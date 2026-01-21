“สาทิตย์” ปัดรอง หน.พรรคสีฟ้าเอี่ยวค้ายา ยันคนถูกจับแค่นามสกุล "เดชเดโช" แต่ไม่เกี่ยว "ชัยชนะ" จ่อฟ้องคนปล่อยข่าวเท็จ

“สาทิตย์” โต้ข่าวลือรองหัวหน้าพรรคสีฟ้าพัวพันค้ายา ยันเป็นข่าวเท็จ ชี้คดีเกิดจากผู้ต้องหานามสกุลเดียวกับ “ชัยชนะ เดชเดโช” แต่ยืนยันไม่เกี่ยวข้องกันแต่อย่างใด เตรียมให้ฝ่ายกฎหมายแจ้งความเอาผู้ปล่อยข่าว ทำเสียหาย เชื่อเป็นเกมการเมืองหวังตัดคะแนนภาคใต้
วันที่ 21 ม.ค.นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ชี้แจงกรณีเพจ CSI LA โพสต์ข้อความระบุว่า “ด่วน ตำรวจเตรียมเข้าค้นบ้านรองหัวหน้าพรรคสีฟ้าคนดังภาคใต้ อักษรย่อ ท. พัวพันขบวนการค้ายาเสพติด” ซึ่งทำให้สังคมพุ่งเป้าไปที่ นายชัยชนะ เดชเดโช รองหัวหน้าพรรคภาคใต้ ว่า จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด และเป็นการนำข้อมูลมาจับแพะชนแกะจนก่อให้เกิดความเสียหาย
นายสาทิตย์ระบุว่า ข้อเท็จจริงคือ เมื่อช่วงเย็นวันที่ 20 มกราคม 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เข้าจับกุมคดียาเสพติดรายหนึ่ง ซึ่งผู้ต้องหามีนามสกุล “เดชเดโช” ตรงกับนามสกุลของนายชัยชนะ แต่ผู้ต้องหายืนยันชัดเจนว่า ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับนายชัยชนะ เป็นเพียงการใช้นามสกุลเดียวกันเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม ได้มีบางเพจนำข่าวดังกล่าวไปผสมผสานกับกระแส “10 นักการเมือง” และสื่อสารในลักษณะว่าจะมีการเข้าค้นบ้านรองหัวหน้าพรรคสีฟ้า ซึ่งนายสาทิตย์ย้ำว่า จากการตรวจสอบ ไม่มีการเข้าค้นบ้าน และไม่มีความจริงตามที่กล่าวอ้าง ถือเป็นการสื่อสารที่ทำให้สาธารณชนเข้าใจผิดและสร้างความเสียหายต่อบุคคลโดยเจตนา
นายสาทิตย์ยังเปิดเผยว่า ในวันนี้ฝ่ายกฎหมายของนายชัยชนะจะดำเนินการ แจ้งความเอาผิดกับผู้ที่จงใจเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ เพื่อปกป้องสิทธิและชื่อเสียง
พร้อมกันนี้ นายสาทิตย์ยืนยันว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเป็น “การเมืองร้อยเปอร์เซ็นต์” เนื่องจากพรรคประชาธิปัตย์มีฐานคะแนนเสียงที่เข้มแข็งในพื้นที่ภาคใต้ จึงอาจมีบางฝ่ายพยายามสร้างความเข้าใจผิดเพื่อบ่อนทำลายความเชื่อมั่นและกระทบต่อคะแนนเสียง โดยพรรคยืนยันจุดยืนการเมืองสุจริต หากพบว่าเป็นบุคคลของพรรคกระทำผิดจริง จะไม่ปกป้องอย่างแน่นอน