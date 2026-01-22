เพจดัง CSI LA จี้ "พรรคประชาชน" สอบจริยธรรมผู้สมัคร สส. ชัยภูมิ เขต 2 ปมเบี้ยวหนี้แสน

พรรคประชาชนงานเข้า เพจดัง CSI LA ทิ้งบอมบ์กลางโซเชียล จี้ตรวจสอบจริยธรรมผู้สมัคร สส. ชัยภูมิ เขต 2 หลังมีผู้ร้องเรียนปมเบี้ยวหนี้ยืมเงินกว่า 200,000 บาท กางหลักฐานคำพิพากษาศาลจังหวัดชัยภูมิแฉชัด แม้มีการไกล่เกลี่ยประนีประนอมต่อหน้าศาลแล้วแต่ยังนิ่งเฉยไม่โอนเงินคืน ตั้งคำถามถึงพรรคส้มถึงความรับผิดชอบและความโปร่งใสของผู้ที่จะมาเป็นตัวแทนประชาชน
วันนี้ (22 ม.ค.) เพจ "CSI LA" ออกมาโพสต์ข้อความเรียกร้อง "พรรคประชาชน" ตรวจสอบจริยธรรมผู้สมัคร สส. ชัยภูมิ เขต 2 หลังพบหลักฐานการนเบี้ยวหนี้นับแสนบาท ทั้งนี้ ทางเพจได้ระบุข้อความว่า
"ฝากถึงพรรคส้ม
ขอให้ช่วยตรวจสอบ คุณสมบัติและพฤติกรรมของผู้สมัคร สส. จังหวัดชัยภูมิ เขต 2 เนื่องจากมีกรณี ยืมเงินเป็นเวลานานกว่า 200,000 บาท และไม่คืนจนผู้เสียหายต้อง ฟ้องคดีแพ่ง และมีการไกล่เกลี่ยประนีประนอมต่อหน้าศาล อย่างไรก็ตาม หลังจากมีข้อตกลงประนีประนอมแล้ว ยังไม่มีการโอนเงินตามที่ตกลงไว้
เห็นว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ ความน่าเชื่อถือ ความรับผิดชอบ และจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจึงอยากให้พรรคช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อความโปร่งใสต่อประชาชน"
นอกจากนี้ ยังได้แนบเอกสารของศาลจังหวัดชัยภูมิ ในคดีแพ่งเรื่องการยืมเงิน โดย เอกสารแผ่นนี้เป็นหลักฐานยืนยันว่า จำเลยยอมรับหนี้หรือตกลงเงื่อนไขการคืนเงินกับโจทก์ต่อหน้าศาลแล้ว ซึ่งหากจำเลยไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาประนีประนอมนี้ โจทก์สามารถร้องขอต่อศาลเพื่อบังคับคดี (เช่น ยึดทรัพย์หรืออายัดเงินเดือน) ได้ทันทีโดยไม่ต้องฟ้องใหม่