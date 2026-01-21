ชัยชนะ เดชเดโช โต้ข่าวลือค้นบ้าน พาดพิงยาเสพติด ย้ำไม่เกี่ยวข้อง พร้อมให้ตรวจสอบ

21 มกราคม 2569 รายงานข่าวระบุว่า ชัยชนะ เดชเดโช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ออกมาชี้แจงอย่างชัดเจนในรายการกรรมกรข่าว คุยนอกจอ ภายหลังมีเพจดังโพสต์อ้างว่าตำรวจเตรียมเข้าค้นบ้านรองหัวหน้าพรรคสีฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งพาดพิงถึงบุคคลอักษรย่อ ท. และเชื่อมโยงกับขบวนการค้ายาเสพติด โดยชัยชนะยืนยันว่าไม่เป็นความจริง ไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านตามที่ถูกกล่าวอ้าง พร้อมระบุว่าเพจดังกล่าวเคยโพสต์กล่าวหาในลักษณะเดียวกันมาแล้วถึงสองครั้ง
.
ชัยชนะ อธิบายเพิ่มเติมว่า นามสกุล “เดชเดโช” เดิมไม่ใช่นามสกุลของบิดามารดา แต่บิดาได้ไปขอใช้นามสกุลนี้ภายหลัง ซึ่งมีผู้ใช้นามสกุลเดียวกันอยู่จำนวนมากในหลายพื้นที่ จึงไม่อาจทราบได้ว่าบุคคลแต่ละคนจะไปกระทำสิ่งใดที่ไหน พร้อมย้ำจุดยืนส่วนตัวว่าไม่ชอบและไม่สนับสนุนเรื่องยาเสพติด หากมีผู้ใดกระทำผิดกฎหมายก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด และยืนยันอย่างหนักแน่นว่าไม่รู้จัก ไม่เกี่ยวข้อง และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบุคคลที่ถูกจับกุมตามข่าว พร้อมประกาศความพร้อมให้ตรวจสอบทุกประเด็น หากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายใดๆ ก็ยินดีเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างตรงไปตรงมา
.
รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยังระบุด้วยว่า เชื่อว่าการเผยแพร่ข่าวดังกล่าวมีเป้าหมายโจมตีทำลายตนเองและพรรคประชาธิปัตย์อย่างชัดเจน ทำให้รู้สึกผิดหวังต่อการใช้วิธีการโจมตีที่ไม่สร้างสรรค์ พร้อมฝากถึงเพจต่างๆ ให้ยุติการนำเสนอในลักษณะดังกล่าว โดยย้ำว่าวิธีการเช่นนี้เป็นวิธีเดิมๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
.
นอกจากนี้ ชัยชนะ เปิดเผยว่า มีความพยายามจากคนบางกลุ่มที่จะขยายประเด็นให้กลายเป็นข่าวใหญ่เพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของตน ซึ่งทราบดีว่าใครเป็นผู้ดำเนินการและปล่อยข่าว ล่าสุดได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อเข้าแจ้งความดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน พร้อมย้ำอีกครั้งว่าไม่รู้จักพ่อค้ายาเสพติดตามที่ถูกพาดพิง นามสกุลเดียวกันไม่จำเป็นต้องรู้จักกันทุกคน และหากมีเส้นทางการเงินใดๆ เชื่อมโยงก็พร้อมให้ตรวจสอบอย่างโปร่งใส ส่วนกรณีภาพถ่ายที่ถูกนำมาอ้างอิง ชัยชนะ ชี้แจงว่าไปในที่สาธารณะย่อมมีประชาชนขอถ่ายรูปอยู่เสมอ ซึ่งตนก็ถ่ายด้วยตามมารยาทโดยไม่ทราบว่าบุคคลนั้นเป็นใคร พร้อมยืนยันหนักแน่นว่าไม่มีความรู้จักหรือเกี่ยวข้องอย่างแน่นอน