“สมศักดิ์” นำทีมพท.ปราศรัยสุโขทัย ชูดันงบยมฝั่งขวา 3,500 ล้าน แก้น้ำท่วม ย้ำเลือก “ณัคนางค์” เบอร์ 5 สานงานต่อ

“สมศักดิ์ ”ปราศรัยสุโขทัย ชูผลงานดันงบแก้น้ำท่วมโครงการยมฝั่งขวา 3.5 พันล.สำเร็จ ขอเลือก “ณัคนางค์ ”เข้าไปสานงานต่อในสภา ด้าน “ณัฐธิดา” ดันทุ่งรับน้ำ–เช่าพื้นที่รับน้ำ แก้ท่วมยั่งยืน
วันนี้ ( 22 ม.ค.69 )นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย น.ส.ณัฐธิดา เทพสุทิน ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ น.ส.ณัคนางค์ กุลนาถศิริ ผู้สมัคร สส.สุโขทัย เขต 1 เบอร์ 5 พรรคเพื่อไทย และนางพรรณสิริ กุลนาถศิริ อดีต สส.สุโขทัย พรรคเพื่อไทย ได้ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน จำนวน 2 จุด คือ ที่บริษัท ชูชัยอินเตอร์ไรซ์ จำกัด ตำบลกกแรต และที่วัดใหม่สุขเกษม ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
โดยนายสมศักดิ์ กล่าวว่า ตนเป็นผู้แทนราษฎรตั้งแต่อายุ 28 ปี ซึ่งถ้ามีการสมัครรับเลือกตั้ง พี่น้องประชาชน ก็จะสนับสนุนมาโดยตลอด ถึงแม้จะมีคนพยายามให้ตนเลิกลา พยายามเอาพรรคใหม่ๆเข้ามา แต่ประชาชนก็เห็นผลงาน และความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชน เพราะตนได้พัฒนาพื้นที่จังหวัดสุโขทัยมาอย่างต่อเนื่อง เช่นขณะดำรงตำแหน่ง รมว.เกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่สัปดาห์แรก ก็ลงพื้นที่ดูคลองน้ำยมสายเก่าทันที ซึ่งวันนี้ ก็มีการพัฒนาไประดับหนึ่ง แต่ยังไม่พอใจ เนื่องจากยังทำไม่ครบ ก็ต้องพัฒนาต่อไป
และขณะที่พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาล ตนก็ยังได้ผลักดันโครงการป้องกันน้ำท่วมยมฝั่งขวา โดยอดีตนายกฯแพทองธาร ชินวัตร ได้อนุมัติงบประมาณกว่า 3,500 ล้านบาท เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้ ซึ่งชาวสุโขทัย ก็จะได้ประโยชน์เป็นอย่างมาก เพราะโครงการยมฝั่งขวา จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ เพื่อลดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุด
นอกจากนี้ เรื่องน้ำ ยังเกี่ยวข้องกับพื้นที่การเกษตรด้วย ซึ่งถ้าจะให้น้ำมีความมั่นคง ก็ต้องประกาศเขตชลประทาน ให้ครบคลุมอำเภอกงไกรลาศ จะได้รับน้ำอย่างมั่งคงถาวร โดยจะช่วยให้พี่น้องเกษตรกร มีผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกด้วย
“ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย เป็นวิศวกร เหมือนกับผม ซึ่งมีแนวทางการทำงานเหมือนกัน เพราะวิศวกร จะคิดเป็นระบบ และวางแผนเป็นระบบ ทำให้การแก้ปัญหาต่างๆ สำเร็จได้ตามแผนงาน จึงขอให้พี่น้องชาวสุโขทัย เชื่อมั่นได้ว่า พรรคเพื่อไทย สามารถพัฒนาประเทศ และขับเคลื่อนนโยบายได้อย่างแน่นอน เพราะเราสามารถทำนโยบายสำเร็จมาแล้วจำนวนมาก ทั้ง 30 บาทรักษาทุกที่ กองทุนหมู่บ้าน และอื่นๆอีกจำนวนมาก จึงขอพี่น้องชาวสุโขทัย ช่วยสนับสนุน น.ส.ณัคนางค์ เบอร์ 5 และพรรคเพื่อไทย เบอร์ 9 “ นายสมศักดิ์ กล่าว
ขณะที่ น.ส.ณัฐธิดา กล่าวว่าจังหวัดสุโขทัย มีผู้สมัคร สส.ทั้งระบบแบ่งเขต และแบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งเราจะทำงานร่วมกัน โดย สส.เขต ก็จะรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชน แล้วมาสะท้อน สส.บัญชีรายชื่อ ที่ต้องทำงานใกล้ชิดพรรค จะได้นำไปสู่การแก้ปัญหา ส่วนปัญหาใหญ่จังหวัดสุโขทัยคือน้ำท่วม แต่ทำไมแม่น้ำยมถึงมีปัญหา ตนขออธิบายว่า แม่น้ำหลักของภาคเหนือ คือ ปิง วัง ยม น่าน แต่แม่น้ำ 3 สาย มีการจัดการน้ำที่ดีกว่าแม่น้ำยม เพราะมีเขื่อนเก็บน้ำ โดยพอบ้านเราไม่มีเขื่อน เวลาแล้งก็จะไม่มีน้ำ เวลาหน้าฝน ก็จะไม่มีที่เก็บน้ำ ทำให้น้ำเหนือลงมาที่สุโขทัย รวมถึงปากแม่น้ำกว้าง แต่ตัวเมืองเป็นคอขวด รับน้ำได้เพียง 550 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แต่น้ำท่วมครั้งที่ผ่านมา น้ำมาถึง 1,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งน้ำมามากกว่า 3 เท่า ทำให้เกิดปัญหา
ดังนั้น เราต้องหาที่น้ำไป และที่เก็บน้ำ โดยล่าสุด นายสมศักดิ์ ก็ได้ผลักดันงบประมาณผันน้ำออกไปทั้งทางซ้ายและขวา ก็จะช่วยบรรเทาผลกระทบได้ โดยเราไม่ปล่อยให้ท่วมอยู่อย่างนี้ จะพยายามหางบประมาณมาแก้ปัญหาน้ำท่วมให้อย่างเต็มที่ รวมถึงพรรคเพื่อไทย ก็มีนโยบายทุ่งรับน้ำ ซึ่งจะเช่าพื้นที่แทนการชดเชย โดยในส่วนที่ต้องรับน้ำ พี่น้องประชาชน จะได้รู้ล่วงหน้า เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเพาะปลูก และรอรับค่าเช่าแทน ซึ่งจะทำให้มีการจัดการน้ำที่ชัดเจนมากขึ้น
ด้านน.ส.ณัคนางค์ กล่าวว่าพรรคเพื่อไทย เราทำนโยบายสำเร็จมาแล้วจำนวนมาก ตนจึงเลือกอยู่พรรคเพื่อไทย เพราะพี่น้องประชาชน ได้ใช้ประโยชน์จริง เช่น 30 บาทรักษาทุกที่ ที่ช่วยยกระดับให้พี่น้องประชาชน เข้าถึงบริการสาธารณสุขได้มากยิ่งขึ้น และการเลือกตั้งครั้งนี้ พรรคเพื่อไทย ก็พัฒนาต่อเป็น 30 บาท AI โดยไปหาหมอที่ไหน ไม่ต้องรอคิว ไม่ต้องเอารองเท้าแตะไปวางรอคิวตั้งแต่ตีสี่ รวมถึงเราก็จะพัฒนากองทุนหมู่บ้านอีกด้วย ดังนั้น ขอพี่น้องชาวสุโขทัย ช่วยสนับสนุนตน เบอร์ 5 และพรรคเพื่อไทย เบอร์ 9 เพื่อเข้าไปขับเคลื่อนนโยบายให้กับพี่น้องประชาชนด้วย