3 กรมมหาดไทย จ่อเคาะลดขั้นตอน-ยกระดับ สารพัดกฎหมายหนุน "ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์/โรงแรม/ท่องเที่ยว" ขีดเส้น มี.ค.นี้

3 กรมมหาดไทย"ปกครอง-ที่ดิน-โยธา" จ่อเคาะลดขั้นตอน-ยกระดับ สารพัดกฎหมาย "หนุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์" ขีดเส้น มี.ค.นี้ ตามข้อเสนอ TDRI รวม 58 กระบวนงาน "กรมการปกครอง" จ่อลดขั้นตอน กม.เปลี่ยนประเภทโรงแรม ครอบคลุมกม.ส่งเสริมการท่องเที่ยวธุรกิจที่เกี่ยวข้อง "กรมที่ดิน" ลดขั้นตอนจดทะเบียนอาคารชุด/นิติบุคคลอาคารชุด/การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน/ขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเพื่อธุรกิจอสังหาฯ/สารพัดใบอนุญาติ"กรมโยธาฯ" เคาะยกระดับ กม.แจ้งขุดดินถมดิน/อนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร/ส่งเสริมธุรกิจอสังหาฯแบ่งแยกและรวมที่ดิน อนุญาตดัดแปลงอาคารเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร
วันนี้ (22 ม.ค.2569) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน เร่งรัด และติดตามนโยบายสำคัญของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 1/2569 ที่มีนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ ได้รับรายงานการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
โดยเฉพาะ กฎหมายและกฎระเบียบที่ต้องมีการทบทวนตามข้อเสนอ จากผลการศึกษาและข้อเสนอของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยTDRI จำนวนทั้งสิ้น 12 กลุ่มเรื่อง รวม 58 กระบวนงาน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย
กรมการปกครอง จำนวน 25 กระบวนงาน อาทิ การเปลี่ยนประเภทโรงแรม ครอบคลุมการส่งเสริมการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริมธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง การขายทอดตลาดและค้าของเก่า รวมถึงการอนุญาตอื่น อาทิ การขอเลขประจำบ้าน
กรมที่ดิน จำนวน 23 กระบวนงาน อาทิ การจดทะเบียนอาคารชุดและนิติบุคคลอาคารชุด การออกใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ
การส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การจัดสรรที่ดิน การออกเอกสารสิทธิ และการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยที่ดิน
กรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน 10 กระบวนงาน อาทิ การแจ้งขุดดินและถมดิน การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร
การส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้านการแบ่งแยกและรวมที่ดิน รวมถึงการอนุญาตดัดแปลงอาคารและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร
ทั้งนี้ มีกระบวนงานในกลุ่ม Quick Wins ที่สามารถดำเนินการได้ทันที จำนวน 9 กระบวนงาน ได้แก่
"กรมที่ดิน" ได้แก้ไขระเบียบ กฎกระทรวง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบยื่นคำขอแบบอิเล็กทรอนิกส์ และทบทวนคู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรฯ
โดยได้พิจารณายกเลิกการยื่นเอกสารหลักฐานประกอบคำขอโดยไม่ต้องส่งเอกสารต้นฉบับหรือสำเนาเอกสารที่กรมที่ดินเป็นผู้ออกและเพิ่มช่องทางการยื่นคำขอฯ
ได้จัดให้มีการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ซึ่งผู้ขอสามารถยื่นคำขอ นำส่งเอกสารหลักฐานชำระเงินค่าธรรมเนียมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2569
"กรมโยธาธิการและผังเมือง" ได้พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับยื่นแจ้งการขุดดินและถมดิน ซึ่งจะดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วในเดือนมกราคม 2569
นอกจากนี้ ยังมีกระบวนงานกลุ่มที่ต้องแก้กฎหมาย ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ จำนวน 30 กระบวนงาน ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพิจารณายกร่างการปรับปรุงพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง เพื่อยกระดับการให้บริการ ลดขั้นตอน และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
ซึ่งจะได้นำไปสู่การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประกอบการปรับปรุงกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ การดำเนินการขับเคลื่อนการแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบของกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว จะเป็นกลไกสำคัญในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และยกระดับการให้บริการของภาครัฐให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
มีรายงนว่า เฉพาะ ในส่วนของ กรมที่ดิน ได้ยกร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน ฉบับใหม่ เพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่ดินฉบับเดิมที่มีผลใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานถึง 70 ปี
และมีบทบัญญัติบางรายมาตราที่สมควรต้องปรับปรุงเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ล่าสุดอยู่ระหว่างสอบถามการรับฟังความคิดเห็นต่อสาธารณะ ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
ทั้งนี้ กรมที่ดิน แจ้งว่า กรมที่ดินมีภารกิจสำคัญเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในที่ดินของบุคคลและจัดการที่ดินของรัฐโดยการรังวัดทำแผนที่ การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
การให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ การส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่ดินเพื่อให้บุคคลมีความมั่นคงในการถือครองที่ดินและได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ
รวมทั้งการบริหารจัดการที่ดินของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิ
น กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กฎหมายว่าด้วยช่างรังวัดเอกชน กฎหมายว่าด้วยการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประกอบกับประมวลกฎหมายที่ดินได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานถึง 70 ปี และมีบทบัญญัติบางรายมาตราที่สมควรต้องปรับปรุงเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน
สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงได้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่ดินฉบับเดิม.