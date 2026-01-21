"ปวีณา" ลุยหาเสียงฝั่งธนฯ ช่วยกล้าธรรม ชูแก้หนี้นอกระบบ เปลี่ยนที่ดิน สปก.เป็นโฉนด

"ปวีณา"ลุยนำทีมขึ้นรถแห่ และเดินหาเสียงช่วยผู้สมัคร สส.กทม.พรรคกล้าธรรม ฝั่งธนบุรี ชื่นใจเสียงตอบรับเนืองแน่น หวังได้รับโอกาสปักธงรับใช้ประชาชน พร้อมฝากนโยบาย แก้ปัญหายาเสพติด พร้อมบำบัดดูแล 1 ปี ให้กลับสู่สังคมได้ตามปกติ / เดินหน้าแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ / แก้ปัญหาที่ดิน สปก.4-01 เป็นโฉนดครุฑแดง ให้คนจนมีที่ดินทำกิน คนจนมีสิทธิ์ / มุ่งเน้นนโยบายด้านการศึกษา ผลักดันให้คนพิการมีอาชีพมากขึ้น และมีสิทธิ์เท่าเที่ยมคนทั่วไป ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าจะสามารถทำตามนโยบายที่ให้ไว้ได้
วันนี้(21 ม.ค.) นางปวีณา หงสกุล ประธานที่ปรึกษาฝ่ายสังคม พรรคกล้าธรรม (กธ.) ในฐานะผู้สมัคร สส. บัญชีรายชื่อ พรรคกล้าธรรม พร้อมด้วย นายกองตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ ผู้สมัคร สส. บัญชีรายชื่อ และคณะผู้สมัคร สส. กทม. พรรคกล้าธรรม ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนบริเวณพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งธนบุรี
เริ่มจุดแรก เข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้ทรงก่อตั้งกรุงธนบุรี ก่อนจะไปสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรี เพื่อความเป็นสิริมงคล
จากนั้น นางปวีณา พร้อมคณะเดินทางไปยังตลาดท่าดินแดง ย่านคลองสาน ทั้งขึ้นรถแห่หาเสียง และลงเดินพบปะพ่อค้าแม่ค้า รวมถึงพี่น้องประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของ พร้อมกล่าวฝากนโยบายของพรรคกล้าธรรม ทั้งแก้ปัญหายาเสพติด พร้อมบำบัดดูแล 1 ปี ให้กลับสู่สังคมได้ตามปกติ / เดินหน้าแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ / แก้ปัญหาที่ดิน สปก.4-01 เป็นโฉนดครุฑแดง ให้คนจนมีที่ดินทำกิน คนจนมีสิทธิ์ / มุ่งเน้นนโยบายด้านการศึกษา ผลักดันให้คนพิการมีอาชีพมากขึ้น และมีสิทธิ์เท่าเที่ยมคนทั่วไป เป็นต้น
ทั้งนี้ ระหว่างเดินพบปะพ่อค้าแม่ค้า และประชาชนในตลาดท่าดินแดง ได้มีทั้งประชาชนทั่วไป นำดอกไม้มามอบให้นางปวีณา นายธนกฤต และนายพงศพัฒน์ กตคุณวิสิทธิ์ ผู้สมัคร สส.กทม.พรรคกล้าธรรม เบอร์ 2 เขต 24 และขอถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเป็นจำนวนมาก ซึ่งขณะนั้นมีแม่ค้าคนหนึ่ง ได้มาขอกอดและหอมแก้ม นางปวีณาด้วย ทำให้บรรยากาศป็นไปอย่างคึกคัก แม้อากาศจะร้อนแต่ทุกคนต่างยิ้มแย้มแจ่มใส
โดย นางปวีณา ให้สัมภาษณ์สื่อมวลว่า วันนี้รู้สึกชื่นใจที่ลงพื้นที่ตลาดท่าดินแดง ได้เสียงตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี ส่วนใหญ่พ่อค้าแม่ค้าสะท้อนปัญหาปากท้อง หนี้สิน ความยากจน จึงได้เสนอนโยบายการช่วยเหลือสังคม ให้กับประชาชนที่พรรคเราให้ความสำคัญ เพื่อจะได้อยู่ดีกินดีมากขึ้น พร้อมยังสะท้อนปัญหาการค้าขาย เศรษฐกิจย่ำแย่ เรื่องนี้สำคัญมาก เพราะความยากจนเป็นจุดกำเนิดของปัญหาหลายอย่าง พร้อมย้ำว่าพรรคกล้าธรรม มีนโยบายที่ชัดเจน ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าจะสามารถทำตามนโยบายที่ให้ไว้ได้ ซึ่งพรรคกล้าธรรม ถือเป็นสัญลักษณ์ของนโยบายด้านประชาสังคม
นางปวีณา ยังมั่นใจว่า นายพงศพัศ กตคุณวิสิทธิ์ ผู้สมัคร สส.กทม.พรรคกล้าธรรม เบอร์ 2 เขต 24 ซึ่งเป็นคนพื้นที่ สามารถสะท้อนปัญหาและรับฟังประชาชน เพื่อเปลี่ยนเป็นนโยบายได้ และจะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่นี้แน่นอน ขณะที่ นายพงศพัศ ย้ำว่า ขอประกาศปักธงคลองสาน เพราะเป็นคนในพื้นที่อยู่ใกล้ชิดประขาชน และขอเข้าไปทำงานรับใช้ประชาชน
เวลา ประมาณ 15.00น นางปวีณา พร้อมด้วยธนกฤต และนายเสถียรพงษ์ สำแดงสุข (เพชร)ผู้สมัคร สส.กทม.เขต 26 เดินทางไปที่วัดหนังราชวรวิหาร เขตจอมทอง เพื่อเข้ากราบสักการะ "หลวงปู่เอี่ยม" และพบปะพี่น้องประชาชนชุมชนริมคลองหลังวัดหนังฯ วัดนางนอง มีประชาชนในชุมชนมาร่วมพูดคุยสะท้อนปัญหาต่างๆ เป็นจำนวนมาก โดยนางปวีณา ได้ยังบอกเล่าถึงนโยบายของพรรคกล้าธรรม ที่เดินหน้าแก้ปัญหาสังคม ยาเสพติด รวมถึงหนี้นอกระบบที่เป็นปัญหาใหญ่ในขณะนี้ และปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนเพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้สังคมเข้มแข็งและปลอดภัย ซึ่งชาวบ้านต่างส่งเสียงให้กำลังใจอย่างดี
สำหรับ คณะผู้สมัคร สส.กทม พรรคกล้าธรรม ที่ร่วมลงพื้นที่ วันนี้ประกอบด้วย เขต 1 นายอัครพล คฤหเดชรัตนา ,เขต 4 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปภัสราวรรณ ม่วงไหม,เขต 13 นายเตชสิทธิ์ ดนตรีรักษ์,เขต 15 นางสาวปวริศา คุณาวรนนท์,เขต 22 นายชณทัต รินน์นพคุณ,เขต 23 นายณัฐธนินทร์ เลิศเตชะสกุล,เขต 24 นายพงศพัต กตคุณวิสิทธิ์,เขต 25 นายณัฐดนัย หลำแสงกุล,เขต 26 นายเสฐียรพงษ์ สำแดงสุข,เขต 27 นายมณูเทพย์ ทองปน, เขต 28 นางสาวนัจภัค กรเกษม,เขต 29 นางอรพรรณ วัจนะเสถียรกุล,เขต 31 พันตำรวจโทหญิง รักตาภา วงษ์ยอด,เขต 32 นายปารเมศ เอี่ยมศิลา,เขต 33 นายกฤษณ์ สุริยผล นอกจากนี้ ยังมีผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคกล้าธรรม ได้แก่ นาย โชคภิวัสร์ เลิศสุรสีห์ ,นายอัครวัต เวชสถิตย์ และ น.ส.พิชชาภัสร์ อมาตย์วรานนท์ ร่วมคณะด้วย