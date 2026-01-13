โฆษก กมธ.ทหาร วุฒิฯ เดือด อัด รมต.ไร้มารยาทการเมือง แทรกแซงกิจการภายในไทย จี้ กต.ฟ้องยูเอ็นด่วน!

โฆษก กมธ.ทหาร วุฒิสภา เดือด อัด “รัฐมนตรีเขมร”ไร้มารยาทการเมือง หลังเชียร์คนไทยเลือกพรรคประชาชน-เพื่อไทย อ้างหยุดสงคราม ชี้ชัดเจตนาแทรกแซงกิจการภายใน จี้ กต.ฟ้อง “ยูเอ็น” ด่วน ลั่น ท่านทูตต้องเผยแพร่-ทำความเข้าใจต่อโลก
วันที่ 13 ม.ค. 2569 นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา กล่าวถึงกรณีที่รัฐมนตรีกัมพูชา เชียร์ให้คนไทยเลือกพรรคประชาชนและพรรคเพื่อไทย ถ้าไม่อยากให้เกิดสงคราม ว่า เรื่องการเมือง มีกฎบัตรระบุไว้ว่าห้ามรัฐบาลแต่ละประเทศแทรกแซงการเมืองของประเทศอื่น เพราะฉะนั้น การแสดงความเห็นในลักษณะนี้ของรัฐมนตรีประเทศกัมพูชา ถือว่าเข้าข่ายผิดกฏหมายการเมืองระหว่างประเทศ คือการเข้ามาชี้นำประชาชนอีกประเทศหนึ่งด้วยเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์เรื่องทั้งสองประเทศ
“วันนี้ไทยกับกัมพูชาอยู่ในสถานะของคู่พิพาท เรามีการสู้รบกัน มีการตัดสัมพันธ์ทางการทูตกัน การที่รัฐมนตรีของประเทศกัมพูชาปลุกระดมให้คนไทยเลือกข้าง โดยให้เหตุผลว่าถ้าเลือกพรรคนี้ จะทำให้เกิดการสู้รบต่อไป ถ้าเลือกพรรคโน้น พรรคนั้น จะทำให้การสู้รบระหว่างไทยกับกัมพูชายุติลง ถือว่าแทรกแซง ชี้นำ โดยมารยาททางการเมืองโดยกฎหมายระหว่างประเทศ ถือว่าผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง” นายไชยยงค์ กล่าว
นายไชยยงค์ ย้ำว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศ เป็นเรื่องของท่านทูต ที่จะต้องนำเรื่องที่กัมพูชาทำในเรื่องไม่เหมาะสมหรือผิดจริยธรรมทางการเมือง เผยแพร่ ทำความเข้าใจ และไปร้องกับสหประชาชาติ เพื่อให้ได้รู้ว่าวันนี้ รัฐบาลของกัมพูชาได้ปฏิบัติการแทรกแซงเรื่องการเมืองของไทยแล้ว