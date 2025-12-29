"สีหศักดิ์" ถก "หวัง อี้" ปมชายแดนกัมพูชา จ่อปล่อย 18 เชลยศึกหลังหยุดยิงครบ 72 ชม.

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2568 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางเข้าพบหารือกับ นายหวัง อี้ สมาชิกกรมการเมืองและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ มณฑลยูนนาน
ประเด็นสำคัญในการหารือครั้งนี้ ฝ่ายไทยระบุว่า เมื่อสถานการณ์หยุดยิงครบกำหนด 72 ชั่วโมง ไทยจะพิจารณาปล่อยตัวเชลยศึกจำนวน 18 คน พร้อมแสดงความคาดหวังว่าฝ่ายกัมพูชาจะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนชาวไทยที่ติดค้างอยู่บริเวณชายแดนสามารถเดินทางกลับประเทศได้อย่างปลอดภัย
นายสีหศักดิ์ ได้แสดงความขอบคุณรัฐบาลจีนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนแนวทางสันติภาพใน "แบบเอเชีย" พร้อมระบุว่า การปรับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและกัมพูชาต่อจากนี้ จะต้องดำเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กลับคืนมาอย่างแท้จริง
ด้านนายหวัง อี้ รัฐมนตรีต่างประเทศจีน ได้แสดงความยินดีต่อข้อตกลงหยุดยิงที่เกิดขึ้นจากการเจรจาทวิภาคี พร้อมย้ำจุดยืนของจีนที่เคารพหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน โดยจีนยืนยันพร้อมที่จะเป็นช่องทางสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดสันติภาพที่ยั่งยืนระหว่างไทยและกัมพูชาต่อไป
ที่มา กระทรวงการต่างประเทศ