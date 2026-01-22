กกต.เร่งคกก.คุมนโยบายหาเสียงพิจารณาเสร็จก่อน 4 ก.พ. 51 พรรคต้องตรวจสอบ สั่ง 5 พรรคแจงเพิ่ม

“แสวง” เร่งคกก.คุมนโยบายหาเสียงพรรคการเมือง พิจารณาเสร็จก่อน 4 ก.พ.พบจาก 60 พรรค มี 51 พรรคต้องตรวจสอบ ส่วน 9 พรรคไม่มีนโยบายใช้จ่ายเงิน พร้อมสั่ง 5 พรรคแจงรายละเอียดเพิ่ม
วันนี้ (22 ม.ค.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบนโยบายที่ต้องใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองที่ใช้ในการประกาศโฆษณา หาเสียงเลือกตั้ง สส.ครั้งนี้ ซึ่งมีพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัคร สส.จำนวน 60 พรรคการเมือง ในจำนวนนี้มี 51 พรรคการเมืองที่มีนโยบายใช้จ่ายเงินที่ต้องแจ้ง กกต. และมี9 พรรคการเมืองที่ไม่นโยบายที่ใช้จ่ายเงิน
สำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นการพิจารณาต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว โดยมีจำนวน 5 พรรคการเมือง ที่คณะกรรมการตรวจสอบมีมติให้พรรคชี้แจงข้อมูลและส่งเอกสารเพิ่มเติม ประกอบด้วย 1. พรรคประชาชน จะต้องชี้เพิ่มเติม ได้แก่ นโยบายเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ นโยบายจัดการที่อยู่อาศัยทั้งระบบ นโยบายการแก้ปัญหาหนี้เกษตรกร โครงการเมกะโปรเจคยกระดับคุณภาพชีวิตทั่วไทย โครงการยกระดับเอสเอ็มอี โดยการสร้างแต้มต่อด้วยคนละครึ่งและหวยใบเสร็จ รวมถึงโครงการนโยบายสินเชื่อสร้างตัว เอสเอ็มอี และกองเพิ่มผลิตคุณภาพเอสเอ็มอี
2.พรรคประชากรไทย ต้องชี้แจงเพิ่มเติมได้แก่นโยบายสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้สูงอายุ 5,000 บาทต่อเดือน และผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง 3.พรรคประชาไท ให้ชี้แจงนโยบายค่าตอบผู้สูงอายุเดือนละ 3,000 4. พรรคไทยธรรม ชี้แจงนโยบายสวัสดิการเบี้ยบำนาญอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือ อายุ 60 ปี เดือนละ 4,000 บาท ที่มีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ และ5.พรรคประชากรอาสาชาติ ชี้แจงเพิ่มเติมนโยบายให้ทุนการศึกษาเรียนฟรี ม.6 ถึง ปริญญาตรี 1 หมู่บ้าน 1 บัณฑิต โดยในวันนี้จะพิจารณารวม 23 พรรคการเมือง และรอพิจารณา 28 พรรค
ในที่ประชุมนายแสวง ขอให้คณะกรรมการฯมีการเร่งพิจารณานโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และเป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการฯได้วางแนวทางไว้ เพราะเวลานับถอยหลังลงทุกที หลังการประชุมในวันนี้แล้ว จะเสนอเข้าที่ประชุม กกต.พิจารณาในวันที่ 30 ม.ค. และการประชุมครั้งหน้าจะมีการพิจารณานโยบายอีก 28 พรรคการเมือง โดยจะสามารถเสนอให้ที่ประชุม กกต.พิจารณาได้ในวันที่ 3 ก.พ. โดยหากวันที่ 29 ม.ค. ไม่สามารถพิจารณานโยบาย 28 พรรคการเมืองไม่แล้วเสร็จ คณะกรรมการชุดนี้จะมีการประชุมพิจารณาเพิ่มเติมในวันที่ 2 ก.พ. โดยทั้งหมดจะสามารถเสนอเข้าที่ประชุม กกต.ได้ภายในวันที่ 3-4 ก.พ. นี้