแล้วกว่า 25% ยกระดับคมนาคม–ความปลอดภัยหนุนบริหารจัดการน้ำ ควบคู่ท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม เตรียมเสร็จตามแผนเป็นของขวัญปีใหม่ชาวพะเยา
วันนี้ (30 ธ.ค. 2568) นายสุริยพล นุชอนงค์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายเดช เล็กวิชัย นายทรงพล สวยสม รองอธิบดีกรมชลประทาน และนายทวีวัฒน์ สืบสุขมั่นสกุล ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล ประชุมติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างถนนรอบกว๊านพะเยา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนากว๊านพะเยา โดยมีนายนพดล น้อยไพโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 นายอุดมศักดิ์ สีธิสาร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา นายเวธิน พจนสุนทร หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายสมบัติ แปงมูล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานพะเยา จังหวัดพะเยา
สำหรับการก่อสร้างถนนรอบกว๊านพะเยา เป็นการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้สมบูรณ์รอบแหล่งน้ำจืดที่สำคัญของภาคเหนือ ปัจจุบันภาพรวมการดำเนินงานมีความก้าวหน้าแล้วกว่าร้อยละ 25 โดยงานหลักประกอบด้วยการปรับระดับคันดิน การเทผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต การติดตั้งระบบระบายน้ำ และแสงสว่างตลอดแนวเส้นทาง เพื่อรองรับการสัญจรของประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างสะดวกและปลอดภัย
โครงการดังกล่าวไม่เพียงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำผ่านการเสริมความมั่นคงของคันกั้นน้ำรอบกว๊านพะเยาเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีต่อการท่องเที่ยว คมนาคม และสิ่งแวดล้อม โดยช่วยป้องกันการบุกรุกพื้นที่ชุ่มน้ำ และจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินรอบแหล่งน้ำให้เป็นสัดส่วน
ทั้งนี้ อธิบดีกรมชลประทานได้กำชับให้สำนักงานชลประทานที่ 2 โดยโครงการชลประทานพะเยา บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผน พร้อมเน้นย้ำมาตรฐานงานช่างและการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมระหว่างก่อสร้าง เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่พี่น้องชาว พะเยา และรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลต่อไป