ครอบครัวชาวลาวรู้คุณแม่แห่งแผ่นดินไทย ขอถ่ายทอดความอาลัยผ่านบทเพลงจากใจคนลาว

มหาสารคาม- ครอบครัวนายภู ศรีวิไล น้อมรำลึกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผ่านบทเพลงจากใจคนลาว ที่มาอาศัยอยู่บนแผ่นดินไทย ที่สวนนอน คาเฟ่ บ้านโนนตูม ต.เกิ้ง อ.เมืองมหาสารคาม
นายภู ศรีวิไล เป็นหนึ่งในชาวลาวที่ได้มาอาศัยอยู่และทำมาหากินในแผ่นดินไทย ล่าสุดได้รังสรรค์ผลงานเพลง เพื่อแสดงออกถึงความอาลัยจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นดั่ง “แม่ของแผ่นดิน” อันเป็นที่เคารพรักสูงสุดของปวงชนชาวไทย ผ่านบทเพลงอันไพเราะจับใจ จากใจคนลาว
นาย ภู ศรีวิไล ผู้แต่งบทเพลง เล่าว่า สาเหตุที่ตนอยากเขียนและทำบทเพลงนี้ขึ้นมา เพราะมีความรักและความศรัทธาในสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่แล้ว พูดง่าย ๆ ว่า ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร สิ่งแรกที่ตนเองนึกถึงเสมอคือพระมหากษัตริย์ ร.9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทุกครั้งที่มีโอกาสเดินทาง ไม่ว่าจะไปทำงานอยู่ต่างประเทศหรือที่ไหน ตนก็จะนำรูปพระองค์ท่านทั้งสองไปด้วยเสมอ บางทีก็พกเหรียญพระองค์ท่านติดตัวไว้ตลอด เพราะรู้สึกเหมือนท่านอยู่คอยปกป้องคุ้มครองเรา
ตั้งแต่ทราบข่าวที่พระองค์ท่านเสด็จสวรรคต รู้สึกอัดอั้นตันใจมาก อยากจะระบายความในใจว่าเราว่ารู้สึกอย่างไร อยากให้คนทั้งโลกได้รู้ว่า คนธรรมดาอย่างเรา ๆ ที่อยู่ตามท้องไร่ท้องนาก็มีความรักและความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านไม่ต่างจากใคร แต่เราอาจไม่มีโอกาสได้พูด ได้แสดงออกอย่างชัดเจนเท่านั้นเอง
นายภูเปิดเผยอีกว่า ตนกับภรรยาก็เลยคุยกันว่า เราก็ทำงานด้านดนตรี จะทำอย่างไรให้ความรู้สึกนี้ส่งต่อไปถึงคนอื่น ๆ ได้ ก็เลยตัดสินใจเขียนเพลงขึ้นมาหนึ่งบทเพลง ชื่อว่า ‘จากใจคนลาว’” สำหรับเหตุผลที่ใช้ชื่อนี้ เพราะในบ้านของตนมีลูกบุญธรรมชื่อน้องธิดา เขาเป็นเด็กสาวชาวลาวที่เรารับมาอุปการะ ยังอยู่ในขั้นตอนดำเนินการเรื่องสัญชาติไทย จึงอยากให้เพลงนี้เป็นตัวแทนของเขา และของพี่น้องชาวลาวทุกคน ที่ได้มาอยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทย ได้มีโอกาสใช้ชีวิต ทำงาน และมีอนาคตร่วมกับคนไทยในแผ่นดินนี้
น้องธิดา ศรีวิไล อายุ 11 ปี กำลังเรียนอยู่ระดับประถม โรงเรียนบ้านเกิ้งวิทยา ซึ่งเป็นผู้ขับร้อง บอกว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ พระองค์ท่านเป็นพ่อ เป็นแม่ของแผ่นดิน ตนอยากเป็นตัวแทนของคนลาว ที่อยากแสดงให้เห็นว่าถึงแม้จะไม่ใช่คนไทยโดยกำเนิด แต่ก็รักและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยไม่แพ้ใคร ซึ่งเพลงนี้เกิดขึ้นจากใจจริงของตน อยากจะบอกให้ทุกคนรู้ว่า ความรัก ความจงรักภักดี ไม่ได้จำกัดอยู่ที่เชื้อชาติหรือสัญชาติ แต่อยู่ที่หัวใจของคนทุกคนที่อยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทย เพลงนี้จึงมีชื่อว่า ‘จากใจคนลาว’
“ หนูซาบซึ่งถึงคนไทยที่มีความเมตตาอยู่ประเทศไทยหนูจะเป็นเด็กดี ไม่ทำให้คนไทยเดือดร้อน ทำตัวให้ดี สมกับที่คนไทย แม่หลวง พ่อหลวงให้หนูอยู่ในแผ่นดินไทย”น้องธิดากล่าวอย่างมุ่งมั่น