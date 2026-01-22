"ทอน" ปราศรัยปลุกชาวหาดใหญ่กา 2 ใบพรรคส้ม ร่วมกันทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ตั้งรบ.ปชช.

“ธนาธร” ขึ้นปราศรัยที่หาดใหญ่ “ขอประชาชนอย่าปันใจ กา 2 ใบให้พรรคประชาชน มาร่วมกันทำให้ใบอนุญาตที่ 1 จากพี่น้องประชาชนสำเร็จ มาร่วมกันทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ มาร่วมกันตั้งรัฐบาลประชาชนไปด้วยกัน”
วันที่ (29 มกราคม 2569) นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชน พร้อมกับรอมฎอน ปันจอร์ ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชน ได้เดินทางมาลงพื้นที่ เพื่อสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาและช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัคร สส.จากพรรคประชาชนในจังหวัดสงขลา
โดยในช่วงบ่าย นายธนาธรได้เดินทางมาพร้อมกับ สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้สมัคร สส.สงขลา เขต 2 เพื่อรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ที่ผ่านมา โดยธนาธรกล่าวว่า จากการลงพื้นที่สำรวจครั้งนี้เห็นได้ว่าต้นทุนในการฟื้นฟูบ้านเรือนของประชาชนในแต่ละหลังนั้นสูงมาก หลายครอบครัวได้รับความเดือดร้อน ทางสุภัทรได้ช่วยติดตามประเด็นดังกล่าวให้กับประชาชนชาวหาดใหญ่ได้แจ้งว่ากระบวนการขอรับเงินเยียวยา 49,500 บาท ตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นประชาชนในพื้นที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนเป็นที่เรียบร้อย แต่เงินช่วยเหลือยังไม่ถึงมือประชาชนในพื้นที่อีกเป็นจำนวนมาก
นายธนาธร กล่าวต่อไปว่าในละแวกใกล้เคียงยังมีพื้นที่ของการรถไฟที่มีประชาชนอาศัยอยู่ ซึ่งหลายครัวเรือนก็ได้สร้างบ้านที่ไม่ได้เป็นรูปแบบถาวร ทำให้ได้รับผลกระทบอย่างหนัก โดยธนาธรได้ขอให้รัฐบาลเร่งจ่ายเงินเยียวยาในการซ่อมที่อยู่อาศัยของประชาชน และตนก็ไม่ติดว่ารัฐบาลจะใช้เรื่องดังกล่าวเพื่อเป็นผลประโยชน์ทางการเมืองในช่วงเลือกตั้งนี้ ขอแค่เพียงประชาชนในพื้นที่ได้รับการเยียวยาอย่างเร่งด่วน
ในช่วงเย็นนายธนาธรได้มาช่วย นวมินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ ผู้สมัคร สส.สงขลา เขต 3 หาเสียงและขึ้นกล่าวปราศรัยที่อ่างเก็บน้ำแก้มลิงคลองเรียน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีบรรยากาศคึกคึก ประชาชนให้ความสนใจและให้กำลังใจตลอดการหาเสียง
โดยระหว่างการปราศรัย นายธนาธรได้กล่าวว่า ตั้งแต่ยุบสภามาจังหวัดสงขลาคือจังหวัดที่ 21 ที่ธนาธรได้มาข่วยหาเสียงในครั้งนี้ ตนรู้สึกดีใจที่เดินทางไปทุกจังหวัดก็ได้การต้อนรับอย่างดีหากไม่มีการสนับสนุนจากประชาชนมาตลอด 8 ปีที่ทำงานการเมือง จากอนาคตใหม่ ถึงก้าวไกล และประชาชนคงไม่มาถึงจุดนี้
นายธนาธร ได้ปลุกใจขอให้ประชาชนอย่ายอมแพ้ อย่ายินยอมความไม่เป็นธรรมในสังคมจนเป็นเรื่องปกติ อย่าส่งต่อเรื่องที่ไม่ปกติให้กับคนรุ่นต่อไป หลายคนยอมแพ้และหมดหวังกับประเทศไทยแล้ว ตนขอเชิญชวนให้ทุกคนอย่าเพิ่งหมดหวัง อนาคตอยู่ในมือของประชาชน หากเลือกพรรคอื่น ก็ได้ภูมิใจไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ประเทศก็เหมือนเดิม รัฐมนตรีแบบเดิม แต่ถ้าเลือกพรรคประชาชน ประเทศก็จะไม่เหมือนเดิม ทีมบริหารที่พรรคประชาชนเปิดตัวไม่เหมือนพรรคอื่นๆ ที่ต้องใช้มุ้ง สส. ในการต่อรอง
นายธนาธ รกล่าวต่อไปว่า มีประชาชนหลายคนไม่เชื่อว่าพรรคประชาชนจะเป็นรัฐบาลได้ แต่พรรคประชาชนก็ทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ตั้งแต่การเลือกตั้งปี 62 ที่ได้ สส. 81 คน ปี 66 ที่ชนะการเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่ง และในรอบนี้ ขอให้ทุกคนเข้าคูหาอย่างมีความหวัง อย่าปันใจ ขอให้กาพรรคประชาชนทั้งสองใบ เพื่อทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้อีกครั้ง เพื่อส่งมอบสังคมที่ดีกว่าให้แก่คนรุ่นถัดไป
นายธนาธร ได้กล่าวปิดท้ายว่าขอแรงประชาชนให้ช่วยกันออกแรงเป็นปากเป็นเสียงนำเสนอถึงนโยบายของพรรคประชาชนให้กับคนใกล้ชิดและหากพรรคประชาชน ได้เป็นรัฐบาลสิ่งที่สัญญาได้คือจะไม่ทุจริตคอรัปชั่น ไม่ให้เงินภาษีเป็นสมบัติส่วนตัวของผู้มีอำนาจ แต่จะเอามาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชน และขอฝากอนาคตของประเทศไทยไว้กับทุกคนผ่านการเลือกตั้งวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้