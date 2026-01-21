กมธ.วุฒิฯ 3 คณะ ประณามสว.เขมร พาดพิงสถาบันกษัตริย์ ไม่อาจยอมรับได้ขัดรธน.ไทย–กฎบัตรอาเซียน

กมธ.วุฒิสภา 3 คณะ แถลงการณ์ประณาม สว.กัมพูชา พาดพิงสถาบันกษัตริย์ เป็นการกระทำไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง ขัดรธน.ไทย–กฎบัตรอาเซียน ไม่อาจยอมรับได้ย้ำสถาบันฯ อยู่เหนือการเมือง จี้ยุติถ้อยคำยั่วยุ ฟื้นสัมพันธ์อย่างจริงใจ
วันนี้ (21ม.ค.) เมื่อเวลา 13.30 น. พล.อ.สวัสดิ์ ทัศนา ประธานคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ และประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ และคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา ร่วมกันแถลงการณ์ประณามการกระทำอันไม่เหมาะสมของสมาชิกวุฒิสภากัมพูชารายหนึ่ง กรณีเผยแพร่จดหมายเปิดผนึกที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ในบริบทความขัดแย้งระหว่างไทย–กัมพูชา
แถลงการณ์ระบุว่า ตามที่มีรายงานข่าวจากสื่อกัมพูชา เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2569 เผยแพร่จดหมายเปิดผนึกของสมาชิกวุฒิสภากัมพูชารายหนึ่ง ซึ่งมีเนื้อหากระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย คณะกรรมาธิการทั้งสามคณะเห็นว่า การกระทำของนักการเมืองระดับสูงของกัมพูชาที่นำสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยมาเชื่อมโยง และใช้เป็นข้อกล่าวอ้างเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งทางทหารและข้อพิพาทระหว่างรัฐนั้น เป็นการกระทำที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง และไม่สามารถยอมรับได้
คณะกรรมาธิการทั้งสามคณะเห็นพ้องว่า การกระทำดังกล่าวไม่สอดคล้องกับหลักราชประเพณี หลักการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมรรยาทพื้นฐานของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐ อีกทั้งยังขัดต่อกฎบัตรอาเซียนว่าด้วยการไม่แทรกแซงกิจการภายในของรัฐสมาชิก
แถลงการณ์ยังย้ำว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่เหนือการเมืองและข้อพิพาทระหว่างรัฐทั้งปวง มิได้เป็นคู่กรณี และมิได้มีบทบาทในการกำหนดนโยบายด้านความมั่นคงหรือการทหาร การจัดการข้อพิพาทระหว่างรัฐจึงควรดำเนินการผ่านกลไกรัฐต่อรัฐ ภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศและกระบวนการทางการทูตอย่างเป็นทางการเท่านั้น
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการทั้งสามคณะ ขอเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชากำชับบุคคลที่ดำรงตำแหน่งระดับสูงในรัฐบาลและรัฐสภากัมพูชา ยุติการออกแถลงการณ์หรือแสดงความคิดเห็นในลักษณะยั่วยุ และขาดความจริงใจ พร้อมขอให้ฝ่ายกัมพูชาแสดงความสุจริตใจในการปฏิบัติตามผลการเจรจาระหว่างสองประเทศ และร่วมกันสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการฟื้นฟูความสัมพันธ์อันดี เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนของทั้งสองฝ่าย
คณะกรรมาธิการทั้งสามคณะยังยืนยันถึงความตระหนักในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่เคารพเทิดทูนยิ่งของปวงชนชาวไทย และพร้อมร่วมมือกับประชาชนชาวไทยในการทำหน้าที่ดังกล่าวอย่างเต็มกำลัง