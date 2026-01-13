พท.ซัดรมต.เขมร แทรกแซงกิจการภายในไทยชัดเจนพูดไม่เป็นผลดีแดง-ส้ม ขออ่านเจตจำนงค์ให้ออก

“จุลพันธ์” ซัด “รมต.กัมพูชา” แทรกแซงกิจการภายในไทยชัดเจน มอง ที่พูดมาไม่ได้เป็นผลดี “พท.-ปชน.” ขอ คนไทยใช้วิจารณญาณ อ่านเจตจำนงค์ให้ออก
วันนี้ (13ม.ค.) เมื่อเวลา 13.15 น. ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรปราการ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่รัฐมนตรีของประเทศกัมพูชาออกมาสนับสนุนให้คนไทยเลือกพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาชน ดีกว่าเลือกพรรคภูมิใจไทย มองว่าเป็นการแทรกแซงกิจการทางการเมืองภายในของประเทศไทยหรือไม่ ว่า เป็นการแทรกแซงอย่างชัดเจน ไม่เหมาะ ไม่ควรอย่างยิ่ง ซึ่งตนมองว่ามีความไม่ปกติของทั้งจังหวะและเวลา ตนค่อนข้างเป็นห่วงเพราะสิ่งที่พูดออกมานั้นไม่ได้เป็นผลดีกับพรรคเพื่อไทย หรือพรรคประชาชน ใครก็อ่านออก
นายจุลพันธ์ กล่าวต่อว่า ประเทศเพื่อนบ้านเราก็ทำเราเจ็บปวดมาหลายอย่าง ต้องชั่งน้ำหนักให้ดีๆ อ่านให้ถึงเจตจำนงค์ว่าทำไมเขาถึงพูดอะไรออกมา ย้ำว่าขอให้อ่านให้ลึกและให้พี่น้องประชาชนใช้วิจารณญาณติดตาม อย่างไรก็ตามสิ่งที่ไม่ปกติเป็นเพราะไม่เคยพูดถึงการเมืองไทย แต่ใช้ช่องทางสื่อสารที่เป็นสาธารณะและพูดถึงประเด็นที่จะเข้าสู่การเลือกตั้ง ทั้งที่รู้ว่าความรู้สึกของประชาชนไทยในขณะนี้กับทางรัฐบาลของประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้อยู่ในระดับที่ดี ฉะนั้น การพูดอะไรออกมาก็ต้องดูและอ่านเจตจำนงค์ให้ออก