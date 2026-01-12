ภท.ชูนโยบายสังคมเวทีกกต. ดูแลสูงอายุ ยืดเกษียณ สร้างงาน ลดภาระรัฐ ย้ำคนละครึ่งพลัสไม่ใช่ประชานิยม

พรรคภูมิใจไทย นำเสนอนโยบาย ด้านสังคม บนเวที กกต. ชู ดูแลผู้สูงอายุ ขยายอายุเกษียณ สร้างงาน ลดภาระรัฐ ย้ำ คนละครึ่งพลัสไม่ใช่ประชานิยม ขอประชาชนให้โอกาสทำงานต่อ
เมื่อวันที่ (12 ม.ค.69) ที่โรงแรมเซ็นทาราไลฟ์ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ นายวราวุธ ศิลปอาชา ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมบันทึกเทปเวที "Election Debate Thailand 2026" ประชันนโยบายระดับ ประเทศ โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่า ขอบคุณกกต. ที่จัดเวทีดีเบตให้พรรคการเมืองได้นำเสนอนโยบาย โดยเฉพาะประเด็นสังคมที่พรรคมีมติชัดเจนหลายเรื่อง เช่น การดูแลผู้สูงอายุ ยาเสพติด และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมย้ำว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้แค่พูด แต่กำลังทำอยู่จริง จึงขอโอกาสจากประชาชนให้พรรคได้สานต่องาน ยืนยันว่านโยบายที่นำเสนอจะทำให้เกิดขึ้นจริง
ส่วนนโยบายขยายอายุเวลาเกษียณราชการ เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้กระฉับกระเฉงทั้งกายและสมองเพื่อไม่ให้เสื่อมสภาพเร็ว เปลี่ยนจากผู้รับสวัสดิการมาเป็นกำลังผลิตของชาติ ช่วยลดภาระงบประมาณและค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขในระยะยาว แต่ต้องทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป ใช้เวลาเตรียมการอีก 2 ปีขึ้นไป และต้องฟังความเห็นประชาชนให้มาก เพราะประเทศไทยมีเกณฑ์อายุผู้สูงอายุต่ำที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง แต่บางสายงานราชการอย่างกระบวนการยุติธรรมก็ขยายอายุไปถึง 70 ปีแล้ว หากขาดแคลนบุคลากรจริงๆ ก็จำเป็นต้องพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและผลกระทบน้อยที่สุด
ด้านการศึกษา พรรคภูมิใจไทยเสนอสร้างแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ที่เข้าถึงได้ง่าย มีองค์ความรู้ครบถ้วนตั้งแต่พื้นฐานถึงระดับสูง โดยเชิญภาคเอกชนมาร่วมออกแบบหลักสูตร เพื่อให้เรียนจบแล้วตอบโจทย์ตลาดแรงงานจริง แถมยังเรียนต่อเนื่องได้แม้เจอวิกฤตอย่างน้ำท่วมหรือโควิด สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา เพื่อต่อยอดสถาบันการศึกษาในอนาคต
“พรรคภูมิใจไทยไม่มีนโยบายประชานิยม ไม่ว่าจะเป็นนโยบายคนละครึ่งพลัส ที่เน้นให้ประชาชนสร้างศักยภาพด้วยตัวเอง หากนโยบายช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชน เช่น คนละครึ่ง ก็ไม่ใช่ประชานิยมแน่นอน พรรคภูมิใจไทยจึงมุ่งพัฒนาอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง หากได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ก็พร้อมทำงานเต็มที่ต่อไป”