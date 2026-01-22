"เท้ง" โวกวาดยกลำปาง เมินกระแสเอี่ยวสแกมเมอร์พร้อมเคลียร์ปมเบี้ยวหนี้ น้อมรับ “เลขาติ่ง” ไม่ถึง 200 ลาออก

หัวหน้าปชน. มั่นใจกวาด สส.ลำปางเหี้ยน 4 เขต! ลั่น หากเจอเทาเราจัดการ เมินกระแส สส. เอี่ยวสแกมเมอร์ พร้อมเคลียร์ปมผู้สมัครเบี้ยวหนี้ ยันกระบวนการคัดกรองโปร่งใส น้อมรับการตัดสินใจ “เลขาติ่ง” ประกาศลาออก ถ้าไม่ครบ 200 เก้าอี้
วันนี้ (22 ม.ค. 2569) นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงการลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครจังหวัดลำปางหาเสียง ว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เป้าหมาย การเลือกตั้ง ครั้งที่แล้ว ต้องขอบคุณชาวลำปาง ที่ไว้วางใจ ทำให้พรรคก้าวไกล ได้รับเลือก สส. 3 จาก 4 เขต ครั้งนี้ในนามพรรคประชาชนตั้งเป้าให้ได้ทั้ง 4 เขต ทำให้พรรคประชาชนได้สส.มากที่สุดเพื่อให้มีความเข้มแข็งในสภา พอที่จะตั้งรัฐบาลประชาชนได้
โดย ส่วนหนึ่งที่ทำให้พรรคก้าวไกลชนะการเลือกตั้งคราวที่แล้วมาจากกลุ่มผู้สูงอายุ ดังนั้นในการเลือกตั้งครั้งนี้ พรรคประชาชนก็ยังคงผลักดันนโยบายเกี่ยวกับผู้สูงอายุหลายอย่าง ให้รอบ เช่นเบี้ยผู้สูงอายุที่จะปรับทันที 1,000 บาท ถ้วนหน้า ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป ทั้งยังจะยกระดับการดูแลผู้สูงอายุ
เมื่อถามว่าผู้สมัครคนใหม่ที่พรรคประชาชนส่งเข้ามาจะสามารถรักษาพื้นที่ไว้ได้หรือไม่ นายณัฐพงศ์แสดงความมั่นใจ เพราะผู้สมัครคนเดิมที่ยังไม่ได้ย้ายไปไหนก็ยังคงทำงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ส่วนเขตเดิมที่ย้ายพรรคไปอาจเพราะเหตุผลส่วนตัว แต่ก็ยังมั่นใจว่าประชาชนในพื้นที่ ให้ความเชื่อมั่น และความไว้วางใจกับจุดยืน อุดมการณ์ และนโยบาย ของพรรคประชาชน จึงไม่ใช่อุปสรรคที่จะทำให้ชนะทั้ง4 เขต
ส่วนกลยุทธ์ในช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งจะเป็นอย่างไร นายณัฐพงษ์ ระบุว่าต้องทำความเข้าใจให้กับประชาชน ว่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้วคะแนนเขตน้อย หากทำให้ประชาชนเล็งเห็นถึงความสำคัญ เลือกพรรคประชาชนทั้งสองใบ ก็จะทำให้มี สส. มากพอตั้งรัฐบาลของประชาชนได้
เมื่อถามว่ามีความกังวลหรือไม่ที่จะมีการเปิดชื่อ สส. มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีสแกมเมอร์ นายณัฐพงษ์ ยืนยันว่าไม่มีความกังวล “หากเจอเทาเราจัดการ” คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุนเทาไม่ใช่แค่คนในพรรคประชาชนเท่านั้นดังนั้นหน่วยงานไหนที่มีข้อมูลขอให้เปิดเผยออกมา
ส่วนกรณีที่ผู้สมัครของพรรคถูกเปิดเผยพฤติกรรมว่าไม่ชดใช้เงินจากที่ยืมมาจำนวน 200,000 บาท นั้น หรือว่าพรรคประชาชนดำเนินการทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมาไม่อยากให้ใช้จังหวะนี้ เปิดเผยข้อมูลเพื่อหวังผลทางการเมือง หากมีข้อมูลก็ขอให้เปิดเผยโดยเร็วที่สุด ส่วนตัวเห็นข่าวดังกล่าวแล้ว แต่ยังไม่ทราบรายละเอียด เชื่อว่าเลขาธิการพรรคประชาชนจะดำเนินการเรื่องนี้แล้ว
เมื่อถามว่าเป็นเพราะกระบวนการคัดผู้สมัครของพรรคไม่ดีใช่หรือไม่ นายณัฐพงษ์ยืนยันว่าพรรคประชาชนมีกระบวนการการคัดเลือกที่เปิดกว้างและโปร่งใสมากที่สุด ยังยืนยันในหลักการเดิม หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีมีความผิดก็พร้อมจะดำเนินการทุกอย่างทันที
ส่วนกรณีที่นายศรายุทธิ์ ใจหลัก เลขาธิการพรรคประกาศว่าหากการเลือกตั้งครั้งนี้ได้ส.ส. ไม่ถึง 200 คนจะลาออกจากตำแหน่งนั้น ถือเป็นการแสดง จุดยืนและแสดงความรับผิดชอบในฐานะผู้บริหารพรรค ตนเคารพในการตัดสินใจของนายศรายุทธิ์