รัฐบาลทหารพม่าเร่งฟื้นฟูเนปีดอเตรียมพร้อมจัดเลือกตั้ง 5 เดือนหลังแผ่นดินไหวครั้งใหญ่

เอพี - เป็นเวลา 5 เดือน หลังจากเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในพม่า ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ยังคงพบศพในซากปรักหักพัง ที่เป็นผลพวงจากแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มี.ค. ซึ่งคร่าชีวิตผู้คนมากกว่า 3,800 คน และสร้างความเสียหายอย่างกว้างขวาง
ขณะเกิดแผ่นดินไหว พม่ากำลังอยู่ในภาวะสงครามกลางเมือง ที่กองกำลังติดอาวุธและกองกำลังสนับสนุนประชาธิปไตยกำลังต่อสู้กับรัฐบาลที่นำโดยทหาร ที่ยึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยของอองซานซูจีในปี 2564
ระหว่างการเดินทางเข้าไปยังพื้นที่ประสบภัย ผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวเอพีได้บันทึกภาพความพยายามของประเทศในการฟื้นฟูถนน วัด โรงพยาบาล โรงเรียน และอาคารหน่วยงานรัฐ ที่จำเป็นต่อการดำรงอยู่ของสังคม ขณะเดียวกันก็ยังคงเผชิญกับความแตกแยกที่ทำลายประเทศชาติ
กองทัพพม่าอนุญาตให้ผู้สื่อข่าวของเอพีเข้ารายงานความเสียหายจากแผ่นดินไหวในกรุงเนปีดอ เมืองหลวง และเมืองมัณฑะเลย์ เมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ ที่เป็นศูนย์กลางแผ่นดินไหว ซึ่งทั้งสองพื้นที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพ โดยมีตัวแทนของทางการร่วมเดินทางไปกับทีมสำรวจทุกจุด
สถานที่ผู้สื่อข่าวได้ไปเยี่ยมชม ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยมัณฑะเลย์ และอาคารชุดที่พังถล่ม ซึ่งพบศพเกือบ 200 ศพ รวมถึง 7 ศพ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ที่อาคารรัฐสภาในกรุงเนปีดอ มีประชาชนมากถึง 500 คน ทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน 7 วันต่อสัปดาห์ เพื่อซ่อมแซมอาคารสำคัญ 5 แห่ง ที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหว เพื่อให้อาคารเหล่านั้นสามารถกลับมาใช้งานได้ทันในการเลือกตั้งปลายเดือนธ.ค. การเลือกตั้งที่นักวิจารณ์กล่าวว่าเป็นเรื่องหลอกลวงเพื่อให้การปกครองของทหารเป็นเรื่องชอบธรรม.